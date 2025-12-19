株式会社オールペア(本社：東京都千代田区、代表取締役：芹澤 友美)は、インナーケアブランド「GSHEX(グルショットイーエクス)」を、科学的アプローチで日々のコンディションをサポートする新コンセプト「身体のバランスを、科学の力でチューニング。」のもと、再始動。

これに伴い、ブランド刷新の第一弾として、ライフスタイルに合わせて必要な役割に特化した4つのインナーケア製品(BEATARA、BRIVIA、VISLEAR、SLAMEA)を、2025年11月28日(金)より順次発売いたします。





▲「選びやすく、続けやすい」を体現したミニマルな新パッケージ





■“整える習慣”を、もっとシンプルに

昨今、健康意識の高まりと共にインナーケアへの関心が拡大していますが、忙しい現代人にとって「生活リズムの乱れ」は大きな課題です。市場には多くの製品が溢れていますが、「何を選べばいいか分からない」「複雑なケアは続かない」という声も少なくありません。

そこで私たちは、これまでの「体感性を重視した配合設計」という強みはそのままに、「機能を絞った“1アイテム1テーマ”設計」「科学的知見に基づく成分選定」「生活空間に馴染むデザイン」を徹底的に追求。現代人が直感的に選び、自然と続けられるブランドへと進化させました。









■新ブランド「GSHEX」3つの特徴

1. 【配合設計】科学に基づく“1アイテム＝1テーマ”設計

漠然とした配合ではなく、「デジタルワーク」「会食」「リズムの乱れ」など、現代人の具体的な悩みのシーンに焦点を当て、目的を明確化。必要な成分を必要なだけ、バランスよく配合する「チューニング方式」を採用しました。





2. 【成分】データに裏打ちされた高品質原料×独自配合

「ルテイン・ゼアキサンチン」「カラマツエキス」「アスタキサンチン」など、国内外で研究データのある信頼性の高い機能性素材を中心に採用。単なる流行成分ではなく、実質的な価値のある原料を厳選しています。





3. 【デザイン】生活のノイズにならないミニマルな美学

キッチン、デスク、バッグの中。どこに置いても生活の質を損なわない、ジェンダーニュートラルで洗練されたパッケージデザインを採用。サプリメントを「隠すもの」から「見せたくなるアイテム」へと変え、継続を後押しします。









■新商品ラインナップ(4種)





BEATARA(ビアタラ)

1. めぐりケア※1 を意識したい方に｜BEATARA(ビアタラ)

毎日のコンディションや、生活リズムの乱れが気になる方のためのベースサプリメントです。

● 主な成分：ナットウキナーゼ、カラマツエキス、Secret DNA(R)※2

● 発売日 ：11月28日

● 価格 ：18,144円(税込／希望小売価格)





BRIVIA(ブリビア)

2. デジタル社会のクリアな毎日へ｜BRIVIA(ブリビア)

PCやスマートフォンと向き合う時間が長い、現代のワークスタイルをサポートします。

● 主な成分：ルテイン＆ゼアキサンチン、アスタキサンチン、DHA・EPA

● 発売日 ：11月28日

● 価格 ：45,900円(税込／希望小売価格)





VISLEAR(ビセリア)

3. 乾杯を楽しむ夜のパートナー｜VISLEAR(ビセリア)

お付き合いの多い時期や、翌朝もシャキッと過ごしたいシーンのコンディション維持に。

● 主な成分：ブロッコリー抽出物、ウコン、マリアアザミ

● 発売日 ：11月28日

● 価格 ：27,216円(税込／希望小売価格)





SLAMEA(スラメア)

4. スッキリとした軽やかさを｜SLAMEA(スラメア)

溜め込みがちな毎日のリズムを整え、軽やかな美しさを目指すブレンドです。

● 主な成分：キャンドルブッシュ、酸化マグネシウム、ブラックジンジャー

● 発売日 ：12月下旬予定

● 価格 ：6,804円(税込／希望小売価格)









「GSHEXは、“整えること”を科学の力でシンプルにしたブランドです。多忙な現代人が、情報の波にのまれることなく、自分本来のパフォーマンスを取り戻すための『新しい習慣』を提供していきたいと考えています。」









■企業概要

会社名 ： 株式会社オールペア

所在地 ： 東京都千代田区丸の内1-4-1

URL ： https://www.allpair-jp.com/

事業内容： インナーケア・スキンケアの企画販売





※1 栄養補給による健康維持のこと

※2 ノニ、マンゴスチン、パイナップル、レッドオレンジからなるALLPAIR独自の複合成分。