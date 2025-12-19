12月開始の「d払い」学園祭×周辺エリアキャンペーン
株式会社NTTドコモ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/150_1_cb2f04bfe6c0e5653a9a5c9ece5687f8.jpg?v=202512190651 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-150-3807d0a30e5123eadef2210ca08352a4.pdf
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、学園祭×周辺エリアにおいておトクな「d払い(R)」キャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。
＊キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは、キャンペーン開始日よりご確認いただけます
＜d払いキャンペーン＞
ドコモは、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
＊「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
