361° SPORTS 12月26日より年末年始スペシャルセールを開催！
株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都台東区、代表取締役：宮崎 明、以下「ジェリービーンズ」という）の連結子会社である株式会社361 Sports Japan（東京都中央区、代表取締役：林 光、以下 361 Sports Japan）は、「361° SPORTS 年末年始スペシャルセール」を2025年12月26日（金）から2026年1月9日（金）まで、イオンレイクタウンアウトレット店にて開催いたします。
本施策は、日本市場における361°ブランドの認知拡大および販売基盤強化を目的としたもので、年末年始という高需要期に合わせ、実店舗ならではの体験価値と価格訴求を融合した戦略的プロモーションとなります。
■ セール概要
361° SPORTS 年末年始スペシャルセール
期間：2025年12月26日（金）～2026年1月9日（金）
店舗：イオンレイクタウンアウトレット
・店内全品 正礼価格より 20%OFF
※一部除外あり（バスケットボール・靴下）
・まとめ買いセール 2点以上ご購入で、お買上げ金額合計よりさらに 10%OFF！
※※セール対象外商品も、まとめ買いセールの対象となります。
361°が誇るバスケットボールシューズを中心に、パフォーマンスとデザイン性を兼ね備えたスポーツフットウェアを、特別価格にてご提供いたします。
なお、年末年始の営業時間については以下となっております。
・12/31(水)10:00-18:00
・1/1(木)9:00-20:00
・1/2(金)9:00-20:00
・1/3(土)9:00-20:00
■ 361°について
361°は、世界30カ国以上で展開されるグローバルスポーツブランドであり、トップアスリートのパフォーマンスを支える高機能性と、独自のデザイン性を強みとしています。
近年では、バスケットボールカテゴリーにおいて世界的な存在感を高めており、日本市場においても競技者層から高い評価を獲得しています。
店舗概要
361° Sports イオンレイクタウンアウトレット店
住所: 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目1番地1
イオンレイクタウンアウトレット 1st Ave. 2F［1203区画］
アクセス:
JR武蔵野線「越谷レイクタウン駅」直結 営業時間: 10:00～20:00
年末年始の営業時間:
・12/31(水)10:00-18:00
・1/1(木)9:00-20:00
・1/2(金)9:00-20:00
・1/3(土)9:00-20:00
361°JP公式オンラインストア：
https://361sports.jp
公式Instagram：
https://www.instagram.com/361_japan_official/
公式X：
https://x.com/361_japan
ＬＩＮＥ：
https://line.me/R/ti/p/@059fuoaj
361° sports イオンレイクタウン アウトレット店 公式ＬＩＮＥ：
https://lin.ee/KEK3ghr(https://lin.ee/KEK3ghr)
＜問い合わせ先＞
株式会社ジェリービーンズグループ
公式ホームページ：
https://www.jelly-beans-group.co.jp(https://www.jelly-beans-group.co.jp)