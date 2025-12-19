日本公認心理師ネットワークが、2025年12月27日10時00分から12時00分まで、『KIDS®乳幼児発達スケール（KINDER INFANT DEVELOPMENT SCALE）の実施・評価と活かし方』でオンラインセミナーを開催します。

【内容】

この研修では、生後1か月から6歳11か月までの子どもの発達段階を評価するための包括的な手法を実際に手を動かしながら学べます。このセミナーでは、検査の手引きと検査用紙を各種１部ずつ（４種類）をお手元に送付いたします。初心者の方でも安心して参加いただけます。KIDSは以下の項目について、発達の状況をアセスメントすることができます。

KIDSには、４種類のスケールがあります。1.タイプA 対象：0歳1ヶ月～0歳11ヶ月 内容：6領域／117項目2.タイプB 対象：1歳0ヶ月～2歳11ヶ月 内容：9領域／142項目3.タイプC 対象：3歳0ヶ月～6歳11ヶ月 内容：8領域／133項目4.タイプT 対象：0歳1ヶ月～6歳11ヶ月（発達遅滞傾向児向き）内容：9領域／282項目保護者の方と、お子さんの情報を共有したり、児童発達支援等の支援計画にも活かすことができます。観察と記録の方法、結果の評価と解釈、架空のケーススタディを通じて、子どもの成長をより深く理解し、サポートするスキルを一緒に学びませんか？初心者の方にとっても分かりやすい内容となっておりますので、ぜひご参加ください。

【講師】

安東大起（公認心理師・臨床心理士・兵庫県公認心理師会副会長）香川葉月（公認心理師・臨床心理士・兵庫県公認心理師会理事）

【イベント概要】

日時：2025/12/27 (土)10:00 - 12:00方法：オンライン開催参加費：9800円

【資料について】今回は資料ダウンロードサイトからの資料販売はありません。セミナー代金に資料代、手引、４種類のスケールを含めております。【申込締め切り】検査用紙送付のために、お申し込みを2025年12月22日（月）23:59で締め切らせていただきます。【キャンセルについて】ご都合がつかなくなった場合は、12月22日23:59までにキャンセルのご連絡をいただければ、参加費を返金いたします。検査用紙等確保の都合のため、12月23日00:00以降のキャンセルにつきましては、いかなる場合も返金はいたしかねます。あらかじめご了承ください。【注意事項】※公認心理師・臨床心理士・臨床発達心理士・特別支援教育士・保育士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・医師の資格をお持ちの方に参加を限らせていただきます。※ライブ配信のみです。見逃し配信はございません。カメラオン・実名でのご参加をお願い致します。※その他の検査のワークショップはこちらから↓https://second-tray-6e1.notion.site/10f125e2187f801080f8cd421d2ee878?pvs=4

https://kids1227.peatix.com/?utm_source=newscast&utm_medium=social&utm_campaign=first