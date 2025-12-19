『アイドルマスター ミリオンライブ！』と『クッピーラムネ』がコラボ！「アイドルマスター ミリオンライブ！×クッピーラムネ」in eeo POP-UP STOREが12月26日から開催!!

『アイドルマスター ミリオンライブ！』と『クッピーラムネ』がコラボレーション！「アイドルマスター ミリオンライブ！×クッピーラムネ」in eeo POP-UP STOREが、2025年12月26日(金)より開催されます!!（※新作グッズは通販でもお取り扱い中）



本コラボでは、コラボイラストを使用した新作グッズがたくさんラインナップ♪


描き下ろし等身イラストは、クッピーラムネをイメージした黄色・水色・ピンクの“パステルロリータ風衣装”がテーマ。また、ミニキャライラストでは、クッピーとラムとアイドルが仲良くポーズを決めて登場しました。


特別感溢れるキュートなコラボグッズを、ぜひお迎えください！



▼eeo Store online（通販）へ▼


【販売情報（店頭／通販）】


■店頭販売：2025年12月26日(金)～


■販売場所：eeo POP-UP STORE（東京都豊島区東池袋1丁目50-35 P’PARCO 3F）


■通販：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/1687?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1038)からも各種グッズをご購入いただけます。


（通販のお届けは2026年2月中旬頃を予定しております。）



【グッズ一覧】




＜描き下ろし等身イラスト＞


・缶バッジ（全6種／トレーディング）


・アクリルカード（全6種／トレーディング）


・アクリルブロックキーホルダー（全3種）


・アクリルスタンド（全3種）


・クリアファイル（A4サイズ／全1種）



［描き下ろし等身イラストグッズ登場アイドル］


松田 亜利沙、七尾 百合子、白石 紬



＜ミニキャライラスト＞


・缶バッジ（全6種／トレーディング）


・アクリルマグネット（全6種／トレーディング）


・ブリューム缶（フレークシール付き／全1種）


・アクリルスタンドプレート（全6種）


・ラムネ入り巾着（全1種）


・クリアファイル（A4サイズ／全1種）



［ミニキャライラストグッズ登場アイドル］


松田 亜利沙、七尾 百合子、白石 紬、徳川 まつり、宮尾 美也、天空橋 朋花



※各トレーディング商品は、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。



【通販も対象】購入特典はポストカード（全8種）




「アイドルマスター ミリオンライブ！×クッピーラムネ」新商品のみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼント！（※特典はなくなり次第終了）



＜描き下ろし等身イラスト 新作コラボグッズ＞


缶バッジ（57mm）


価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]3,300円（税込）



アクリルカード


価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]3,960円（税込）



アクリルブロックキーホルダー


価格：各880円（税込）



アクリルスタンド


価格：各1,925円（税込）



クリアファイル（A4サイズ）


価格：550円（税込）



▼eeo Store online（通販）へ▼


＜ミニキャライラスト　新作コラボグッズ＞


缶バッジ（57mm）


価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]3,300円（税込）



アクリルマグネット


価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]3,960円（税込）



ブリューム缶（フレークシール付き）



価格：1,320円（税込）



アクリルスタンドプレート



※画像は一部商品です。


価格：各1,815円（税込）



ラムネ入り巾着


価格：990円（税込）



クリアファイル（A4サイズ）


価格：550円（税込）



▼eeo Store online（通販）へ▼


THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Kakudai. All rights reserved.


