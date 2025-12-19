【THE SHOP TK】日常も華やかに彩るセレモニーアイテムの特集ページを12月19日（金）よりWEBサイトにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するライフスタイルストア「THE SHOP TK（ザ ショップ ティーケー）」（https://store.world.co.jp/s/brand/the-shop-tk/(https://store.world.co.jp/s/brand/the-shop-tk/)）は、ハレの日だけでなく日常にも使えるセレモニーアイテムをご紹介する特集ページを12月19日（金）より公式WEBサイトにて公開いたします。

全国のショッピングセンターを中心に展開するTHE SHOP TKは、レディス＆メンズをメインに一部キッズも提案するファッションブランドです。

『毎日が楽しくなる、そんな“きっかけ”を提供する』をコンセプトに品のいい都会的なベーシックスタイルに、シーズン毎のテーマを加え、クリーンでニュートラルな世界観とスタイリングを提案しています。

今回公開する特集ページでは、特別なハレの日はもちろん、ハレの日が終わった“その後”にもデイリーに使えるセレモニーアイテムをご紹介いたします。

着るだけでおしゃれ度がUPするペプラムジレのセットアップや、ワーキングスタイルにもマッチするノーカラージャケットなどをラインナップ！

着回しに活躍する各アイテムの単品使いで、カジュアルダウンしたコーディネートもお楽しみください。

今年のセレモニーアイテムは、ぜひTHE SHOP TKで見つけてみませんか？

この機会に、THE SHOP TK公式オンラインストアをご覧ください。

特集ページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/the-shop-tk/feature/26ss/ceremony/【特集より掲載アイテムのご紹介 ※一部抜粋】

◆ペプラムジレ

・価格：\6,989（税込）

・サイズ展開：12（M）/13（L）

・カラー展開：ブラック/ベージュ/ネイビー

◆ギャザーリボンタイブラウス

・価格：\5,989（税込）

・サイズ展開：12（M）/13（L）

・カラー展開：アイボリー/ブルー

◆テーパードパンツ

・価格：\6,989（税込）

・サイズ展開：11（S）～14（XL）

・カラー展開：ブラック/ベージュ/ネイビー

◆ツイードジレ

・価格：\9,900（税込）

・サイズ展開：12（M）/13（L）

・カラー展開：アイボリー/ネイビー/ブラック

◆タックボウタイブラウス

・価格：\6,490（税込）

・サイズ展開：12（M）/13（L）

・カラー展開：オフホワイト/ブルー

◆ワイドパンツ

・価格：\6,989（税込）

・サイズ展開：11（S）～14（XL）

・カラー展開：ブラック/ベージュ/ネイビー

◆ノーカラージャケット

・価格：\9,900（税込）

・サイズ展開：11（S）～14（XL）

・カラー展開：ブラック/ベージュ/ネイビー

◆バー付きラッフルタイブラウス

・価格：\5,989（税込）

・サイズ展開：12（M）/13（L）

・カラー展開：オフホワイト/ミントグリーン/ピンク

◆テーパードパンツ

・価格：\6,989（税込）

・サイズ展開：11（S）～14（XL）

・カラー展開：ブラック/ベージュ/ネイビー

【Brand Concept】

『毎日がもっと楽しくなる。そんな“きっかけ”を提供する』ファッションブランド。

品の良い都会的なベーシックスタイルに、シーズン毎に設けたテーマを加えて、主張しすぎず馴染みやすい、クリーンでニュートラルな世界観とスタイリングを表現します。

また多様な視点でコンテンツを開発し、「モノ」＋「コト」のパッケージで楽しんでいただけるように独自性ある提案を大切にしています。

【商品のお取扱い】

■ オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/the-shop-tk/

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR616(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR616)

【Social Media】

■ Instagram @theshoptk_official

■ X @TheShop_TK

＜会社概要＞

・名称：株式会社アルカスインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：内山 誠一

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/