株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する山梨県中央市のふるさと納税返礼品として、株式会社みっとめるへん社が提供する中央市特別住民のキャラクター「ほっぺちゃん」のグッズを、12月19日より順次提供を開始いたします。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

中央市特別住民「ほっぺちゃん」がふるさと納税を応援！

令和8年2月に市制施行20周年を迎える中央市は、悪質詐欺防止のための啓発や市主催イベントのPRなど、中央市の取組みを長きにわたり盛り上げてきた「ほっぺちゃん」の多大な功績を称え、令和3年に特別住民に認定しました。「ほっぺちゃん」は、まるでスイーツのようなホイップをしぼり出す独自製法によって、一つ一つ手作りされている“唯一無二”のキャラクターです。平成時代に子どもたちを中心に爆発的な人気を誇り、平成カルチャーの再燃によるリバイバルも相まって、現在に至るまで幅広い世代から支持を集めています。また、年明けの1月からはアニメ放映も始まる予定です。生誕15周年というメモリアルイヤーである本年、中央市のふるさと納税をさらに盛り上げるべく、返礼品として「ほっぺちゃん」グッズが新登場いたします。

対象返礼品について

▼楽天元祖ほっぺちゃんストラップ 富士山付き https://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1151/ほっぺちゃんグッズセットhttps://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1152/ほっぺちゃんどきどきグッズセットhttps://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1153/【ふるさと納税限定版】マイほっぺちゃんhttps://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1154/オーダーメイドほっぺちゃんhttps://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1155/▼チョイス元祖ほっぺちゃんストラップ 富士山付き https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883520ほっぺちゃんグッズセットhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883521ほっぺちゃんどきどきグッズセットhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883522【ふるさと納税限定版】マイほっぺちゃんhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883523オーダーメイドほっぺちゃんhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883524

山梨県中央市について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f192147-chuo/https://www.furusato-tax.jp/city/product/19214?utm_source=yamanashiken_chuoshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_19214

中央市は、平成１８年２月２０日に田富町、玉穂町、豊富村の二町一村が合併し、誕生いたしました。県都甲府市に隣接し、市名のとおり山梨県のほぼ中心に位置します。以来、恵まれた自然を活かしつつ都市機能の向上と生活環境の整備に取り組んでまいりました。市は、リニア中央新幹線の建設ルート上にあり、駅近郊の市としてリニア駅周辺整備も踏まえ、本市の魅力をさらに高められるようなまちづくりを展開し、進めております。 ふるさと納税におきましては、本市の特産品であるフルーツトマト、スイートコーンなど自慢の返礼品をご用意させていただきましたので、是非ご堪能ください。寄附者の皆さまへ感謝を込めてお届けいたします。 誰もが住みたくなる、住んでよかったと思えるまち「実り豊かな生活文化都市」を将来像に掲げ、邁進してまいります。皆さまの温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

寄附金の使い道について

・子育て支援のまちづくり・環境にやさしいまちづくり・誰もが安心して暮らせるまちづくり・SDGsの推進に取り組むまちづくり・特に寄附の指定はなし

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form