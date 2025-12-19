12月22日,29日放送の「CITY CHILL CLUB」にて、高田真路（chef′s） × 山本薫（クジラ夜の街） が機材について語る機材マニアSPがOA決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

あなたの毎日に音楽でくつろぎをプラスするミュージックプログラムTBSラジオ『CITY CHILL CLUB』。

2025年12月22日、29日の放送にて、高田真路（chef's） × 山本薫（クジラ夜の街） が機材や音について語る機材マニアSPのOAが決定！

chef'sの高田さんはクジラ夜の街のサポートメンバーも務め、普段から機材や音の話をしているというお二人。

収録中も楽器やエフェクターなど、機材についてのマニアックな会話が飛び交いました。

1週目では、最終的に「音」ではなく「空気」がテーマに...。

「空気を録りたい」「空気は立体」という発言にディレクターが驚くも、高田さんと山本さんは共感し、大盛り上がり。

2週目では、楽器・機材のケーブルまでも自分の音に馴染むように工夫しているというお話にお互い「分かる！」とこちらも共感の嵐が。

「楽器の塗装で"鳴り"が変わる」と、（楽器の）木の話は一生できるというお二人でした。

選んだ楽曲をきっかけに、音楽にまつわる機材や録音についてマニアならではの視点で2週連続で熱く語っていただきました。

ここでしか聞けない機材マニア必聴のオンエア回。

お二人の選曲とあわせてぜひお楽しみください！

＜出演者プロフィール＞

●高田真路（chef's）

"おいしいおんがく"をテーマに、2021年8月にchef'sを結成。

Vo.ヨシダアヤナ、Ba.高田真路、Gt.フルギヤ、Dr吉島伊吹により、様々なジャンルの音楽を混ぜ合わせ、遊び心あるアレンジにより変幻自在に楽曲を彩りポップミュージックの可能性を広げる。

数々の自主企画をSOLDさせ、2024年年8月にmurffin discsへの所属を発表！

初の流通盤がタワレコメンに選出され、2025年8月にはShibuya eggmanにて開催された初ワンマンを即日完売させる。

2026年4月には渋谷クアトロでのワンマン開催を発表！

Ba.高田真路はchef'sの全楽曲の作詞/作曲を行い、様々なアーティストのアレンジやサポート(Ba、Key、Gt)でも活躍中。

●山本薫（クジラ夜の街）

2017年6月21日東京にて都立武蔵丘高校の同期生4人で結成、メンバー全員23～24歳のロックバンド。

『ファンタジーを創るバンド』をキャッチコピーに、煌めくサウンドに乗せたふしぎな詞世界と、絵本に出てくるような童話やお伽話などの世界観を題材に独自の物語を楽曲やライブで表現している。

短期間のうちに多数の楽曲を制作し、都内ライブハウスで活動開始。 音楽コンテスト「Tokyo Music Rise 2019 Spring」や高校軽音楽部の全国大会で優勝したあと、ロッキング・オン主催「RO JACK」オーディションで優勝し「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」に出演。 直後に「出れんの!?サマソニ!? 2019」オーディションから「SUMMER SONIC 2019」にも出演。独特のセンスが聴き手を捉えるメロディと歌詞、そして10代の若い観客を引き込む熱量と圧倒的なライブパフォーマンスが話題を呼ぶ。

2023年5月10日リリースのEP「春めく私小説」でメジャーデビュー。

山本薫

2001年10月21日生まれ

中学2年からギターを始め専門学校でギタークラフト科を卒業。

崎山蒼志のサポートギターとしてもライブなどに参加。

生き物が大好きで手先も器用。

◇番組概要

［番組名］TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』

［放送時間］月～金 深夜27:00～29:00

［内容］アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに、毎回テーマに沿ったプレイリストを紹介するミュージックプログラム。放送終了後、Spotify、Apple Musicにてオンエアされたプレイリストを公開している。

◇12月度ミュージックセレクター

月曜

1週 松阪 ゆうき

2週 大島由香里

3週 大前孝太郎

4.5週 高田真路（chef's） × 山本薫（クジラ夜の街）

火曜

1.2週 須澤紀信

3.4週 時速36km

5週 後日発表

水曜

1.2週 SWALLOW

3.4週 KOBUDO -古武道-

5週 後日発表

木曜

1.2週 ハイエナカー

3.4週 Hammer Head Shark

金曜

1.2週 星原喜一郎

3.4週 吉田未加

◇コーナー

#KTCHAN の MUNYA MUNYA

MC に Artist/Rapper の#KTCHAN をお迎えし、#KTCHAN の夢の中を覗き見するようなトークと選曲をお届けいたします。

#KTCHAN ワールド全開の新コーナー「#KTCHAN の MUNYA MUNYA」、お楽しみに！

放送日：毎週水曜日深夜 27 時 35 分～27 時 55 分頃

優河のmidnight whispering

MCは、映画『長いお別れ』の主題歌「めぐる」や、TBS系 金曜ドラマ『妻、小学生になる。』の主題歌「灯火」を担当し、音楽が世界各地でも反響を呼んでいる、シンガーソングライターの優河が担当。

深夜に友達と隣でゆったり話しているような、ほっと一息つけるひとときをお届けします！

放送日:毎週木曜日深夜27時35分～27時55分頃

