株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、2025年12月26日(金)より、『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』×『カラオケBanBan』コラボキャンペーンを開催いたします。

【個性豊かな女子高生たちが登場！『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』とのコラボキャンペーン開催！】

カラオケBanBanでは、これまでも人気アニメや映画などとコラボレーションした企画を展開してきました。このたび、2025年12月26日(金)より、新たなキャンペーンとして、『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』×『カラオケBanBan』 コラボキャンペーンを開催いたします。本コラボでは、イラストをカラオケルーム一面にデザインした「コラボルーム」を展開いたします。また、「コラボドリンク（ノベルティ付き）」を対象店舗にて販売します。その他、歌唱キャンペーンを実施いたします。

【コラボ概要】

■開催期間 2025年12月26日(金)～ 2026年2月22日(日)■キャンペーン内容① コラボルーム 対象店舗にて、『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』のデザインを使用したカラオケルームを展開いたします。＜対象店舗＞【東京】渋谷センター街2号店 ※ご利用は、ネット予約のみとなります。② コラボドリンク（全2種／ノベルティ付き）対象店舗にて、コラボドリンク（全2種）を販売いたします。＜対象店舗＞全50店舗：関東25店舗、北海道・東北5店舗、東海6店舗、近畿5店舗、中国・四国2店舗、九州・沖縄7店舗（対象店舗の詳細は「特設サイト」をご確認ください。）また、コラボドリンク1杯ご注文につき、ノベルティとして、ブロマイド（全5種）のうち、いずれか１種をプレゼントいたします。※ノベルティは在庫がなくなり次第終了となります。

③ 歌唱キャンペーン全店舗にて、本キャンペーンの対象曲を歌唱した方全員に、オリジナルスマホ壁紙（全5種）のいずれか１種をランダムでプレゼントいたします。※JOYSOUNDのお部屋にて、お手持ちのスマートフォンのキョクナビアプリで対象曲の予約が必要となります。

【詳細・最新情報】

詳細・最新情報はそれぞれの「特設サイト」をご確認ください。

【各種公式サイト・SNSアカウント】

・キャンペーン特設サイト https://karaoke-shin.jp/campaign/girls-und-panzer.html・カラオケBanBan公式サイト https://karaoke-shin.jp/・【公式】カラオケBanBan X アカウント https://x.com/karaokebanban・【公式】カラオケBanBan Instagram アカウント https://www.instagram.com/karaokebanban_official/・『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』 公式サイトhttps://gup-mottolovelove.jp・【公式】『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』 X アカウントhttps://x.com/garupan_love2※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。