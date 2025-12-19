【GXに向けた社会貢献】 社会課題解決を目的とした地域創生型ファンドの 組成に向けた協業検討を開始
エクシオグループ株式会社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69346/table/32_1_4f7dc26da25fde409471a3b042624868.jpg?v=202512190651 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69346/table/32_2_4e1f484f7f8294353858f79ceb73cfa1.jpg?v=202512190651 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/69346/table/32_3_3384009be728703610d04d3d724e7eb1.jpg?v=202512190651 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/69346/table/32_4_f04c0551f9c53a3848e8f92d2687a57a.jpg?v=202512190651 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/69346/table/32_5_3df64baf6c019833dea7661256bdb958.jpg?v=202512190651 ]
エクシオグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶村啓吾）と、株式会社玄海キャピタルマネジメント（本社：福岡県福岡市、代表取締役：松尾正俊）は、社会課題である地域創生とサステナビリティを目的とした地域密着型ファンドの組成に向けた協業検討を開始したことをお知らせします。
会社名：エクシオグループ株式会社
所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号
代表者：代表取締役社長 梶村 啓吾
URL ：https://www.exeo.co.jp/