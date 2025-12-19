パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、全国のパソコン工房店舗・WEB通販サイトにて、（当社指定条件を満たし）対象パソコンまたは対象組立キットをご購入いただいたお客様へ、「パソコン工房 × えなこ 2026 カレンダー」を先着でプレゼントするキャンペーンを2025年12月20日（土）から2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で開催いたします。

■対象商品をご購入いただくと先着で「パソコン工房 × えなこ 2026 カレンダー」をプレゼント！

期間中、パソコン工房店舗・WEB 通販サイトにて当社指定条件を満たした上で対象パソコンまたは対象組立キットをご購入いただいたお客様へ、先着で「パソコン工房 × えなこ 2026 カレンダー」をプレゼントいたします。ここでしか手に入らないオリジナルカレンダーは先着合計で1万枚をご用意。数量に達し次第配布終了となります。2026年を彩る特別なアイテムをこの機会にぜひお受け取りください。開催期間：2025年12月20日（土）～ 2026年1月12日（月・祝）URL： https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/hatsuuri2026.php#calendar店舗でのプレゼント条件：① ご利用のパソコン工房店舗の「LINE友だち登録」をお願いいたします。② 期間中、店舗にて当社指定、15万円以上の「新品パソコン」または「組立キット」を ご購入いただくことで先着にてプレゼントいたします。WEB通販サイトでのプレゼント条件：① 「パソコン工房 WEB会員」の登録をお願いいたします。② 期間中、WEB通販サイトにて当社指定、15万円以上の「新品パソコン」または 「組立キット」をご購入いただくことで先着にてプレゼントいたします。※WEB通販サイトでは、カレンダープレゼントの際、「店頭受け取り」または「ご自宅へのカレンダー発送」または「カレンダーを希望しない」をお選びいただきます。「店頭受け取り」の場合、カレンダー店頭引換券を商品へ同梱いたします。「ご自宅へのカレンダー発送」の場合1,100円（税込）の送料が別途必要となります。※WEB通販サイトでは2026年1月12日（月・祝）13:59までのご注文分が対象となります。※店舗によっては数量・配布状況が異なります。※数量には限りがございますので無くなり次第終了となります。※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■えなこ プロフィール

PP エンタープライズに所属。Instagram のフォロワー数 200 万人超えの超人気コスプレイヤーとして、 TV・web・ラジオ・雑誌など幅広くタレント活動中。◇ えなこ コラボゲーミング PC 特集ページhttps://www.pc-koubou.jp/pc/game_enako.php

■歳末から新春へ！パソコン工房店舗にて怒涛の売り尽くしセールを開催！

◇「超 歳末怒涛の売り尽くしセール」

全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗にて、「超 歳末怒涛の売り尽くしセール」を2025年12月20日（土）から12月31日（水）まで開催いたします。「超 歳末怒涛の売り尽くしセール」では、『オススメ即納パソコン』や『PCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品』など数多く取り揃えております。セールチラシは下記のセール情報ページよりご確認ください。セール開催期間：2025年12月20日（土）～ 12月31日（水）URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/sale.php

◇「超 怒涛の新春初売り」

さらに、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗では2026年1月1日（木・祝）から1月12日（月・祝）まで「超 怒涛の新春初売り」を開催いたします。毎年好評の「初売り限定 初夢福袋」、初売り恒例「お年玉パソコン」、自作パソコンパーツ、パソコン周辺機器がお買い得な「新春初売りプライス」など、2026年新春初売りも盛りだくさんにてご用意しております！セール開催期間：2026年1月1日（木・祝）※ ～ 1月12日（月・祝）※一部店舗は2026年1月2日（金）より開始いたします。詳しい情報は、2025年12月30日（火）に公開予定の「初売りご案内ページ」または、元日の「超 怒涛の新春初売り」全国折込チラシにてご確認ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/hatsuuri2026.php■全国のパソコン工房・グッドウィル店舗一覧情報お近くの店舗はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】社名 株式会社ユニットコム運営ショップ名パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、 パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス 中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションGTel: 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002E-mail : uni-kikaku@unitcom.co.jp