吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「Food Under G 」が間借りオープンしたことを報告致します。

沖縄出身で現役大学生の店主が、東京ではなかなか出会えない “揚げたてのサータアンダギー” を届けたいという思いから、サータアンダギー専門店をオープンいたしました。幼い頃から「自分の事業を立ち上げたい」という夢を抱き、その第一歩として選んだのが、地元沖縄のソウルスイーツであるサータアンダギー。店主自らがその場で揚げる、出来立てならではの香ばしさとふんわりとした食感を楽しめるお店です。今後は、イベント出店などを通じてサータアンダギーの魅力をさらに広めながら、学生のうちに事業基盤を築き、卒業後には本格的に起業することを目標としております。

店舗情報

店名 Food Under G住所 東京都渋谷区千駄ケ谷４丁目２９－１２ 北参道ダイヤモンドパレス 104号 昭和歌謡バーUFO内オープン日 2025年12月10日営業時間 11時～17時Instagram https://www.instagram.com/food_under__g/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/担当：藤田 新