氷川きよし大反響の「THE FIRST TAKE」に再登場！話題の新曲「白睡蓮」を披露

氷川きよしが、本日12月19日(金) 22:00にプレミア公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第622回に再登場することが決定した。



今回披露されるのは、作詞を松本隆、作曲をGLAYのTAKURO、編曲を亀田誠治が手がけた「白睡蓮」。


静謐さと深い感情を湛えた世界観が印象的な一曲。


氷川きよしの繊細かつ力強い歌声が、一発撮りの緊張感の中でどのように響くのか、注目が集まっている。


先日公開された「THE FIRST TAKE」での「きよしのズンドコ節」では、


チャンネル初の演歌楽曲披露、その圧倒的な歌唱力が大きな反響を呼んだ。


それに続く2曲目として披露される今回の「白睡蓮」は、氷川きよしの表現者としての新たな一面を映し出すパフォーマンスとなりそうだ。



■番組詳細


氷川きよし - 白睡蓮 / THE FIRST TAKE


<12/19(金) 22時よりプレミア公開>


https://youtu.be/3fZPPa1Ha-Q



■YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ


https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q



氷川きよし







福岡県出身


2000年2月2日22歳で日本コロムビアより「箱根八里の半次郎」でデビュー。


その年の音楽賞の新人賞を総なめ。


第51回NHK紅白歌合戦に初出場し、以来2024年まで24回出場。


2006年には第48回日本レコード大賞で「一剣」にて大賞を受賞。


2008年には紅白歌合戦の大トリをつとめた。


アニメ「ドラゴンボール超」の主題歌「限界突破×サバイバー」で大ブレイク。


圧巻の歌唱力とビジュアル、人を包み込む人間性で、老若男女問わず、


幅広い年齢層のファンを持つ、歌謡界の傾向を大きく変えた存在。


2025年6月に、「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」のエンディングテーマ、小室哲哉プロデュースの「Party of Monsters」、


9月には作詞家生活55年を迎える松本隆が作詞を手掛けた「白睡蓮」をリリース。


11月19日に、約4年ぶりの全曲オリジナルアルバム「KIINA.」をリリース。


2026年全国4都市をまわる劇場公演「氷川きよし特別公演」開催予定。



【氷川きよし Official site】


https://www.kiizna.co.jp/



最新リリース情報


約3年ぶりとなる演歌作品リリースが決定！


2026年1月28日(水)


「ほど酔い酒」


作詩/岸快生　作曲/水森英夫　編曲/石倉重信


COCA-18317 \1,500 (税込)



【氷川きよし 日本コロムビア特設ページ】


https://columbia.jp/hikawa/



最新公演情報


【氷川きよし 特別公演】


2026年、東京・明治座、愛知・御園座、大阪・新歌舞伎座、福岡・博多座の全国4都市の劇場で開催する座長公演開催！


1月31日～2月18日　東京・明治座


3月6日～3月18日　愛知・御園座


4月10日～4月19日　大阪・新歌舞伎座


4月25日～4月30日　福岡・博多座



出演：氷川きよし


丸山智己　島崎和歌子　中島唱子　山崎樹範　上野なつひ　石倉三郎　他


https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026