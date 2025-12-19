『頭文字D』 アニメ『MFゴースト』『昴と彗星』! TOKYO AUTO SALON 2026 に公道最速伝説３作品が 過去最大規模で登場！
『頭文字D』(C)しげの秀一／講談社
(C)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会
『昴と彗星』(C)しげの秀一／講談社
連載開始30周年の『頭文字D』。2026年1月1日（木）より先行配信、1月4日（日）よりTV放送開始のTVアニメ『MFゴースト3rd Season』。2025年11月発売の第1巻以降、大反響で増刷を重ねる『昴と彗星』（すばるとすばる）。公道最速伝説の系譜を継ぐ、しげの秀一3作品が揃ってのブース出展は史上初！ 同じ時間軸で30年間走り続ける3作品の世界観を、同時に体感できるまたとない機会です。
出展ブースについて
出展ブースは『頭文字D』、『昴と彗星』側と、TVアニメ『MFゴースト』側に分かれて、それぞれの作品の主人公が操るトヨタAE86、スバルBRZ、トヨタ86を展示。また各作品のオリジナルグッズやコミックも販売します。さらに先着順でオリジナルのリバーシブル特大ショッパーを無料配布。人気の3作品でTOKYO AUTO SALON 2026 を盛り上げます。
※リバーシブル特大ショッパーの配布場所の詳しい場所は各作品の公式HP・SNSにて発表いたします。また数には限りがございますので、あらかじめご了承ください。
アニメ『MFゴースト』側では、『MFゴースト』 × BLITZ × A PIT AUTOBACS 3ブース合同コラボキャンペーン企画も開催予定。
詳細は、公式HP・SNSにて発表いたします。
しげの秀一3作品 内容紹介
『頭文字D（1）』しげの秀一
『頭文字D』しげの秀一
公式Xアカウント：＠initialD_PR(https://x.com/initialD_PR)
車の知識なんてほとんどない、とうふ屋の息子・藤原拓海。
ある日、拓海は親友の樹と、バイト先の先輩である池谷の走り屋チーム・秋名スピードスターズの走りを見に行くことになる。
するとそこに赤城最速といわれる高橋兄弟が率いるチーム・赤城レッドサンズが現れ、秋名スピードスターズに挑戦を申し込んできた！ 伝説は、ここから始まる‥‥
アニメ『MFゴースト 3rd Season』
Prime Videoにて2026年1月1日（木）より
テレビ放送より3日間先行配信！
TOKYO MXほかにて
2026年1月4日（日）より放送開始
■公式WEB＆SNS
アニメ公式サイト： https://mfg-anime.com
アニメ公式X：https://x.com/mfg_anime
『昴と彗星（1）』しげの秀一
『昴と彗星』しげの秀一
公式Xアカウント：@SubaruandSubaru(https://x.com/SubaruandSubaru)
日本で開催され、世界中で人気を集める公道レース「MFG」。
藤原拓海の教え子、カナタ・リヴィントンがMFGを席巻した翌年、群馬から佐藤昴が、神奈川では工藤彗星が、そのレースに挑戦すべく闘志を燃やしていた‥‥。
『頭文字D』と『MFゴースト』の世界観がひとつに重なり合う！ ふたりの「すばる」が紡ぎ出す真・公道最速伝説の幕が上がる！
しげの秀一 プロフィール
1958年、新潟県生まれ。1981年、漫画家デビュー。1983年より『バリバリ伝説』を週刊少年マガジンにて連載、バイクブームの先駆けとなる。1985年に同作にて講談社漫画賞受賞。1995年～2013年『頭文字D』、2017年～2025年『MFゴースト』（ともにヤングマガジン）、現在は同誌で『昴と彗星』を連載中。
TOKYO AUTO SALON 2026
会期
2026年1/9(金) ▶ 10(土) ▶ 11(日)
会場
幕張メッセ（日本コンベンションセンター）
千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
●国際展示場 ホール1～11 ●国際会議場
●イベントホール ●屋外展示場
開催日程
■1月9日（金）9：00～19：00 （ビジネスデイ［業界＆報道関係者］）
●9：00～14：00 サイレントタイムは高校生以下（高校生、中学生）の入場は不可
（小学生、未就学児、乳幼児においては保護者同伴にて入場可）。
9:00～14:00のチケット販売はございません。
●14：00～19：00 （一般特別公開）
■1月10日（土）9：00～19：00 （一般公開日）
■1月11日（日）9：00～18：00 （一般公開日）