361° SPORTS 12月26日より年末年始スペシャルセールを開催！

株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都台東区、代表取締役：宮崎 明、以下「ジェリービーンズ」という）の連結子会社である株式会社361 Sports Japan（東京都中央区、代表取締役：林 光、以下 361 Sports Japan）は、「361° SPORTS 年末年始スペシャルセール」を2025年12月26日（金）から2026年1月9日（金）まで、イオンレイクタウンアウトレット店にて開催いたします。

本施策は、日本市場における361°ブランドの認知拡大および販売基盤強化を目的としたもので、年末年始という高需要期に合わせ、実店舗ならではの体験価値と価格訴求を融合した戦略的プロモーションとなります。

■ セール概要

361° SPORTS 年末年始スペシャルセール

期間：2025年12月26日（金）～2026年1月9日（金）

店舗：イオンレイクタウンアウトレット

・店内全品 正礼価格より 20%OFF

※一部除外あり（バスケットボール・靴下）

・まとめ買いセール 2点以上ご購入で、お買上げ金額合計よりさらに 10%OFF！

※※セール対象外商品も、まとめ買いセールの対象となります。

361°が誇るバスケットボールシューズを中心に、パフォーマンスとデザイン性を兼ね備えたスポーツフットウェアを、特別価格にてご提供いたします。

なお、年末年始の営業時間については以下となっております。

・12/31(水)10:00-18:00

・1/1(木)9:00-20:00

・1/2(金)9:00-20:00

・1/3(土)9:00-20:00

■ 361°について

361°は、世界30カ国以上で展開されるグローバルスポーツブランドであり、トップアスリートのパフォーマンスを支える高機能性と、独自のデザイン性を強みとしています。

近年では、バスケットボールカテゴリーにおいて世界的な存在感を高めており、日本市場においても競技者層から高い評価を獲得しています。

店舗概要

361° Sports イオンレイクタウンアウトレット店

住所: 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目1番地1

イオンレイクタウンアウトレット 1st Ave. 2F［1203区画］

アクセス:

JR武蔵野線「越谷レイクタウン駅」直結 営業時間: 10:00～20:00

年末年始の営業時間:

361°JP公式オンラインストア：

https://361sports.jp

公式Instagram：

https://www.instagram.com/361_japan_official/

公式X：

https://x.com/361_japan

ＬＩＮＥ：

https://line.me/R/ti/p/@059fuoaj

361° sports イオンレイクタウン アウトレット店 公式ＬＩＮＥ：

https://lin.ee/KEK3ghr(https://lin.ee/KEK3ghr)

＜問い合わせ先＞

株式会社ジェリービーンズグループ

公式ホームページ：

https://www.jelly-beans-group.co.jp(https://www.jelly-beans-group.co.jp)