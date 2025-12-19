じげんがオーナーの3人制バスケットボールプロチームZIGExN UPDATERS.EXEが、国内最大級のクラブチームトーナメント「3x3.EXE TOURNAMENT 2025-2026」を京都に誘致

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679、以下じげん）がオーナーを務める3x3（3人制バスケットボール）のプロチーム「ZIGExN UPDATERS.EXE（以下、じげんアップデーターズ）」は、国際バスケットボール連盟（FIBA）承認・日本バスケットボール協会（JBA）公認のグローバルプロリーグ『3x3.EXE PREMIER』を運営するクロススポーツマーケティング株式会社（代表取締役：中村考昭）が主催の、プロアマ混合オープントーナメント『3x3.EXE TOURNAMENT 2025-2026』を、京都府京都市に誘致し開催することをお知らせいたします。

■「3x3.EXE TOURNAMENT 2025-2026」について

「3x3.EXE TOURNAMENT」は、2013年からスタートした、プロとアマチュアが同じ舞台で競い合う日本最大規模のオープントーナメントです。今年度は全国各地で９回開催されています。

［大会概要はこちら］https://3x3exe.com/tournament/

■当大会について

じげんアップデーターズの本拠地である京都府京都市で行われる本大会は、2026年2月１日（日）に、右京地域体育館が舞台となります。3人制バスケットボールのプロリーグ『3x3.EXE PREMIER』に所属するプロチームと、オープンエントリーによる一般チーム、全12チーム（予定）による大会です。女子カテゴリーも同時開催をいたします。

昨年は全国から100名を超える3x3プレイヤーが京都に集結し、学生チームがプロチームに勝利するなど、数々の熱戦が繰り広げられました。右京地域体育館への入場料は無料、また試合の観戦も無料です。ぜひこの機会に、お気軽に会場まで足をお運びください。

■大会概要

大会名称：3x3 エグゼトーナメント京都 プレゼンテッドバイ じげんアップデーターズ

開催日程：2026年2月1日（日）

観戦料：入場無料

会場：京都市右京地域体育館（〒616-8104 京都府京都市右京区太秦下刑部町12）

アクセス：京福電鉄嵐山線「嵐電天神川」駅下車すぐ / 地下鉄東西線「太秦天神川駅」駅下車すぐ

3x3.EXE TOURNAMENTへのエントリーは以下URLより

●男子（募集12チーム）

https://3x3exe.shop/products/men-3x3-exe-tournament-2026-2-1-kyoto

●女子（募集6チーム）

https://3x3exe.shop/products/women-3x3-exe-tournament-2026-2-1-kyoto

本大会に関する最新情報は、3x3.EXE TOURNAMENT公式サイト・SNSおよび、じげんアップデーターズ公式Instagramにて随時お知らせしてまいります。

じげんアップデーターズ公式Instagram：https://www.instagram.com/zigexn_updaters.exe/

■参加チーム

男子トーナメントは、プレミアリーグ所属のプロチーム、オープンエントリーによる一般チーム、併せて12チーム。

※応募チームの数により、増枠する可能性もございます。

■主催

3x3.EXE（クロススポーツマーケティング株式会社）

■共催

株式会社 ビバ、株式会社じげん

■協賛

株式会社b-ex、JA京都市

■後援

京都府、京都市

■協力

一般社団法人 京都府バスケットボール協会

■「ZIGExN UPDATERS.EXE」 チーム概要

じげんが運営する、2022年に設立された京都府京都市を本拠地とする3×3プロチームです。3x3を通じて、自治体や地域社会とのつながりを大切に、持続的発展を意識したチーム作りと運営を行います。チーム名には、関わるステークホルダーの方々の人生を「Update（進化）」させていくという決意が込められています。

チームサイトURL: https://zigexn.co.jp/updaters/

オンラインSHOP：https://zigexn3x3.official.ec/

公式SNS：

Instagram：https://www.instagram.com/zigexn_updaters.exe/

X（旧Twitter）：https://x.com/ZIGExN_UPDATERS

Facebook：https://www.facebook.com/ZIGExNUPDATERS

［スローガン］

「UPDATE the YOUTH ー若者の挑戦を応援ー 」

スポーツ振興を通じた京都における地域活性化やスポーツ選手のセカンドキャリア支援、学生を巻き込んだチーム運営など、全国の中でも学生が集まる京都で、若者を主役に多方面のステークホルダーと連携した持続可能な活動を実現してまいります。

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。