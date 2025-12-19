Uruの新曲「傍らにて月夜」が映画『クスノキの番人』主題歌に決定！楽曲はback number楽曲提供による書き下ろしの新曲！1月19日配信、28日シングルとしてリリース！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

back number楽曲提供によるUruの新曲「傍らにて月夜」が、１月30日公開の映画『クスノキの番人』主題歌を担当することが決定！1月19日に先行配信、28日にシングルとしてリリースされることが発表された。

Uruアーティスト写真

『クスノキの番人』は、2020年に書き下ろされ、累計100万部を突破した東野圭吾の小説「クスノキの番人」（実業之日本社文庫刊）が原作で、多くのメディア化が行われた東野圭吾作品の中で今回初めてアニメ化されることが決定したファンタジー小説。

監督は、『ソードアート・オンライン』、『僕だけがいない街』、『HELLO WORLD』で幅広い層から支持を集めた伊藤智彦。脚本には『ハイキュー!!』シリーズで原作の魅力を見事に翻案してきた岸本卓を迎え、数々のヒット作を世に送り出してきたA-1 Picturesが制作を担当する。

不尽な解雇により職を失った青年・直井玲斗(なおい れいと)が、“その木に祈れば願いが叶う”と伝えられるミステリアスなクスノキの番人となる物語で、やがてその謎は、玲斗の人生をも巻き込みながら、彼を思いもよらぬ真実へと導いていく。

主人公・直井玲斗を長編アニメーション映画初主演となる高橋文哉、そして物語のカギを握る玲斗の伯母・柳澤千舟を天海祐希が演じ、齋藤飛鳥、宮世琉弥、大沢たかおら実力派キャストや声優陣が勢揃いすることでも大きな話題を呼んでいる。

映画『クスノキの番人』メインビジュアル (C)東野圭吾／アニメ「クスノキの番人」製作委員会

「傍らにて月夜」は、作詞・作曲を清水依与吏が手掛け、back numberが編曲を手掛けた全面プロデュース曲。back numberが楽曲提供及びプロデュースを担当をするのは2021年のBTS以来、女性アーティストとしては初となる。

Uruはデビュー以前にback numberのカバーをYouTube 上で発表しており、その動画をきっかけに現在のマネジメントへの所属やメジャーデビューが決定した経緯があり、今回の楽曲は約10年の時を経て実現した特別なものとなっている。

楽曲に関して、主題歌を歌唱したUruは「『クスノキの番人』の主題歌を歌わせていただけることになり、以前から拝読していた東野圭吾先生の作品であるということと、それをback numberさんに楽曲提供していただけるという、二つの喜びで胸が弾けました。人の感情は文字や言葉では伝えきれない部分がありますが、それをこの作品とこの「傍らにて月夜」を通して改めて受け取った気がします」とコメント。

back numberからは、清水依与吏が「『クスノキの番人』という作品に、僕自身が想像しうる最良の形で関わらせていただけて本当に嬉しいです。back numberからメロディー、言葉、演奏という形で受け取った野暮な願いを、Uruちゃんが深く響かせつつ軽やかに歌い上げてくれたことで、アニメーションとしての『クスノキの番人』に重要な一色を添えられたのではないかな、添えられてたらいいな、と思っています。」と、コメントを寄せている。

今回の情報解禁とともに、主題歌一部が使用された予告映像がアニプレックスのYouTube チャンネルにて本日公開された。

本映像では、運任せで孤独に生きていた主人公・玲斗が、伯母・千舟と出会い“クスノキの番人”の仕事と出会う人々を通して成長していく様子、そして玲斗に“クスノキの番人”を命じた、本作のカギを握る伯母・千舟の「秘密」が垣間見える。

千舟が玲斗に“クスノキの番人”を命じた本当の理由とは--。“番人”となった玲斗が、仕事を通じて見つけたものは。

映画の公開と楽曲のリリースが待ち遠しくなる本予告映像が完成した。

楽曲の配信ジャケット、CDジャケットのアートワークも公開された。玲斗とクスノキが印象的な映画のティザービジュアルを使用したものとなっている。あわせて配信予約とCD予約もスタート。また、各ショップの購入特典もあわせて発表されており、Amazonではメガジャケ、アニメイトではポストカード、楽天ブックスでは、アクリルコースター、セブンネットではアクリルチャーム、応援店ではB3ポスターが先着でプレゼントされる事も決定した。

2025年は、『「キリン 午後の紅茶 おいしい無糖」新CMソング』の「春 ～Destiny～」、映画『おいしくて泣くとき』主題歌「フィラメント」、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌「Never ends」、映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌「手紙」、現在オンエア中のTVアニメ『永久のユウグレ』オープニングテーマ「プラットフォーム」と、5曲のシングルを発表したUru。

2026年6月でメジャーデビュー10周年を迎えるメモリアルなタイミングで新曲「傍らにて月夜」のリリースが発表され、さらなるインフォメーションにも期待が高まる。

back number アー写

【新曲情報】

【シングル情報】

Uru

New Single「傍らにて月夜」

2026.1.19 Digital Release

2026.1.28 CD Release

作詞・作曲：清水依与吏

編曲：back number

CD予約：https://smar.lnk.to/fUbA2F

配信予約：https://uru.lnk.to/VCq1Yt

＜店頭特典＞

Amazon.co.jp：メガジャケ(アニメ絵柄)

アニメイト：ポストカード(アニメ絵柄)

楽天ブックス：アクリルコースター(アニメ絵柄)

セブンネット：アクリルチャーム(アニメ絵柄)

応援店：B3ポスター(アーティスト写真柄)

※一部対象外の店舗/オンラインショップもございますので、必ずご希望のCDショップでご確認のうえご予約ください。

※オンラインショップにより受付期間が異なる可能性がございます。詳しくはオンラインショップの商品ページをご覧ください。

Uru「傍らにて月夜」配信ジャケット

Uru「傍らにて月夜」CDジャケット

【映画情報】

映画『クスノキの番人』

2026年1月30日(金)全国公開

＜CAST＞

高橋文哉／天海祐希

齋藤飛鳥 宮世琉弥／大沢たかお

＜STAFF＞

原作：東野圭吾「クスノキの番人」（実業之日本社文庫刊）

監督：伊藤智彦

脚本：岸本卓

キャラクターデザイン：山口つばさ 板垣彰子

音楽：菅野祐悟

美術監督：滝口比呂志

美術設定：末武康光

色彩設計：橋本 賢

衣装デザイン：高橋 毅

CGディレクター：塚本倫基

撮影監督：佐藤哲平

編集：西山 茂

スーパーヴァイジングサウンドエディター：勝俣まさとし

リレコーディングミキサー：藤島敬弘

制作：A-1 Pictures / Psyde Kick Studio

配給：アニプレックス

公式HP：kusunoki-movie.com

公式X：＠movie_kusunoki＃クスノキの番人

公式Instagram：movie_kusunoki

※画像使用の際には、下記クレジットをご表記ください。

(C)東野圭吾／アニメ「クスノキの番人」製作委員会

＜コメント全文＞

■Uruコメント

『クスノキの番人』の主題歌を歌わせていただけることになり、以前から拝読していた東野圭吾先生の作品であるということと、それをback numberさんに楽曲提供していただけるという、二つの喜びで胸が弾けました。

この作品の主人公である玲斗の生き方や、人としての成長のようなものを自分自身にも投影することで良い刺激をいただくこともでき、依与吏さんが作ってくださった素敵な曲と歌詞に、それをそのまま吹き込もうと思いながら歌わせていただきました。

人の感情は文字や言葉では伝えきれない部分がありますが、それをこの作品とこの「傍らにて月夜」を通して改めて受け取った気がします。

聴いてくださった方が、心に浮かんだ感情をそっくりそのまま大切にしたいと思えるような歌が歌えていたら良いなと思います。

■清水依与吏(back number)コメント

生きれば生きるほど

生きるのが難しくなるのは

なんでなんだ？

と文句垂れながらも道を探す背中に、そっと手を添えてくれた『クスノキの番人』という作品に、僕自身が想像しうる最良の形で関わらせていただけて本当に嬉しいです。

back numberからメロディー、言葉、演奏という形で受け取った野暮な願いを、Uruちゃんが深く響かせつつ軽やかに歌い上げてくれたことで、アニメーションとしての『クスノキの番人』に重要な一色を添えられたのではないかな、添えられてたらいいな、と思っています。

■伊藤智彦 監督コメント

back numberさんの楽曲カバー動画がデビューのきっかけにもなったというUruさんが彼らの楽曲で歌うというプランを聞いた時、『クスノキの番人』のテーマとも被るような気がしました。

「多幸感を持って映画館を出て欲しい」と言う話を清水依与吏さんにお伝えしたような覚えがあります。back number のサウンドにUruさんの歌声が加わることで、非日常感が増し、夜空に浮かぶ月のように映画全体を優しく包み込んでくれるような印象を持ちました。

同時に、実家に電話しよっかな…という気持ちにも。自分にとって、そんな曲なのだと思います。

■映画『クスノキの番人』予告映像

https://youtu.be/FJ7XsCrvfak

埋め込みコード

【Uru オフィシャルinfo】

HP：http://uru-official.com

X(Twitter)：http://twitter.com/uru_super

Instagram：https://www.instagram.com/uru_official.id

TikTok：https://www.tiktok.com/@uru.staff_official

YouTube：https://www.youtube.com/user/kimidorinohana

■Uru プロフィール

聞く人を包み込むような歌声と、神秘的な存在感で注目を集めるシンガー。

YouTubeへのカバー動画投稿から活動を始め、2016年にシングル「星の中の君」でメジャーデビュー。デビュー以降は、代表曲「プロローグ」「あなたがいることで」「それを愛と呼ぶなら」等、幅広い世代に愛される楽曲を発表。ドラマ・映画・アニメ・CM等で多くの主題歌やテーマソングを書き下ろし、シンガーソングライターとして高い評価を集める。2025年には、『「キリン 午後の紅茶 おいしい無糖」新CMソング』の「春 ～Destiny～」、映画『おいしくて泣くとき』主題歌の「フィラメント」、現在放送中のTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌として「Never ends」、公開中の映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌として「手紙」と、続けて新曲を発表。

2021年にはデビュー前より目標にしていた東京国際フォーラム ホールA での単独公演を、2022、23年と全国ホールツアーを開催。

デビュー以来、リリースとライブを重ねるほどにその名前を浸透させている。

【back number オフィシャルinfo】

HP：https://backnumber.info/

X(Twitter)：

https://x.com/backnumberstaff

https://x.com/iyotter_bn

https://x.com/kojimakazuya

Instagram：https://www.instagram.com/back_number_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@back_number_official

YouTube：https://www.youtube.com/c/backnumberchannel

■back number プロフィール

Vocal＆Guitar：清水依与吏、Bass：小島和也、Drums：栗原寿による3ピースバンド。

2004年結成、2011年にメジャーデビュー。2021年には「水平線」が9週連続でストリーミングチャート1位を記録。2023年に開催した9公演の5大ドームツアーは全公演完売し、38万人を動員した。

2025年12月27日リリース「どうしてもどうしても」は、NHKウィンタースポーツのテーマソングを担当。

2026年5月より、back number史上最大規模となる初の5大スタジアムツアー “Grateful Yesterdays Tour 2026” を全国5カ所・全9公演で開催することが決定している。

現在、「水平線」、「高嶺の花子さん」をはじめ、ストリーミング1億再生を突破した楽曲は30曲。圧倒的なクオリティの楽曲と卓越した表現力で、幅広い世代から支持を集めるアーティスト。