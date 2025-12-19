SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¡Ö¶µ°éÈÖÁÈ¡×¤¬½é¤ÎÃæÊÔ¥¢¥Ë¥á¤òÀ©ºî¡Ø¶µ°é±Ç²èº×¡Ù¤òÅìµþ¡¢Âçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ªËÜÆü¤è¤êÃêÁª¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯Çä³«»Ï
¡¡¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡¡ÊÆÁÒ±Ñ°ì¡¢°Ê²¼¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô¡Ë¤Ï¡¢ºòº£SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤Î¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー ¤â¤â¤Ë¤¯¤¹»á¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¶µ°éÈÖÁÈ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥·¥åー¥ë¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¶µ°éÈÖÁÈ¡×¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¶µ°é±Ç²èº×¡×¤Î¶¨ÎÏ´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¶µ°éÈÖÁÈ¡ÙÅê¹Æ³«»Ï¤«¤é2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¶µ°é±Ç²èº×¡×¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ë¤Æ¡¢ÃêÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿Êý¤äÀèÃå¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃæÊÔ¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦½é¸ø³«¡¢±Ç²èº×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍè¾ì¾ÚÌÀNFTÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¡¢¥¹¥«¥ÑーÅêÉ¼¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô¾å±Ç²ñ³µÍ×¡Õ
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¡Ö¶µ°é±Ç²èº×¡×
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¡ãÅìµþ¡ä2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë14»þ00Ê¬¡Ê³«¾ì¡§13»þ00Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18»þ00Ê¬¡Ê³«¾ì¡§17»þ00Ê¬¡Ë
¡ãÂçºå¡ä2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ00Ê¬¡Ê³«¾ì¡§13»þ00Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 18»þ00Ê¬¡Ê³«¾ì¡§17»þ00Ê¬¡Ë
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¡ãÅìµþ¡äÁ´ÅÅÄÌÏ«Æ¯²ñ´Û¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ3ÃúÌÜ6¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ãÂçºå¡äÄ«ÆüÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¹âÎï¶¶4ÃúÌÜ£²－16¡Ë
¡ÔÃêÁª³µÍ×¡Õ
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡ËÃêÁª¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 12·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÃêÁª¥Á¥±¥Ã¥ÈÄù¤áÀÚ¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 12·î26Æü¡Ê¶â¡ËÃêÁª¥Á¥±¥Ã¥ÈÅöÁª¼ÔÈ¯É½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 12·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÀèÃå¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï
¢£¡Ö¶µ°é±Ç²èº×¡×³«ºÅµÇ°¥·¥çー¥ÈÆ°²è ¥¿¥Þ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤10¤Î¤³¤È
ÃæÊÔ¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ä¶µ°éÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥Þ¤Ë10¸Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥«¥Ã¥Ôー¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤â¼Â¸½¡£¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤Ï¶µ°é±Ç²èº×¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥«¥Ñー! ¸ø¼°YouTube¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥«¥Ñー! ¸ø¼°X¤ÈYoutube¥·¥çー¥È¡¢¶µ°éÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤«¤é¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤â¿ï»þÈ¯¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥«¥Ñー! ¸ø¼°Youtube ¡§https://www.youtube.com/watch?v=s4EWFXQsHXI
¥¹¥«¥Ñー! ¸ø¼°X ¡§https://x.com/sptv_fan
¶µ°éÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok ¡§https://www.tiktok.com/@mns_kyoiku
¡Ú¥¿¥Þ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤10¤Î¼ÁÌä¡Û
»£±Æ¤Ç¥¿¥Þ¤ËÊ¹¤¤¤¿10¤Î¼ÁÌä¤Î¤¦¤Á¡¢
¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥¹¥«¥Ñー! Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ª
――ÃæÊÔ¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©――
¥¿¥Þ¡§¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Ï ¤Ò¤Þ¤Ê¤ó¤«¡©¡×
――¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡©――
¥¿¥Þ¡§¡Ö¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë ¤â¤ó¤¯ ¤¤¤ï¤Ê¤¤¤Ò¤È¡×
¢£¶µ°éÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー ¤â¤â¤Ë¤¯¤¹»á¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¶µ°éÈÖÁÈ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢¥·¥åー¥ë¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£Æâµ¤¤Ê¥¢¥¶¥é¥·¤Î¡Ö¥¿¥Þ¡×¡¢¤½¤Î¥¿¥Þ¤ËÍÜ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥³¤Î¡Ö¥Ñ¥¦¥ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥Þ¤¬½êÍ¤¹¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ö¤Ï¤«¤»¡×¤Î»°¿Í¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÝ¯°æ¹§¹¨»á¡¢¡Ö¥Ñ¥¦¥ë¡×¤òÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê»á¡¢¡Ö¤Ï¤«¤»¡×¤òÂ®¿å¾©»á¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥«¥Ñー! ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¹¥«¥Ñー! ¤Ï¡¢¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÍÎÁÂ¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊüÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¡¢±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢²»³Ú¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢Ìîµå¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î»î¹ç¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é·ÀÌó²ÄÇ½¤Ç¡¢·ÀÌó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏËè·î¼«Í³¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£¤´²ÃÆþ·î¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÏ¿²è¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á·«¤êÊÖ¤·»ëÄ°¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥«¥Ñー! ÈÖÁÈÇÛ¿®¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Î»ëÄ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô¤Ï¡¢±§Ãè»ö¶È¤È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÎ¾ÎØ¤È¤¹¤ë¹ñÆâÍ£°ì¤Î¡Ö±§Ãè¼Â¶È¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£
±§Ãè»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂ¿17µ¡¤ÎÀÅ»ßµ°Æ»±ÒÀ±¤òÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ¤·¡¢ÊüÁ÷¤ä°ÜÆ°ÂÎ¸þ¤±ÄÌ¿®¡¢±ÒÀ±¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Úー¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹»ö¶È¤ä¡ÖUniversal NTN (Non-Terrestrial Network)¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥«¥Ñー! ¡×¤Ê¤É¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®»ö¶È¡¢¸÷²óÀþ¤ò·ÐÍ³¤·¤¿ºÆÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¸÷¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Web3´ØÏ¢¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëIP»ö¶È¤Ë¤â¿·¤¿¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£