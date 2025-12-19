CBT受験方式採用

第14回任意売却取扱主任者試験申込み受付中

日本全国からの任意売却の相談を無料にて行っている、一般社団法人全国任意売却協会（本部所在地：東京都新宿区 [代表理事：相澤一郎] ※以下、全任協）は、第14回任意売却取扱主任者資格試験を2026年2月10日～2026年2月24日で行います。今回で14回目となる試験は初めてCBT試験方式を採用。受験会場も全国約340カ所の中から選択できる形式となり、より身近な場所にて受験が可能となりました。任意売却に関する試験の中でも最も歴のある『任意売却取扱主任者試験』は住宅ローンの返済に困窮されている方が「どこに相談したら良いか」など様々な業者が存在する中で、任意売却を行うために必要な知識を有していること、一般消費者にとってわかりやすい判断基準となることを目指して創設された資格です。全任協は試験だけではなく、指定講習など通じて実践的な任意売却のノウハウを身につけることで、健全な任意売却取引とその認知・利用普及を目指す活動もしております。2024年には(一社)日本不動産仲裁機構・法務大臣認証ADR基礎資格にも認定され、専門性に強さを増すこともできました。ただいま第14回の任意売却取扱主任者資格試験の受験申込を受付中です。宅地建物取引士の勉強で不動産知識を身に着けた方など、任意売却というまた一つ新しい踏み込んだ知識を身につけませんか？

任意売却取扱主任者試験詳細https://www.963281.or.jp/license/■試験期間：2026年2月10日（火）～2026年2月24日（火）※期間内のうち1日■試験時間：120分■出題内容：4肢択一問題が40問。記述問題2問。・宅地建物取引業法、民事執行法、税法、民法、弁護士法などの法律問題・任意売却取引に必要な手続き等の商慣行や実務に関する問題■受験料：受験料16,500円（税込）・銀行振込、クレジットカード決済の2種類から選択可能です。

事務局は2025年12月23日（水）到着分まで年内対応が可能です。年末年始の休暇中に試験勉強も可能でございます。年明けは2026年1月6日（火）より対応開始。インターネットでのお申込みについては随時受付中ですが、クレジットカード決済発行、入金確認などは6日以降からの対応とさせていただきます。

不動産関係・金融関係・士業関係のプロフェッショナルが多数受験されています

任意売却取扱主任者として活動する（名称を使用する）には、『資格登録』が必要です。資格登録を行うには、筆記試験に合格された方のみ受講できる『指定講習』を受講する必要があります。指定講習を受講後、「修了証書」と「任意売却取扱主任者認定証」を発行。資格登録をされない場合、認定証等の発行はいたしかねますので予めご了承ください。詳しい内容については、合格通知と共にお送りする「講習についてのご案内」を御覧ください。また、指定講習は合格してから5年間は指定講習受講資格がありますので、本年度指定講習へのご参加が難しい場合は、次年度以降の指定講習の受講を検討願います。資格登録後は当初5年間の有効期間があり、5年経過後は1年毎の更新(手数料：6,600円(税込))となります。

