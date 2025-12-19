株式会社アウルコーポレーション(所在地：京都府京丹後市網野町木津253番地)は、海の京都と呼ばれる京都府京丹後市・夕日ヶ浦温泉を中心に、政府登録国際観光旅館「佳松苑」をはじめ、「佳松苑 別邸ふうか」「一望館」「はなれ櫂」「雨情草庵」の個性あふれる5館の旅館とホテル「HOTEL&湖邸 艸花 -そうか-」を運営しております。ここでは、2025年夏、特別棟「瑞雨」、食事処「天津水」を中心にリニューアルオープンした「雨情草庵」で迎える初春と新春特別プランをご案内します。

心ほどける空間で迎える、新しい年と初旅のひととき

新しい年のはじまりに、大切な方々とともに迎える“初旅”はいかがでしょうか。2025年も残りわずかとなり、当庵では蟹シーズンの賑わいとともに、庭の手入れやしつらえを整え、新年を迎える準備を進めております。凛と澄んだ空気に包まれる冬の丹後、なかでもどこか懐かしさを覚える当庵は一年の始まりを静かに祝うにふさわしい場所といえそうです。全六棟のはなれ客室のなかでも、特別棟「瑞雨」は、ご家族や大切な仲間と迎える初旅におすすめしたい一棟。108平米のゆとりある空間に、高天井のリビングを中心として、ふたつの寝室と茶室、ミストサウナ付き温泉風呂を備え、懐かしさのなかに、現代の快適さをさりげなく調えました。暖炉のやわらかな炎を囲み、中庭に降り積もる雪を眺めながら交わす語らいの時間。美人湯を湛える湯舟に身を委ね、新しい一年への想いを静かに深めていただけます。そのほか五棟のはなれも、露天風呂からテラス、リビングへと自然につながる設えで、プライベートな空間のなか、心ほどける初旅のひとときをご用意しております。

新春を寿ぐ縁起のいい伊根鰤を祝い膳に。一月限定の特別プラン

冬の日本海を代表する海の幸といえば、松葉蟹と、縁起のいい鰤。鰤は出世魚として、古くから新年を祝う席に欠かせない存在です。当庵では、旬を迎えた鰤を主役に、選べる鍋料理をメインとしたコースを、一月限定でご用意いたします。鰤は、日本海でも特に潮の流れが速く、栄養豊かな海域で育つ伊根鰤を使用。冬の厳しい荒波にもまれながら身を引き締め、きめ細やかな肉質と、上品で奥行きのある脂の旨みを備えるのが特長です。鍋料理にすると、身の甘味と旨味が出汁に溶け込み、味わいはいっそう深まります。このほか、幻と称される間人蟹をはじめ、活松葉蟹料理も三月二十二日までご用意しております。日本海の冬が誇る味覚を、お好みに合わせて心ゆくまでお愉しみください。※伊根鰤の仕入れがない場合は、間人の地鰤など同等の鰤をご用意いたします。

お食事は設えや窓辺の景色にもこだわった個室食事処「天津水」にて

夏のリニューアルでより深みを増した個室食事処「天津水」。静寂のなかに美が息づく設計のもと、冬の光と影が織りなす空間で丹後の海が育んだ鰤や松葉蟹や旬の味覚を存分にお愉しみいただけます。雪景色の庭を眺めながら丹後の旬の味覚と地酒をゆったり味わえば特別なひとときとして心に静かに刻まれることでしょう。

四季の移ろい豊かな丹後の地で、大切な方とのひとときが心に残る一日となりますように。皆様のお帰りを心よりお待ち申し上げております。

2026年「新春初旅キャンペーン」開催のご案内

佳松苑グループでは、「最大10％OFF！新春初旅キャンペーン」 を実施しております。2026年の初旅は、ぜひお得なクーポンをご活用いただき冬の味覚と温泉に癒されるひとときをお過ごしください。【キャンペーン概要】・対象期間：2026年1月5日（月）～2月26日（木）・除外日：金・土・日曜日・対象プラン：全プラン対象・割引率：宿泊料金より10％OFF・決済方法：現地決済・事前決済 いずれも可・予約方法：公式サイトからのインターネット予約限定※ご予約確認ページにてクーポンを選択し、クーポンコードを入力のうえご予約ください。

もう一つの京都 雨情草庵〒629-3241 京都府京丹後市網野町木津247（佳松苑内）URL：https://www.ama-yadori.com/Instagram：ujousouan■予約専用コールセンター受付時間 平日（月～金）10：00～17：00TEL：0772-74-9199

アクセス：車／京都縦貫道・丹後大宮ICより国道312、府道17、国道178経由で約35分電車／京都丹後鉄道・夕日ヶ浦木津温泉駅よる車で約5分（無料送迎有、要予約）

佳松苑グループについて

京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に7宿を展開する「佳松苑グループ」。多種多彩な特色のある宿の運営をしております。＜夕日ヶ浦温泉＞時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／一望館 はなれ櫂／もう一つの京都 雨情草庵＜京丹後市内＞HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）