「ながら防犯」を後押し！ 防犯グッズを無償提供

豊中市

豊中市は、地域の安全確保に向け、市民団体や企業が日常生活の中で防犯活動を行う「ながら防犯」事業（通称「とよパト」）を推進しています。 令和8年1月からは、新たに「地域の見守り活動支援事業」を開始し、見守りや防犯パトロールなどの防犯活動を行う団体に対し、防犯グッズを無償で提供します。これにより、 市民の防犯意識を高めるとともに、地域全体での犯罪抑止につなげ、より安全で安心なまちづくりをめざします。

地域の見守り活動支援事業の概要

1. 対 象

豊中市内で地域の見守り活動を行う団体・事業所・学校（概ね 5 人以上）

2. 活動内容

清掃や緑化などの地域活動、ランニング、ウオーキングなどを行いながら防犯パトロール（通称「とよパト」）を実施。

3. 支援内容

反射材付き防犯バッジを無償提供（1 団体につき年 1 回）

詳細を見る :https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kotsuanzen/bouhan/toyopat.html