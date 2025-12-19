「CAPCOM WINTER SALE」開催中！　各デジタルストアでゲーム本編、追加コンテンツが2025年を締めくくるお買い得価格でセール中！

株式会社カプコン


現在、PlayStation(TM)Store、ニンテンドーeショップ、Steam Store、Xbox Games Storeの各デジタルストアで「CAPCOM WINTER SALE」を開催中！



『モンスターハンターワイルズ』『ストリートファイター6』『バイオハザード RE:4』に代表される、「モンスターハンター」「ストリートファイター」「バイオハザード」「逆転裁判」「ロックマン」「デビル メイ クライ」などカプコン人気シリーズのゲーム本編、追加コンテンツの数々が、各デジタルストアで今年最後のお買い得価格でセール中！



まだ未体験の名作ゲームをお得に手に入れて、年末年始のゲームライフを思う存分楽しもう！


現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM WINTER SALE」特設ページでチェックしよう！



CAPCOM WINTER SALE


https://www.capcom-games.com/sale/sale11-qk1x7/ja-jp/



https://www.capcom-games.com/sale/sale11-qk1x7/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。


※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。


※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。


※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。



『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS5 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：8,990円（税込）


セール価格【45%OFF!!】：4,944円（税込）


※PS Plus会員限定


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：8,990円（税込）


セール価格【45%OFF!!】：4,944円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox Series X|S - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：8,990円（税込）


セール価格【45%OFF!!】：4,944円（税込）



『ストリートファイター6』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS5 / PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）


※PS Plus会員限定


■ニンテンドーeショップ


Nintendo Switch(TM)2 - 2026年1月14日（水）23:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox Series X|S - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）



『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS5 / PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：1,996円（税込）


※PS Plus会員限定


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：1,996円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox Series X|S - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：1,996円（税込）



『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS5 / PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【80%OFF!!】：798円（税込）


※PS Plus会員限定


■ニンテンドーeショップ


Nintendo Switch - 2026年1月14日（水）23:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【80%OFF!!】：798円（税込）


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【80%OFF!!】：798円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox Series X|S / Xbox One / Windows - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【80%OFF!!】：798円（税込）



『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）




■PlayStation Store


PS5 / PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【84%OFF!!】：958円（税込）


※PS Plus会員限定


■ニンテンドーeショップ


Nintendo Switch - 2026年1月14日（水）23:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【84%OFF!!】：958円（税込）


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【84%OFF!!】：958円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox Series X|S / Xbox One / Windows - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【80%OFF!!】：1,198円（税込）



『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）




■PlayStation Store


PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：1,596円（税込）


※PS Plus会員限定


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【73%OFF!!】：1,597円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox One - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：1,596円（税込）



『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）




（収録内容）


『モンスターハンター ストーリーズ』


『モンスターハンターストーリーズ2　～破滅の翼～』


■PlayStation Store


PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）


※PS Plus会員限定


■ニンテンドーeショップ


Nintendo Switch - 2026年1月7日（水）23:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox Series X|S / Xbox One - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）



『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）




■PlayStation Store


PS5 / PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）


※PS Plus会員限定


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox Series X|S - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）



『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）




（収録内容）


『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』


『BIOHAZARD RE:3 Z Version』


『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』


『BIOHAZARD RESISTANCE』


『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』


『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』


■PlayStation Store


PS5 / PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：9,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：3,996円（税込）


※PS Plus会員限定


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：9,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：3,996円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox Series X|S / Xbox One - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：9,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：3,996円（税込）



『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS5 / PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【80%OFF!!】：998円（税込）


※PS Plus会員限定


■ニンテンドーeショップ


Nintendo Switch (CLOUD版) - 2026年1月7日（水）23:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：1,990円（税込）


※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています


※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）



『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）


※PS Plus会員限定


■Steam Store


Steam - 2026年1月14日（水）2:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox One - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）



『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）


※PS Plus会員限定


■Steam Store


Steam - 2026年1月14日（水）2:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox One - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）



『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）




■ニンテンドーeショップ


Nintendo Switch - 2026年1月14日（水）23:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）



『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：3,362円（税込）


セール価格【71%OFF!!】：974円（税込）


※PS Plus会員限定


■ニンテンドーeショップ


Nintendo Switch - 2026年1月7日（水）23:59まで


通常価格：3,362円（税込）


セール価格【70%OFF!!】：990円（税込）


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：2,490円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：996円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox One - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：3,387円（税込）


セール価格【60%OFF!!】：1,354円（税込）



『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：5,082円（税込）


セール価格【91%OFF!!】：457円（税込）


※PS Plus会員限定


■ニンテンドーeショップ


Nintendo Switch - 2026年1月7日（水）23:59まで


通常価格：5,082円（税込）


セール価格【91%OFF!!】：457円（税込）


■Steam Store


Steam - 2026年1月6日（火）2:59まで


通常価格：2,990円（税込）


セール価格【85%OFF!!】：448円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox One - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：5,147円（税込）


セール価格【90%OFF!!】：514円（税込）



『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）




■Steam Store


Steam - 2026年1月14日（水）2:59まで


通常価格：2,990円（税込）


セール価格【75%OFF!!】：747円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox One - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：2,990円（税込）


セール価格【75%OFF!!】：747円（税込）



『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS5 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：8,990円（税込）


セール価格【58%OFF!!】：3,775円（税込）


※PS Plus会員限定


■Steam Store


Steam - 2026年1月14日（水）2:59まで


通常価格：8,990円（税込）


セール価格【58%OFF!!】：3,775円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox Series X|S - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：8,990円（税込）


セール価格【55%OFF!!】：4,045円（税込）



『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）


※PS Plus会員限定


■Steam Store


Steam - 2026年1月14日（水）2:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox One - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：4,990円（税込）


セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）



『MARVEL vs. CAPCOM　ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）


※PS Plus会員限定


■Steam Store


Steam - 2026年1月14日（水）2:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox One - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：5,990円（税込）


セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）



『鬼武者2』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【35%OFF!!】：2,593円（税込）


※PS Plus会員限定


■Steam Store


Steam - 2026年1月14日（水）2:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【35%OFF!!】：2,593円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox One - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【35%OFF!!】：2,593円（税込）



『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』（ゲーム本編）




■PlayStation Store


PS5 / PS4 - 2025年12月21日（日）23:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【25%OFF!!】：2,992円（税込）


※PS Plus会員限定


■ニンテンドーeショップ


Nintendo Switch(TM)2 - 2026年1月14日（水）23:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【25%OFF!!】：2,992円（税込）


■Steam Store


Steam - 2026年1月14日（水）2:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【25%OFF!!】：2,992円（税込）


■Xbox Games Store


Xbox Series X|S / Xbox One / Windows - 2026年1月8日（木）18:59まで


通常価格：3,990円（税込）


セール価格【25%OFF!!】：2,992円（税込）



現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM WINTER SALE」特設ページでご確認ください。


https://www.capcom-games.com/sale/sale11-qk1x7/ja-jp/



(C)CAPCOM


本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。