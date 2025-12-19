HKS×Defi φ60メーター 限定コラボレーションモデルを東京オートサロン2026で初公開
株式会社エッチ・ケー・エス（本社：静岡県富士宮市、代表取締役社長：水口大輔、以下「HKS」）は、日本精機株式会社（本社：新潟県長岡市、代表取締役社長：永野恵一）が展開するブランド
「Defi」との協業によるコラボレーション企画の第２弾として、追加メーターセットを発表いたします。
本商品は、2026年1月に開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」にて初公開し、2026年夏～秋頃より数量限定で発売する予定です。
※画像はイメージとなります。実際のデザイン及び色味は変更となる可能性があります。
■協業の背景
HKSとDefiは、2025年１月に開催された東京オートサロン2025において、両社の技術力を融合した協業を発表し、第1弾として、HKSの「F-Con V Pro Ver3.4」とDefiの「Defi Sports Display F」との連携を発表しました。
第２弾として今回発表する追加メーター企画は、この協業展開をさらに進化させた具体的な商品であり、両社の強みを活かした限定モデルとして登場します。
■商品概要
・商品名：HKS ADVANCE LINK METER SET（数量限定品）
・構成：・φ60エレクトロニクスメーター ３個セット （ブースト計［200kPa］・ 油温計・ 水温
計）
・専用デザインコントロールユニット
・特徴：・Defi ADVANCE シリーズをベースとしたHKSオリジナルデザインのメーターとコントロー
ルユニットのセット
・往年のHKS電子式メーターを彷彿させるデザインで、ネオクラシックカーなどの室内にもマッチ
・価 格：168,000円（税抜）
・発売時期：2026年夏～秋頃を予定
・販路：グローバル
■本コラボ企画の特徴
本商品は、過去にHKSが展開した電子式メーターのヒットモデルのデザインを踏襲し、オレンジ文字タイプを採用。
旧車をイメージしたビジュアルや、当社の歴史をオマージュした最新コラボモデルとして展開します。
さらに、第１弾として発表した「F-CON V ProとDefi Sports Display Fの連携」と合わせHKS×Defi協業によるトータルコラボレーション企画として市場に新たな価値を提供します。
【参考】HKS歴代メーターシリーズ
■展示情報
・イベント名：TOKYO AUTO SALON 2026
・開催期間 ：2026年1月9日（金）～1月11日（日）
・会 場：幕張メッセ（千葉県千葉市）
HKSブース：西 1ホール No. 109
NS Defi＆moadoブース：北10ホール No.1001
【本件に関するお問い合わせ先】
名 称： 株式会社エッチ・ケー・エス
住 所： 静岡県富士宮市北山7181
ＴＥＬ ： 0544-29-1111