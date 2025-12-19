東京証券取引所グロース市場への上場のお知らせ

株式会社パワーエックス

株式会社パワーエックス（所在地：岡山県玉野市、取締役 代表執行役社長CEO：伊藤正裕）は、本日、東京証券取引所グロース市場へ新規上場いたしました。ここに謹んでご報告申し上 げますとともに、これまで支えて下さった全ての皆様のご支援、ご高配に心より御礼申し上げます。

当社は、2021年に創業し、「永遠に、エネルギーに困らない地球」を企業ビジョンに掲げ、「日本のエネルギー自給率の向上を実現する」というミッションのもと事業を展開してまいりました。国内で製造する蓄電システムの販売を中核に、電力事業およびEVチャージステーションなど幅広い事業を手掛け、技術開発と事業基盤の強化に努めてまいりました。

このたびの上場を新たな成長の起点として、電力インフラを支える次世代のエネルギーカンパニーを目指し、事業拡大と技術革新をさらに推進してまいります。ステークホルダーの皆様との対話を一層深め、皆様に信頼され、広く社会に貢献できる企業となるよう努めてまいります。

なお、新規上場に関する詳細につきましては、日本取引所グループのウェブサイト「新規上場会社情報」をご参照ください。また、本日より当社ウェブサイトにおいてIRページを公開しました。

日本取引所グループ「新規上場会社情報」ウェブサイト

URL：https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

株式会社パワーエックス IRページ

URL：https://power-x.jp/investors