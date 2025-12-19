一年の締めくくりに「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」、12月26日(金)より販売開始。

株式会社大戸屋

株式会社大戸屋(本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋)は、2025年12月26日(金)より数量限定で、『国産黒毛和牛』を贅沢に150g使用した「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」を販売いたします。

黒毛和牛の上質な旨みを存分に味わえる「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」が、今年も登場いたします。12月26日（金）より、大戸屋ごはん処全店（フードコート店舗を除く）にて、3万食限定でご提供いたします。さらに、今年一年のご愛顧に感謝を込めて、公式アプリでは390円引きクーポンを配信いたします。毎年ご好評をいただいている人気商品につき、数量限定のこの機会をお見逃しなく。

３万食限定「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」

旨み重なる「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」

厳選した霜降りの『国産黒毛和牛』肩バラをたっぷり贅沢に150g使用。脂身はほどよくあっさりとしており、一口ごとに濃厚な旨みが口いっぱいに広がります。野菜や豆腐などの具材を、自家製の割り下でじっくり煮込み、素材本来の味わいを最大限に引き立てました。出汁の香りとともに、とろけるような和牛の美味しさが楽しめる、こだわり抜いた至高の逸品です。

定価価格 2,040円（税込）※【アプリクーポン使用価格】1,650円（税込）

単品価格 1,950円（税込）

※ アプリクーポンは定食が割引対象です(単品ではご利用できません)

※「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」は、限定数に達し次第終了となります

声優・千葉翔也さんがナレーションで参加

「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」のプロモーションムービーは、日頃から大戸屋への想いを語ってくださっている声優・千葉翔也さんがナレーションを担当。

本動画は、「一年を締めくくるご褒美」というコンセプトのもと制作され、忙しさの中で後回しにしてきた自分自身にきちんと向き合う、特別な食事の時間に寄り添う内容となっています。千葉さんのやさしく包み込むような声が、一年を頑張りを労る“ご褒美のひととき”を演出します。

PR動画は12月25日(木)より、大戸屋公式InstagramおよびXにて公開予定です。ぜひご期待ください。

千葉翔也さんプロフィール

1995年8月29日生まれ、東京都出身。

『アオのハコ』（猪股大喜）、『青のオーケストラ』（青野一）、『ようこそ実力至上主義の教室へ』（綾小路清隆）、『86―エイティシックス―』（シンエイ・ノウゼン）、『ヴィジュアルプリズン』（結希アンジュ）、『アイドルマスター SideM』（秋山隼人）など、数々の人気アニメ・ゲーム作品に声優として出演し、

若手男性声優のなかでも注目を集める存在。

千葉翔也さんからのコメント

この度ナレーターを担当させていただきました、千葉翔也です！

「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」は、1年間を乗り切った自分へのご褒美として食べて欲しいです！

美味しそうだな、自分を褒めてあげたいな、とわくわくした気持ちを込めてナレーションしました。

バランスを気にしたい日も、思う存分食べたい日も。大戸屋さんの温かみのある食事で豊かな気持ちになっています。実はしばしば周囲に大戸屋さんの魅力を伝播させていた僕ですが…こんな機会をいただけるとまさか思わなかったのでとても嬉しいです。収録の朝も、新作を食べて臨みました。

寒い季節ですが、心も体も温まるような食事を召し上がってくださいね。

販売終了/対象外店舗について

【販売終了について】

2025年12月26日(金)から3万食の数量限定販売となりますので、店舗により販売終了時期が異なります。予めご了承ください。



【対象外店舗について】

以下の店舗では「国産黒毛和牛のすき鍋」のお取り扱いはございません。

・イオンモール高崎店

・イオン天王町店

・イオンモール日の出店

・アリオ亀有店

・アリオ橋本店

・イオンモール川口店

・イオン相模原店

・イオンモール倉敷店

・半田市役所リコリス店

・イオンモール須坂店

公式アプリ限定！「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋定食」390円引きクーポン

●利用期間 ：2025年12月26日(金)～2026年1月12日(月)

●クーポン ：大戸屋公式アプリで限定配信

●対象メニュー：国産黒毛和牛のごほうびすき鍋（定食）

※クーポンを利用する場合には会員登録が必要です

※期間中1回限り使用できます

※国産黒毛和牛のすき鍋は無くなり次第終了となります

注意事項等、詳細はこちら下記URLよりご確認ください。

←＜大戸屋公式アプリダウンロードはこちらから！＞

https://yappli.plus/ootoya_press

株式会社大戸屋

URL https://www.ootoya.com/

業種 飲食店・宿泊業

本社所在地 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜４F

電話番号 045-577-0114

代表者名 蔵人賢樹

設立 2011年5月