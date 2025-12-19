【大分県初進出・臼杵市】大分・別府・延岡から好アクセス。「1泊2日」の合宿形式でドローン国家資格スクールを目指す、1月27日に新規開校

北陸の空株式会社

全国各地の廃校等を活用し、ドローン操縦の国家資格スクールを展開するむげんのそら株式会社(https://drone-campus.jp/)（本社：福井県鯖江市、代表取締役社長：久森章裕）は、2026年1月27日（火）、大分県臼杵市に国交省登録講習機関「ドローンキャンパス 大分の空(https://drone-campus.jp/oita)」を新規開校いたします。本校は大分県内では初の開校で全国14拠点目となります。

【開校日および第1回講習 詳細】

開校初日となる1月27日より、さっそく受講生を迎えての講習を開始いたします。

日時：2026年1月27日（火） 9:30～20:10

会場：中臼杵地域体育館（臼杵市大字吉小野４３１０番地１）

対象：大分県在住者ほか

内容：ドローン国家資格 二等無人航空機操縦士 基本コース（1日目）

＜当日のタイムスケジュール 1日目＞ *およその目安です。詳細はお問い合わせください

09:30 オリエンテーション

09:50 基本 実技講習（昼食時間込み）

15:40 学科講習（夕食時間込み）

20:10 終了

■お申し込み方法

「ドローンキャンパス 大分の空」募集ページよりお申し込みください。

URL: https://drone-campus.jp/oita/

■東九州自動車道からのアクセス良好。県南・宮崎県北エリアもカバー

実際の講習の様子

「ドローンキャンパス 大分の空(https://drone-campus.jp/nagano/)」は、国宝・臼杵石仏などで知られる歴史ある街、臼杵市の「中臼杵地域体育館」を講習会場として活用します。

本スクールは、大分市内から車で約45分、別府市内から約60分という立地に加え、東九州自動車道の利用により、佐伯市や宮崎県延岡市方面からのアクセスにも優れています（津久見ICから会場まで約15分）。広域からの受講生を受け入れやすい環境を整え、「1泊2日」の短期集中合宿で効率的な資格取得をバックアップします。

沿岸部から山間部まで多様な地形を持つ大分県では、橋梁などのインフラ点検や、災害時の状況把握におけるドローン活用が急務となっています。当グループの実績あるカリキュラムを通じ、地域の安全と産業の発展に貢献する人材を育成してまいります。

■オープニングスタッフ（ドローン講師）を同時募集

新規開校に伴い、共に地域の空を拓くインストラクターを募集します。 「JUIDA殿堂入り」の確かな指導ノウハウを習得できる研修制度により、講師未経験の方でも安心してスタート可能です。ドローンを通じて地域貢献したい方、成長企業の最前線で新たなキャリアに挑戦したい方のご応募をお待ちしております。

▼詳細・応募はこちら（採用リリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000141585.html

■スクールの特徴：圧倒的な合格率と手厚い指導

ドローンキャンパスの最大の魅力は、とにかく手厚く丁寧なレッスンと合格対策を行うことです。 これまで多数の合格者を輩出し、何度も表彰されてきた各スクールには、受講生の経験や世代にあわせた個別指導ノウハウがあります。初心者やシニアの方も安心して学んでいただけるように、合格につながる実技や口述審査の攻略ポイントをおさえ、修了審査の合格率はグループ全体で85.5％（2025年5月時点）という非常に高い実績を維持し続けています。

実際の講習の様子

グループを運営する「むげんのそら株式会社(旧社名：北陸の空株式会社)」は国内最大のドローン団体「JUIDA」のスクールアワードにおいて2021年度から3年連続で全国最高賞を受賞し、初の殿堂入りを果たした実績のあるスクールです。

※福井本校 アワードプラチナ賞受賞

https://uas-japan.org/information/information-30088/

■スクール概要

スクール名：ドローンキャンパス 大分の空

開校日 ：2026年1月27日（火）

所在地 ：〒875-0041 臼杵市大字吉小野４３１０番地１（中臼杵地域体育館）

アクセス（およその所要時間）：

大分市内から車で約45分

別府市内から車で約60分

佐伯市内から車で約55分

延岡市内方面から東九州道利用、津久見IC下車後 約15分

【ドローンキャンパス大分の空】のアクセスマップ

【拠点一覧】

ドローンキャンパス 山形の空 https://drone-campus.jp/yamagata/

ドローンキャンパス 新潟の空 https://drone-campus.jp/niigata/

ドローンキャンパス 富山の空 https://drone-campus.jp/toyama/

ドローンキャンパス 福井の空 https://drone-campus.jp/fukui/

ドローンキャンパス 伊豆の空 https://drone-campus.jp/izu/

ドローンキャンパス 兵庫の空 https://drone-campus.jp/hyogo/

ドローンキャンパス 広島の空 https://drone-campus.jp/hiroshima/

ドローンキャンパス 福岡の空 https://drone-campus.jp/fukuoka/

ドローンキャンパス 熊本の空 https://drone-campus.jp/kumamoto/

ドローンキャンパス 山口の空 https://drone-campus.jp/yamaguchi/

ドローンキャンパス 長崎の空 https://drone-campus.jp/nagasaki/

ドローンキャンパス 長野の空 https://drone-campus.jp/nagano/

ドローンキャンパス 大分の空 https://drone-campus.jp/oita/

むげんのそら株式会社について

【会社概要】

会社名：むげんのそら株式会社

所在地：福井県鯖江市日の出町二丁目1番

代表取締役：久森章裕

HP URL：https://drone-campus.jp/

【お問い合わせ】

担当：本田 雄大

電話(代表)：0778-78-9835

メール：info@mugennosora.com

【沿革】

2016年12月26日

法人設立。一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）の認定団体となる。

2017年4月

南越前町の公共施設を活用し、無人航空機（ドローン）のライセンス発行スクール「ドローンキャンパス【福井の空】」を開校。

2018年

国土交通省航空局ホームページ掲載の無人航空機の操縦者に対する講習等実施団体に認定される。

2021年6月

ドローンの知識や技能の指導者等を通じ、安全運航のできる人材育成や業界の安全な発展に貢献したスクールとして、JUIDA SCHOOL AWARDS 2021 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2022年3月

「ドローンキャンパス【福岡の空】」を福岡県田川市に開校。

2023年

「ドローンキャンプ九州の空」JUIDA SCHOOL AWARDS 2023 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2023年12月

「ドローンキャンパス【伊豆の空】」を静岡県伊東市に開校。

2024年4月

「ドローンキャンパス【兵庫の空】」を兵庫県丹波市に開校。

2024年8月

「ドローンキャンパス【熊本の空】」を熊本県南阿蘇村に開校。

2024年9月

「ドローンキャンパス【広島の空】」を広島県江田島市に開校。

2025年7月

「ドローンキャンパス【富山の空】」を富山県魚津市に開校。

「ドローンキャンパス【新潟の空】」を新潟県弥彦村に開校。

2025年11月

「ドローンキャンパス【山形の空】」を山形県山形市に開校。

2025年12月

「北陸の空株式会社」から「むげんのそら株式会社」に社名変更。