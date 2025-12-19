ラビスタの1stオリジナル曲「LOViT Christmas!」MV公開！歌唱権争奪イベント上位3名の歌声に注目
Vライバーエージェンシー『LOViT STUDIO』（運営：株式会社HIKE、以下「ラビスタ」）は、1stオリジナル曲「LOViT Christmas!」のMVを公開いたしました。同曲はラビスタ初のオリジナルソング。ボーカルを務めたのは、歌唱権争奪イベントの上位3名に入った砂糖めるて、十六夜てん、一ノ勢とき。クリスマスにぴったりなキラキラと「LOViT＝いいね！大好き！」が詰め込まれた1曲を、ぜひお聞きください。
MV
MV用に描き下ろしたSDイラストにもご注目ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YTLfvwBXG2M ]
LOViT STUDIO公式サイト：https://lovitstudio.com/
LOViT STUDIO公式X（旧ツイッター）：https://x.com/LOViT_STUDIO
「LOViT Christmas!」情報
Music : ねぎとろ。（https://x.com/negtoro）
Lyric : LOViT STUDIO, ねぎとろ。
Recording & Mix：ねぎとろ。
Illustrator : 宮田奏（https://x.com/miyata__0529）
Video : 夢食い猫（https://x.com/yummmusa）
Vocal : 砂糖めるて, 十六夜てん, 一ノ勢とき
BOOTHにてダウンロード販売中！
楽曲をじっくり楽しみたい方や、推しのライバーの声をもっと味わいたい方にぴったりの内容となっています！
▼収録内容
・楽曲本編（フル）
・インスト音源
・スマホ壁紙
・限定ミニボイス
販売ページ：https://lovitstudio.booth.pm/items/7770178
オリジナルクリスマスソング歌唱権争奪イベントについて
オリジナルクリスマスソング歌唱権争奪イベントはラビスタ所属者を対象とした事務所イベント。「IRIAM」と「TikTok LIVE」における獲得ポイント（※）ランキングで上位3名に歌唱権が与えられます。イベントには27名のライバーが参加。約1ヶ月に渡る期間を経て、上位3名を決定しました。
ラビスタでは今後も事務所内の独自イベントを定期的に開催していきます。
オリジナルクリスマスソング歌唱権争奪イベント上位3名
1位 砂糖めるて
https://x.com/satomelte
2位 十六夜てん
https://x.com/izayoiten77
3位 一ノ勢とき
https://x.com/ichinose_toki
※「TikTok LIVE」における獲得ダイヤは「IRIAM」の獲得ポイントに換算して算出。
砂糖めるてコメント
イベントで1位に輝いた砂糖めるてのコメントはこちら。
「LOViT Christmas!」は、LOViT STUDIOから初めてのオリジナル楽曲です。
私は歌唱で参加させていただき、大好きなリスナーさんのことを思い浮かべながら、笑顔になってもらえたらいいな、という気持ちで歌いました。
きらきらしたメロディと、クリスマスが近づくたびにわくわくしてしまう空気感がとても可愛くて、歌っていて自然と心まであたたかくなる楽曲です。
中でも「大好きで溢れる とびきり特別な日にしようね」という歌詞は、リスナーさんに向けた想いをそのまま届けられる、大好きなフレーズです。
この曲が、みなさんのクリスマスを少しでも甘くて、とびきり特別な一日にできたら嬉しいです。
『LOViT STUDIO』について
【なりたい自分になって世界中と繋がろう】をコンセプトに設立された『LOViT
STUDIO（ラビットスタジオ）』通称「ラビスタ」は、デビュー前の準備からデビュー後の配信活動まで、ライバーの皆さんが世界中のリスナーから、「LOViT＝いいね！大好き！」と言われるように、日々の活動をサポートするVライバー事務所です。
ポイント１.
初配信に向けた準備からトップライバーの心得まで、さまざまなノウハウを展開。
トップライバーを生み出してきた実績をもとに、デビュー前から成長をサポートします。
ポイント２.
2023年3月より「IRIAM」オーガナイザーとして多くのライバー、イラストレーターと提
携しており、多様なキャラデザインが可能です。
ポイント３.
事務所内の独自イベントを定期的に開催しています。
特に成果を残している方に向けた制度やインセンティブもあり、目標が作りやすい環境です。
『LOViT STUDIO』ライバー大募集中
バーチャルライバー事務所『LOViT STUDIO（ラビットスタジオ）』では、ラビスタに
所属してバーチャルの世界で活躍したいライバーを募集中です。
なりたい自分になって世界中の人たちと繋がりたい。
たくさんの人からLOViT＝いいね！と言われたい！
何かになりたい、誰かと繋がりたい、好きなことで誰かに喜んでほしい。
そんなやる気と情熱があるかたの活動をサポートします。
応募はこちらから：https://lovitstudio.com/audition/
株式会社HIKEについて
会社名：株式会社HIKE
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階
設立：2018年3月14日
代表者：代表取締役 三上 政高
事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR
公式サイト：https://hike.inc/
