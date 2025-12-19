【品川プリンスホテル】未就学児ディナー無料で子育て家族の憩いをサポート「家族でお得！夕食ブッフェで満腹ステイ」を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪4-10-30、総支配人：春山新悟）は、2026年1月4日（日）から3月19日（木）までの日曜日から木曜日限定で未就学児のディナーを無料とした「家族でお得！夕食ブッフェで満腹ステイ」を販売いたします。

LUXE DINING HAPUNA ディナーブッフェ（品川プリンスホテル）

近年、子育て家庭の負担軽減が社会的に注目される中、当ホテルでは“上質な食の時間”を通じて、ご家族の心身を癒やすひとときを提供いたします。本プランでは、ブッフェレストラン「LUXE DINING HAPUNA」のディナー付き宿泊を、家族みなさまでご利用しやすい特別料金でご用意。子育て中のかけがえのない思い出の1ページを作っていただけるお得な体験をお届けいたします。ディナー会場となる当ブッフェレストランでは、ご家族連れでもゆったりとお過ごしいただける広々とした空間をご利用いただけるほか、シェフが目の前でカットするローストビーフなど、ライブキッチンを含む約80種類の多彩なメニューをお楽しみいただけます。その多彩なメニューの数々はお子さまの好奇心をくすぐり、おとなの方も、ブッフェならではの味わいを心ゆくまでご堪能いただけます。

100年先の心豊かなくらしを見据えたTAKANAWA GATEWAY CITYが佇む高輪・品川の地で、品川プリンスホテルは“FUN! Goes On”のコンセプトのもと、食を通じて育児中のパパママを癒やし、家族の絆を深める機会を提供してまいります。

「家族でお得！夕食ブッフェで満腹ステイ」 概要

品プリグルメ紀行～青森・函館フェア～ メニュー 一例（品川プリンスホテル）LUXE DINING HAPUNA 店内（品川プリンスホテル）

【期間】

2026年1月4日（日）～3月19日（木）

【料金】

1名さま\11,000（1室2名さまご利用時）

※1泊室料、夕食、消費税・サービス料込

※未就学児添寝無料

【部屋タイプ】

メインタワー ツインルーム

アネックスタワー ダブルルーム

【内容】

日～木曜日限定

LUXE DINING HAPUNAディナー付（未就学児無料）

【お問合せ】

宿泊予約係 TEL：03-3440-1111

（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/hapuna_family

※品プリグルメ紀行～青森・函館フェア～※

2025年12月1日（月）から2026年3月31日（火）まで開催している「～青森・函館フェア～」のディナーブッフェをご利用いただけます。

品プリグルメ紀行～青森・函館フェア～詳細 :https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/restaurant/contents/fair/seikan/

※写真はイメージです。

※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8 品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料 8 品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※上記内容はリリース時点（12月19日）の情報です。

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』（品川プリンスホテル）FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本の成長を牽引する国際交流拠点として進化を続け、国内外から多くの人が訪れるエリア「Shinagawa」。

東京の新拠点として充実のアクセスを誇る品川プリンスホテルは、日本一の客室数を擁し、宴会場、レストラン、ライブホール、映画館やボウリング場、さらには都市型水族館マクセル アクアパーク品川を備える、「進化するエンターテインメントタウン」です。五感を刺激する飲・食・遊の非日常エッセンスに包まれる時間は一日の始まりから終わりまで。いつ訪れても記憶に残るＦＵＮな体験をお届けしてまいります。

品川プリンスホテル 概要品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521 室

【レストラン・ショップ数 】

10 ヵ所

【宴会場数】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、

テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他