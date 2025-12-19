HKS×Defi φ60メーター 限定コラボレーションモデルを東京オートサロン2026で初公開

株式会社エッチ・ケー・エス

株式会社エッチ・ケー・エス（本社：静岡県富士宮市、代表取締役社長：水口大輔、以下「HKS」）は、日本精機株式会社（本社：新潟県長岡市、代表取締役社長：永野恵一）が展開するブランド


「Defi」との協業によるコラボレーション企画の第２弾として、追加メーターセットを発表いたします。


本商品は、2026年1月に開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」にて初公開し、2026年夏～秋頃より数量限定で発売する予定です。



　　　　　　　　　※画像はイメージとなります。実際のデザイン及び色味は変更となる可能性があります。

■協業の背景


HKSとDefiは、2025年１月に開催された東京オートサロン2025において、両社の技術力を融合した協業を発表し、第1弾として、HKSの「F-Con V Pro Ver3.4」とDefiの「Defi Sports Display F」との連携を発表しました。


第２弾として今回発表する追加メーター企画は、この協業展開をさらに進化させた具体的な商品であり、両社の強みを活かした限定モデルとして登場します。



■商品概要


・商品名：HKS ADVANCE LINK METER SET（数量限定品）


・構成：・φ60エレクトロニクスメーター ３個セット　（ブースト計［200kPa］・ 油温計・ 水温　　


　　　　　計）


・専用デザインコントロールユニット


・特徴：・Defi ADVANCE シリーズをベースとしたHKSオリジナルデザインのメーターとコントロー


　　　　　ルユニットのセット


・往年のHKS電子式メーターを彷彿させるデザインで、ネオクラシックカーなどの室内にもマッチ


・価　　　格：168,000円（税抜）


・発売時期：2026年夏～秋頃を予定


・販路：グローバル



■本コラボ企画の特徴


本商品は、過去にHKSが展開した電子式メーターのヒットモデルのデザインを踏襲し、オレンジ文字タイプを採用。


旧車をイメージしたビジュアルや、当社の歴史をオマージュした最新コラボモデルとして展開します。


さらに、第１弾として発表した「F-CON V ProとDefi Sports Display Fの連携」と合わせHKS×Defi協業によるトータルコラボレーション企画として市場に新たな価値を提供します。



【参考】HKS歴代メーターシリーズ


■展示情報




・イベント名：TOKYO AUTO SALON 2026


・開催期間　：2026年1月9日（金）～1月11日（日）


・会　　　場：幕張メッセ（千葉県千葉市）


　　　　　　　HKSブース：西　1ホール No.　109


　　　　　　　NS Defi＆moadoブース：北10ホール No.1001



