ダンデライオン・チョコレート× 出羽桜酒造 コラボレーション第2弾 「シングルオリジン・生チョコレート 貴醸酒」を数量限定で発売

Dandelion Chocolate Japan 株式会社

ダンデライオン・チョコレート・ジャパン株式会社（本社：東京都台東区、代表：堀淵清治）は、山形県・出羽桜酒造株式会社（山形県天童市、代表取締役：仲野益美 以下、出羽桜酒造）とのコラボレーション第2弾として、出羽桜酒造の貴醸酒「SWeeeeeT MATURED」を使用した「シングルオリジン・生チョコレート 貴醸酒」を1月17日（土）より数量限定で発売いたします。

本商品は、2025年11月に発売しご好評をいただいた「日本酒とガトーショコラのペアリンセット」(※)に続く取り組みです。互いの素材への敬意と、丁寧な手仕事を重んじるものづくりへの強い共鳴が、今回のコラボレーション第2弾を実現させました。



商品ページURL：https://dandelionchocolate.jp/products/singleorigin-namachocolate-kijoshu

唯一無二の味わいを生んだ、コラボレーションの経緯

職人同士が共鳴した「ものづくりへの姿勢」

ダンデライオン・チョコレートと出羽桜酒造のコラボレーションは、単なる異業種間の商品開発に留まりません。素材選びから仕上げに至るまで妥協せず、人の手と感覚を頼りに価値を生み出すという両社のクラフトマンシップが、第1弾に続き今回の取り組みの最大の原動力となっています。酒造りにおける緻密な発酵管理やあえて手作業を残す姿勢は、カカオ豆の発酵・乾燥から焙煎、調整に至るまで、わずかな加減で味わいが大きく変化するクラフトチョコレートづくりと共通するものです。私たちは、互いの素材と向き合う真摯な姿勢に深い共感を抱き、職人同士の価値観が交差する中で、今回の第2弾開発への理解を一段と深めました。

貴醸酒とシングルオリジン・チョコレートの試行錯誤

今回の商品開発にあたって、出羽桜酒造の貴醸酒「SWeeeeeT MATURED(https://www.dewazakura.co.jp/item/cat08/matured.html)」を含む複数の日本酒と、ダンデライオン・チョコレートが保有するさまざまな産地・特徴を持つカカオを組み合わせ、試作を重ねました。カカオ豆の持つフレーバーや酸味、苦味と、貴醸酒の持つ芳醇な甘みと長い熟成感をどのように融合させるか、開発チーム全員で慎重に検討を重ねました。その結果、日本酒とカカオの一体感が最も強く、かつ両者の個性が際立つ組み合わせを見出すことに成功。唯一無二の奥深い余韻を持つ生チョコレートが誕生しました。なお、開発メンバーが出羽桜酒造様を訪問した際の様子については、以下のブログにて詳しくご紹介しています。あわせてご覧ください。（URL：https://dandelionchocolate.jp/blogs/ourdays/visiting-deewazakura-sake-brewery）

味わいの特徴

仕込水の一部を日本酒に置き換えて醸す貴醸酒「SWeeeeeT MATURED」ならではの、まろやか

な甘みと、インド産カカオを使用したチョコレートのレモンやヨーグルトを思わせる酸味が溶け合います。チョコレートのなめらかな口どけと貴醸酒の豊かな旨みが一体となり、甘み・酸味・香りが調和して生まれる奥行きのある味わいが特徴です。ひと口ごとに、やさしく深い余韻が広がります。

商品概要

商品名：シングルオリジン・生チョコレート 貴醸酒

販売価格：2,800円（税込）

販売店舗：オンラインストア、ファクトリー＆カフェ蔵前、ショップ＆カフェ伊勢外宮、The Market 吉祥寺

発売日：1月17日（土）

※オンラインストアでは12月26日（金）より先行予約を開始いたします。

商品URL：https://dandelionchocolate.jp/products/singleorigin-namachocolate-kijoshu

※アルコール分が含まれておりますので、お車や自転車を運転される方や未成年者、妊娠中や授乳期の方はご注意ください。

本コラボレーションについて各社コメント

出羽桜酒造株式会社 結城純

ダンデライオン・チョコレートの製造工程を初めて見学した際、素材選びから発酵に至るまで、日本酒の醸造との驚くほど多くの共通点に深い感銘を受けました。発酵食品同士の相性の良さは古くから知られていますが、今回、生チョコレートと貴醸酒（酒で酒を仕込む製法）を組み合わせたことで、その可能性はさらに広がったと感じています。この生チョコレートは、貴醸酒が持つ奥深い「コク」と熟成由来の芳醇な「香り」、そしてカカオの爽やかな「苦み」と「甘み」が見事に調和し、気品ある心地よいバランスを生み出しています。原産地も素材も技術も異なる二つの発酵が、日本で出会い、それぞれの作り手の確かな技術が融合することで、この特別な生チョコレートが誕生しました。お互いの素材がシンプルであるからこそ、「ごまかしのきかない」誠実な製法が求められます。互いへのリスペクトが共鳴し生まれた、この16粒に込められた物語を、私は心から誇りに思います。

ダンデライオン・チョコレート・ジャパン株式会社 山形幸

"日本らしさ"をテーマに進めた今回の生チョコレート企画。出羽桜の酒造見学では、受け継がれてきた手仕事の歴史やこだわり、蔵に満ちる熱気と静かな緊張感を肌で感じました。自然と共生する米作り・酒造りのお話を伺うにつれて、この魅力を世界に紹介したいという思いが一層強まりました。手間を惜しまずつくり上げたチョコレートと日本酒。小さな16粒に込めた、二つのクラフトマンシップの調和をぜひお楽しみください。

※…プレスリリース「ダンデライオン・チョコレート× 出羽桜酒造 初のコラボレーションが実現」（https://dandelionchocolate.jp/blogs/news/dewazakura-sake-brewery-s-firstcollaboration）

出羽桜酒造株式会社について

創業1892年（明治25年）山形県天童市の老舗酒蔵。吟醸酒の先駆けとして「桜花吟醸酒」で知られ、国内外で高い評価を受ける。伝統の手造りと最新技術を融合し、世界40カ国以上へ日本酒の魅力を発信。ロンドンで開催されるIWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）日本酒部門で、2度の世界一に輝く。



公式サイト：https://www.dewazakura.co.jp/

ダンデライオン・チョコレートについて

トッド・マソニスらによって2010年にサンフランシスコで創業。2008年に共同運営して

いたWEB事業売却を機に、友人のガレージを借りてチョコレートを作り始めたトッドら

が、100年以上前からある本来の製造法に立ち返り、本物のチョコレートを再現しようと

突き詰めた結果がBean to Bar(https://dandelionchocolate.jp/pages/about#beantobar) チョコレートでした。

ダンデライオン・チョコレートでは、使用するカカオ豆の生産者をすべて訪れ、時には発

酵から乾燥までのプロセスについて対話し、交渉を行った上で、直接輸入しています。Be

an to Bar ブームによって様々な手法が展開される中、カカオ本来のフレーバーを純粋に

味わうために、シングルオリジンのカカオ豆とオーガニックのきび糖のみを使用し、シ

ンプルな美味しさを追求し続けています。

2016年2月に東京・蔵前に日本1号店を開き、日本への進出を果たしました。三重・伊勢、

東京・吉祥寺にも店舗を展開しています。（2025年12月現在）



公式サイト： https://dandelionchocolate.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_japan

日本国内の店舗

■ファクトリー&カフェ蔵前

https://dandelionchocolate.jp/pages/factory-cafe-kuramae

Instagram: https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_japan/

■ショップ&カフェ伊勢外宮

https://dandelionchocolate.jp/pages/shop-ise

Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_ise/

■The Market 吉祥寺

https://dandelionchocolate.jp/pages/shop-kichijoji

Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_kichijoji/

■オンラインストア

https://dandelionchocolate.jp