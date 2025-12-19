氷川きよし大反響の「THE FIRST TAKE」に再登場！話題の新曲「白睡蓮」を披露
氷川きよしが、本日12月19日(金) 22:00にプレミア公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第622回に再登場することが決定した。
今回披露されるのは、作詞を松本隆、作曲をGLAYのTAKURO、編曲を亀田誠治が手がけた「白睡蓮」。
静謐さと深い感情を湛えた世界観が印象的な一曲。
氷川きよしの繊細かつ力強い歌声が、一発撮りの緊張感の中でどのように響くのか、注目が集まっている。
先日公開された「THE FIRST TAKE」での「きよしのズンドコ節」では、
チャンネル初の演歌楽曲披露、その圧倒的な歌唱力が大きな反響を呼んだ。
それに続く2曲目として披露される今回の「白睡蓮」は、氷川きよしの表現者としての新たな一面を映し出すパフォーマンスとなりそうだ。
■番組詳細
氷川きよし - 白睡蓮 / THE FIRST TAKE
<12/19(金) 22時よりプレミア公開>
https://youtu.be/3fZPPa1Ha-Q
■YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
氷川きよし
福岡県出身
2000年2月2日22歳で日本コロムビアより「箱根八里の半次郎」でデビュー。
その年の音楽賞の新人賞を総なめ。
第51回NHK紅白歌合戦に初出場し、以来2024年まで24回出場。
2006年には第48回日本レコード大賞で「一剣」にて大賞を受賞。
2008年には紅白歌合戦の大トリをつとめた。
アニメ「ドラゴンボール超」の主題歌「限界突破×サバイバー」で大ブレイク。
圧巻の歌唱力とビジュアル、人を包み込む人間性で、老若男女問わず、
幅広い年齢層のファンを持つ、歌謡界の傾向を大きく変えた存在。
2025年6月に、「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」のエンディングテーマ、小室哲哉プロデュースの「Party of Monsters」、
9月には作詞家生活55年を迎える松本隆が作詞を手掛けた「白睡蓮」をリリース。
11月19日に、約4年ぶりの全曲オリジナルアルバム「KIINA.」をリリース。
2026年全国4都市をまわる劇場公演「氷川きよし特別公演」開催予定。
【氷川きよし Official site】
https://www.kiizna.co.jp/
最新リリース情報
約3年ぶりとなる演歌作品リリースが決定！
2026年1月28日(水)
「ほど酔い酒」
作詩/岸快生 作曲/水森英夫 編曲/石倉重信
COCA-18317 \1,500 (税込)
【氷川きよし 日本コロムビア特設ページ】
https://columbia.jp/hikawa/
最新公演情報
【氷川きよし 特別公演】
2026年、東京・明治座、愛知・御園座、大阪・新歌舞伎座、福岡・博多座の全国4都市の劇場で開催する座長公演開催！
1月31日～2月18日 東京・明治座
3月6日～3月18日 愛知・御園座
4月10日～4月19日 大阪・新歌舞伎座
4月25日～4月30日 福岡・博多座
出演：氷川きよし
丸山智己 島崎和歌子 中島唱子 山崎樹範 上野なつひ 石倉三郎 他
https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026