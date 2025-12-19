【シントトロイデン】e.m.y.c design合同会社様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、e.m.y.c design合同会社様（本社：東京都千代田区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

e.m.y.c design合同会社様は2023－2024シーズンからの継続となり、3シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【e.m.y.c design合同会社様 コメント】

「創造することを楽しんでもらいたいという想いから、デザインやイラストで課題解決を支援する当社は、STVVの『ここから、世界へ』という理念に深く共感し、３年目のスポンサー契約を締結いたしました。クリエイティブの力で世界へ挑む熱狂を共に創り出したいと考えています。皆様と共に世界を楽しみ、さらなる成長を目指せればと思います」

■会社概要

社名：e.m.y.c design合同会社

代表者：池田 道信

所在地：東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九ビル5階KSフロア

事業内容：

デザイン事業 (グラフィックデザイン全般／WEBデザイン／グッズデザインなど)

イラスト事業(イラスト全般 ／キャラクターデザイン／VTuber制作など)

クリエイティブ事業(撮影／3DCG／映像／空中ディスプレイ／イベント企画など)

公式サイト：https://emyc-design.com

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。