カフェや無人店舗向けのB2B市場を中心に事業を展開している韓国の製氷機・かき氷機専門メーカーである株式会社コリアナカジョウ(Korea Nakajo、所在地：大韓民国 京畿道金浦市、代表取締役：チェ・ジョンムン)は、海外市場におけるセルフサービス型店舗や省人化店舗の増加を背景に、製氷機「ICEVAN(アイスバン)」への問い合わせが増加していることを受け、欧州、アジア、北米、中東など20か国以上の国・地域への製品展開体制を整え、2025年12月、輸出国拡大に向けた海外市場での営業活動を本格的に開始しました。





製氷機 ICEVAN(アイスバン)





■海外市場で高まる製氷機ニーズと営業開始の背景

近年、海外市場ではセルフサービス型カフェや無人店舗の増加を背景に、安定した氷供給と高い衛生水準を両立できる製氷機へのニーズが高まっています。

特に、設置スペースが限られる店舗環境においては、省スペース性とメンテナンス性を兼ね備えた製品が求められています。

こうした市場環境を受け、コリアナカジョウでは海外向けの製品仕様最適化や供給体制の整備を進め、2025年12月より本格的な海外営業体制へと移行しました。









■製氷機・かき氷機ブランド「ICEVAN」の特長

「ICEVAN」は、カフェやセルフサービス環境に最適化されたナゲット型製氷ディスペンサー、角氷用スクープ式製氷機、雪花(ソルファ)かき氷機などで構成される製品ブランドです。





・高い衛生性能

自動乾燥機能およびUV殺菌機能を搭載し、衛生管理が求められる環境でも安心して使用できます。





・省スペース設計

コンパクトな筐体設計により、小規模店舗や無人店舗にも柔軟に対応可能です。





・海外市場でも高く評価される氷質

ミルクアイスを微細結晶状に生成する雪花かき氷機は、なめらかで均一な氷質が評価され、海外市場でも高い評価を得ています。









■国際認証に基づく品質・安全体制

2000年に設立されたコリアナカジョウは、技術革新型中小企業認証「Inno-Biz」をはじめ、ISO 9001・ISO 14001の品質・環境マネジメントシステムを取得しています。

また、CE、CB、ETLなどの国際認証に加え、欧州の食品接触材規則(FCM Migration Test)、WEEE、POPs対応など、各国・地域の規制に対応することで、環境保全および安全性の面でも競争力を確保しています。









■生産体制・アフターサービスの強化

同社は、スマート製造システムを導入した製造拠点の拡張を進め、総面積6,700m2規模の生産インフラを構築しています。

研究開発を専担する「Prime_3Con Lab」を中心に、専門工程を連携させた生産体制により、安定した供給能力を確保しています。

また、韓国内全域にアフターサービスネットワークを整備し、故障履歴の分析に基づくデータ管理を通じて、海外取引先からの問い合わせにも迅速に対応できる体制を整えています。









■輸出実績と今後の展望

コリアナカジョウは、2023年に「200万ドル輸出の塔」、2024年に「300万ドル輸出の塔」を連続受賞するなど、グローバル市場での輸出実績を積み重ねてきました。





現在は、英国、スイス、イタリア、トルコ、日本、中国、タイ、UAE、カナダ、メキシコ、チリ、パナマなど、多様な国・地域でパートナーシップを拡大しています。





今後は、既存市場での取引深化に加え、新規国・地域での展開を進め、ICEVANブランドのさらなるグローバル展開を目指してまいります。









■代表コメント

代表取締役 チェ・ジョンムンは、次のように述べています。

「国際認証に裏付けられた技術力と、衛生・安全を重視した製品思想を軸に、海外市場でも信頼されるブランドへと成長してきました。今後も、世界各地の現場でICEVANが選ばれる存在となるよう、製品と供給体制の強化を続けてまいります。」









■会社概要

法人名 ： 株式会社コリアナカジョウ(Korea Nakajo)

代表者 ： 代表 チェ・ジョンムン

所在地 ： 大韓民国 京畿道 金浦市 大串面 龍頭路65

事業内容： 製氷機・かき氷機の製造および販売

URL ： https://icevan.co.kr/