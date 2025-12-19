『アイドルマスター ミリオンライブ！』と『クッピーラムネ』がコラボ！「アイドルマスター ミリオンライブ！×クッピーラムネ」in eeo POP-UP STOREが12月26日から開催!!
『アイドルマスター ミリオンライブ！』と『クッピーラムネ』がコラボレーション！「アイドルマスター ミリオンライブ！×クッピーラムネ」in eeo POP-UP STOREが、2025年12月26日(金)より開催されます!!（※新作グッズは通販でもお取り扱い中）
本コラボでは、コラボイラストを使用した新作グッズがたくさんラインナップ♪
描き下ろし等身イラストは、クッピーラムネをイメージした黄色・水色・ピンクの“パステルロリータ風衣装”がテーマ。また、ミニキャライラストでは、クッピーとラムとアイドルが仲良くポーズを決めて登場しました。
特別感溢れるキュートなコラボグッズを、ぜひお迎えください！
▼eeo Store online（通販）へ▼
ご注文はこちらから！
https://eeo.today/store/101/title/1687?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1038(https://eeo.today/store/101/title/1687?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1038)
【販売情報（店頭／通販）】
■店頭販売：2025年12月26日(金)～
■販売場所：eeo POP-UP STORE（東京都豊島区東池袋1丁目50-35 P’PARCO 3F）
■通販：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/1687?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1038)からも各種グッズをご購入いただけます。
（通販のお届けは2026年2月中旬頃を予定しております。）
【グッズ一覧】
＜描き下ろし等身イラスト＞
・缶バッジ（全6種／トレーディング）
・アクリルカード（全6種／トレーディング）
・アクリルブロックキーホルダー（全3種）
・アクリルスタンド（全3種）
・クリアファイル（A4サイズ／全1種）
［描き下ろし等身イラストグッズ登場アイドル］
松田 亜利沙、七尾 百合子、白石 紬
＜ミニキャライラスト＞
・缶バッジ（全6種／トレーディング）
・アクリルマグネット（全6種／トレーディング）
・ブリューム缶（フレークシール付き／全1種）
・アクリルスタンドプレート（全6種）
・ラムネ入り巾着（全1種）
・クリアファイル（A4サイズ／全1種）
［ミニキャライラストグッズ登場アイドル］
松田 亜利沙、七尾 百合子、白石 紬、徳川 まつり、宮尾 美也、天空橋 朋花
※各トレーディング商品は、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。
【通販も対象】購入特典はポストカード（全8種）
「アイドルマスター ミリオンライブ！×クッピーラムネ」新商品のみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼント！（※特典はなくなり次第終了）
＜描き下ろし等身イラスト 新作コラボグッズ＞
缶バッジ（57mm）
価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]3,300円（税込）
アクリルカード
価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]3,960円（税込）
アクリルブロックキーホルダー
価格：各880円（税込）
アクリルスタンド
価格：各1,925円（税込）
クリアファイル（A4サイズ）
価格：550円（税込）
＜ミニキャライラスト 新作コラボグッズ＞
缶バッジ（57mm）
価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]3,300円（税込）
アクリルマグネット
価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]3,960円（税込）
ブリューム缶（フレークシール付き）
価格：1,320円（税込）
アクリルスタンドプレート
※画像は一部商品です。
価格：各1,815円（税込）
ラムネ入り巾着
価格：990円（税込）
クリアファイル（A4サイズ）
価格：550円（税込）
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Kakudai. All rights reserved.
