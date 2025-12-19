しくみがわかればコワくない！リスクを抑えて堅実に増やすiDeCo活用のイロハ『2026年新税制対応！ゼロから学ぶiDeCoの教科書』刊行！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2025年12月26日、新刊『2026年新税制対応！ゼロから学ぶiDeCoの教科書』を発刊します。

「iDeCoとは何か？」から、iDeCoを始める前に「知っておくべきこと」や「やっておくべきこと」、運用中・運用後のポイント、年代別ケーススタディ、使いこなすコツまでを徹底的にわかりやすくまとめました。

現在、iDeCo（個人型確定拠出年金）の加入者は年々増加の一途をたどっています。その背景には、多くの人々が抱える老後のお金の不安があります。少子高齢化に伴い、将来の公的年金の受給に対する懸念が広がり、さらに退職金のない会社が増えるなど、保障をあてにできない時代へと突入しています。つまり、自助努力によって資産形成していくことの重要性が、かつてなく高まっています。

iDeCoはこのような時代において、個人の資産形成を国が「3つの税制優遇」という強力なメリットでサポートしてくれる制度です。

本書は、iDeCoの持つ強力な税制メリットと、長期積立がもたらす効果を最大限に享受するためのあらゆる情報を網羅しました。老後資金への不安を解消し、自信に変えることができるでしょう。

本書で得た知識と具体的な実践方法をもとに、上手にiDeCoを活用し、資産設計作りの確かな一歩としてください。

目次

第0章 注目度の高まるiDeCo！

第1章 そもそも『iDeCo』とは何か？

第2章 iDeCoを始める前に「知っておくべき」こと

第3章 iDeCoを始める前に「やっておくべき」こと

第4章 iDeCo運用中・運用後のポイント

第5章 ケーススタディ──条件ごとに受けられる恩恵の差

第6章 iDeCoを上手に使いこなすコツ

コラム 401kから学んだiDeCo 法律が義務付けた「知識のサポート」

コラム お金の余裕は心の余裕？ 軽視できない「お金のストレス」

コラム 「iDeCoナビ」やウエルスアドバイザーの サイトは情報収集にもおすすめ！

コラム iDeCoは出口戦略で決まる？ 受け取り方だけで手取りが変わる理由

コラム バランスファンドは中期運用における最適解とは限らない？

コラム 「将来」と「今」はどちらも大切！

■書籍概要

書 名 2026年新税制対応！ゼロから学ぶiDeCoの教科書

著 者 市川雄一郎

発売日 2025年12月26日

定 価 1,870円（税込）

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798074705

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18254181/

