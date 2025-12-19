2025年12月19日、シンガポールを拠点とするElementaは、Unreal Engine 5で開発中のファンタジーアドベンチャーARPG『白銀の城（Silver Palace）』について、初となるクローズドベータテスト「同一律テスト」の参加者募集を開始したことを発表しました。あわせて、新たなトレーラー映像も公開されています。本テストはPC向けに実施され、ヴィクトリア朝風の世界観を舞台に、「探偵」として都市シルバニアで発生する事件を追う物語、アクション性の高い戦闘、そして都市型オープンワールド探索を融合させたゲーム体験をお楽しみいただけます。

テストへの応募およびゲームの事前登録は、公式サイトにて受け付けています。**初の一般プレイヤー向けオープンベータテスト「同一律テスト」概要**今回の「同一律テスト」は、今年5月に行われた『白銀の城』の正式発表後、一般プレイヤー向けとして初めて実施されるテストフェーズです。本テストでは、最大7名のプレイアブルキャラクターに加え、探索可能な都市エリアの拡張、不動産システム、新たな騎乗システム「シルバーリキッド・ペガサス」など、さまざまな新要素をお楽しみいただけます。さらに、ディープマインド（Deep Cognito）による戦闘チャレンジや追跡再演、都市各所に点在するサイドミッションも実装されており、歯応えのあるボスバトルを含む、多彩なゲーム体験が可能です。【募集期間】2025年12⽉19⽇（金）11:00 ～ 2026年1⽉6⽇（火）01:00**ヴィクトリア朝風の都市型オープンワールドARPG『白銀の城（Silver Palace）』とは**『白銀の城』では、プレイヤーは探偵として数々の犯罪事件を調査し、都市に隠された真実を解き明かしていきます。個性豊かな仲間たちと共に未知の敵へ立ち向かいながら、都市シルバニア（Silvernia）に秘められた数々の謎へと迫ります。企業による独占勢力、地下組織、王室関係者、そしてカルト集団 ――さまざまな派閥がシルバーリキッド（Silverium）を巡って対立を深める中、都市全体には常に張り詰めた緊張感が漂っています。**Unreal Engine 5で描かれる、オリジナルキャラクターたちのリアルタイムバトル**Unreal Engine 5の圧倒的な表現力により、『白銀の城』はアニメ調のキャラクターデザインと、没入感の高いリアルタイムアクションバトル、そしてヴィクトリア朝風の大都市を美麗なビジュアルで描き出します。プレイヤーは戦闘中にキャラクターをリアルタイムで切り替えながらスキルを発動し、爽快なコンボを繋ぐことが可能です。広大な都市を探索し、犯罪現場を調査しながら影に潜む手がかりを追跡。敵との激しい戦闘を通じて、都市シルバニアの物語は少しずつ明らかになっていきます。