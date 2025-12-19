自分だけのデザインにカスタムして遊べる！お家でゲームセンターが作れる！TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』のキャッチマシン&シール付の限定フレーバーポップコーンポットがプライズで登場！
株式会社エス・トラスト（本社：大阪市西区、代表取締役：井田 金吾、以下 エス・トラスト）は、TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』のアミューズメント専用景品(プライズ)で、カプセル＆お菓子キャッチマシン、コーヒーミルク風味ポップコーン角ポット(シール入)を2025年12月4週より全国のゲームセンター・オンラインクレーンゲームへ順次投入いたします。
■カプセルやお菓子を掴んで遊べる！カスタムもできる！キャッチマシン
「東京喰種」カプセル＆お菓子キャッチマシン
●発売日：2025年12月4週より順次投入予定
●1種
●パッケージサイズ：約12.8×17.6×8.4cm
●本体サイズ：約12.3×17×7.2cm
●中身：本体：1個・ミニカプセル：2個 ・デコシール：2シート
導入店舗はこちら :
https://s-trust.jp/item/19777
※お取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。※商品はなくなり次第終了となります。
付属のカプセルや色々なお菓子を入れて遊ぼう！
▶操作動画はこちらをご覧ください。 :
https://s-trust.jp/wp-content/uploads/2025/12/DOUGA_tokyoghoul_catchmachine.mp4
こだわりの素材を使用した特別仕様。
推しぬいやフィギュアと撮影もできる！
■あまーいコーヒーミルク風味！シール付がうれしいポップコーン！
「東京喰種」コーヒーミルク風味ポップコーン角ポット(シール入)
●発売日：2025年12月4週より順次投入予定
●1種
●パッケージサイズ：13×20×13cm
●中身：コーヒーミルク風味ポップコーン
●おまけ：シール＜全2種＞ ランダム1枚入（サイズ：直径4.8cm）
導入店舗はこちら :
https://s-trust.jp/item/19774
※お取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。※商品はなくなり次第終了となります。
■作品情報
TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』放送10周年プロジェクトサイト
https://tokyoghoul-anime10th.jp/
販売ルート：全国のアミューズメント施設（ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム）
発売元：株式会社エス・トラスト
商品サイト：https://www.s-trust.jp/
エス・トラスト公式X(@s_trust_info)：https://x.com/s_trust_info
※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございます。
※お取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。
※商品はなくなり次第終了となります。
※掲載されている内容は予告なく変更になる場合がございます。
(C)石田スイ／集英社・東京喰種製作委員会