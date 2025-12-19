M-1·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ê¤ÉÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô·èÄê¡ªDAIMONOMANESHOW¤äBREAKSHOW¤Î½Ð±é¼Ô¤â·èÄê¡ªYOSHIMOTO presents ¡ØDAIBAKUSHOW 2025¡Ù
¤³¤ÎÅÙ¡¢12·î30Æü(²Ð)Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡¢YOSHIMOTO presents ¡ØDAIBAKUSHOW 2025¡Ù¤ÎÁ´½Ð±é¼Ô¤È¥Á¥±¥Ã¥ÈÄÉ²ÃÈÎÇä¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¿¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¡¢¤á¤¾¤ó¡¢¥è¥Í¥À2000¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖNHK¿·¿Í¤ª¾Ð¤¤Âç¾Þ¡×Í¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Þ¥¤¥¹¥¤ー¥È¥á¥â¥êー¥º¤ÎÄÉ²Ã½Ð±é¤¬·èÄê¡£¼ÂÎÏÇÉ¤«¤éÏÃÂê¤Î¼ã¼ê¤Þ¤Ç¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Àâ¡¢BREAKSHOW¡¢DAIMONOMANESHOW¤Î½Ð±é¼Ô¤â¤¹¤Ù¤Æ·èÄê¤·¡¢ÁíÀªÌó60ÁÈ¤Ë¤è¤ëÇ¯Ëö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¤Ê¤ª¾Ð¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëMC¿Ø¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¼¥ó¥Ï¥óMC¤ò¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥³¥¦¥Ï¥óMC¤ò¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂèÆóÉô¤ÎMC¤È¤·¤Æ¡¢¥¼¥ó¥Ï¥óMC¤ò°Ï¸ë¾´ý¡¢¥³¥¦¥Ï¥óMC¤ò¸«¼è¤ê¿Þ¤¬Ì³¤á¡¢²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µ¡ºàÀÊÄ´À°¤Ë¤Ä¤¡¢¼ã´³¿ô¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄÉ²ÃÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£°ìÆü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ë¡ØDAIBAKUSHOW 2025¡Ù¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô
¡ÚÂè°ìÉô¡Û
¢£¥Í¥¿¥¹¥Æー¥¸ÄÉ²Ã½Ð±é¡§¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¢¥Þ¥¤¥¹¥¤ー¥È¥á¥â¥êー¥º
¢£¥¼¥ó¥Ï¥óMC¡§¥Ë¥åー¥èー¥¯
¢£¥³¥¦¥Ï¥óMC¡§¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー
¢£DAIMONOMANESHOW¡§¥¤¥Á¥¥Ã¥×¥ê¥ó¡¢¤³¤ê¤ã¤á¤Ç¤Æー¤Ê °ËÆ£¡¢¥»¥Ö¥óby¥»¥Ö¥ó¶Ì¾ë¡¢¡ÊMC¡Ë¥¥¯¥Á¥¦¥½¥Ä¥«¥Ê¥¤¡£
¢£Á°Àâ¡¦BREAKSHOW¡§¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«
¡ÚÂèÆóÉô¡Û
¢£¥Í¥¿¥¹¥Æー¥¸ÄÉ²Ã½Ð±é¡§¤¿¤¯¤í¤¦¡¢¤á¤¾¤ó¡¢¥è¥Í¥À2000
¢£¥¼¥ó¥Ï¥óMC¡§°Ï¸ë¾´ý
¢£¥³¥¦¥Ï¥óMC¡§¸«¼è¤ê¿Þ
¢£DAIMONOMANESHOW¡§¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡¢¥ï¥é¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¡ÊMC¡Ë¥¥¯¥Á¥¦¥½¥Ä¥«¥Ê¥¤¡£
¢£Á°Àâ¡¦BREAKSHOW¡§¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Èー¥¥çー¥Þ¥ó¥º
¸ø±é³µÍ×
YOSHIMOTO presents ¡ØDAIBAKUSHOW 2025¡Ù
¡ÚÆü»þ¡Û
2025Ç¯12·î30Æü(²Ð) ¡¡
¡¦Âè°ìÉô¡¡³«¾ì9:00¡¡³«±é10:00¡¡½ª±é14:30Í½Äê
¡¦ÂèÆóÉô¡¡³«¾ì15:30¡¡³«±é16:30¡¡½ª±é21:00Í½Äê¡¡
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ2ÃúÌÜ1-6¡Ë
¡ÚÂè°ìÉô¡Û
ÃæÀî²È¡¢¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¤«¤é¤·Ï¡º¬¡¢¶âµûÈÖÄ¹¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡¢º´µ×´Ö°ì¹Ô¡¢¤·¤º¤ë¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥À¥¤¥¿¥¯¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¡¢ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡¢¥À¥ó¥Ó¥é¥àー¥Á¥ç¡¢¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¡¢¥Æ¥ó¥À¥éー¡¢¤È¤í¥µー¥â¥ó¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¹¥¤ー¥È¥á¥â¥êー¥º¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢¥ß¥¡¢¥ì¥¤¥ó¥Üー¡¢¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡¢¾Ð¤¤ÈÓ
¡ÚÂèÆóÉô¡Û
³¤¸¶¤ä¤¹¤è ¤È¤â¤³¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢°Ï¸ë¾´ý¡¢¥¨¥Ðー¥¹¡¢²ÈÂ²¥Á¥ãー¥Ï¥ó¡¢¥®¥ã¥í¥Ã¥×¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢¤µ¤ä¹á¡¢¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡¢¥¸¥§¥éー¥É¥ó¡¢¥·¥·¥¬¥·¥é¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¡¢¥Äー¥È¥é¥¤¥Ö¡¢Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥Èー¥¿¥ë¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¢NON STYLE¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢¥Õー¥¹ー¥ä¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¥ß¥ë¥¯¥Üー¥¤¡¢¤á¤¾¤ó¡¢¤â¤ê¤ä¤¹¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ó¥¬¥í¡¢¥è¥Í¥À2000
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî¡Û
µÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤·¤â¤È¥Ö¥íー¥É¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¢§DAIBAKUSHOW 2025¢§
¡¦¸ø¼°HP¡§https://daibakushow.yoshimoto.co.jp/
¡¦¸ø¼°X¡§¡÷daibakushow_y
¡¦¸ø¼°Instagram¡§@daibakushow_y
²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡Ú²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ë
°ìÉôµ¡ºàÀÊ³«Êü¤Î¤¿¤á¡¢¼ã´³Ëç¿ôÄÉ²ÃÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Ö¤ÃÄÌ¤··ô¡¡19,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§12·î20Æü(ÅÚ)11:00～
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨FANY¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¹
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://r.ticket.fany.lol/daibakushow2025
¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°³µÍ×
YOSHIMOTO presents ¡ØDAIBAKUSHOW 2025¡Ù¡¡Âè°ìÉô¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°
YOSHIMOTO presents ¡ØDAIBAKUSHOW 2025¡Ù¡¡ÂèÆóÉô¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°
¡ÚÆü»þ¡Û
2025Ç¯12·î30Æü(²Ð) ¡¡Âè°ìÉô¡¡³«±é10:00 ¡¿ ÂèÆóÉô¡¡³«±é16:30
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ (https://www.aeoncinema.com/cinema/event/2025/daibakushow2025/index.html)
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
Á´ÀÊ»ØÄê4,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¿³ÆÉô
¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û
12·î21Æü(Æü)10:00～12·î28Æü(Æü)23:59 (FANY¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÄ¾ÈÎ)
¡Ú¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ·à¾ìÈÎÇä¡Û
12·î30Æü(²Ð)0:00～¡¡
¢¨³«±é»þ´Ö¤Ï¸ø±éËÜÊÔ¤Î¾å±Ç³«»ÏÍ½Äê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³«±é5Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤«¤é²ñ¾ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Î±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢²ñ¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«¾ì»þ´Ö¤Ï±Ç²è´Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¾òÎã¤Ë¤è¤ê¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï½ªÎ»»þ´Ö¤¬19:00¤ò²á¤®¤ë¾å±Ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤Ê¤¤¤È¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ·à¾ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢³Æ·à¾ì¥ªー¥×¥ó¤«¤é¼«Æ°·ôÇäµ¡¡¢Áë¸ý¤Ë¤ÆÈÎÇä
¢¨´°Çä¤Î¾ì¹ç¤ÏÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£