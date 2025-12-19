新潟県長岡市の大光銀行と在留外国人採用に関する資本連携

Guidable株式会社

Guidable株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田邉 政喜、以下「Guidable」）は、株式会社大光銀行（本店：新潟県長岡市、頭取：石田 幸雄）および同行の100％子会社である大光キャピタル＆コンサルティング株式会社（本店 新潟県長岡市、代表取締役 長谷川 幸夫）がSBIグループと共同で設立した大光SBI地域活性化ファンド（正式名称：大光SBI地域活性化投資事業有限責任組合）との間で資本連携契約を締結しましたので、お知らせいたします。

同行は新潟県長岡市に本店を構える地域金融機関として、長年にわたり地域経済の発展を支えてきた地方銀行です。中小企業や地域事業者を中心に、融資・資金繰り支援などの金融サービスを提供しています。また、SBIグループと共同で設立した大光SBI地域活性化ファンドを通じて、スタートアップや成長企業への投資にも積極的に取り組み、地域に新たな価値と活力を生み出す存在として信頼を集めています。2024年5月27日には、Guidableと地域金融機関では初となる業務提携契約を締結しました。

日本国内では労働人口の減少が進む中、とりわけ地方企業における人手不足は深刻さを増しています。こうした環境下において、在留外国人材の受入れは地域経済の持続的発展に向けた重要な打ち手として注目されています。またGuidableの代表取締役である田邉は新潟県長岡市の出身であり、新潟への拠点開設を通じて同県内企業の課題解決を支援することも検討しています。

今回の資本連携により、Guidableは大光銀行とより協働し、地方企業に対する外国人採用支援を一層強化してまいります。地域企業の人材確保を後押しし、生産性向上と成長基盤の強化に貢献するとともに、多国籍な労働市場の形成を通じた地域社会の活性化を目指します。

当社は本連携を契機として、サービスの拡充と事業成長をさらに加速させ、全国に広がる地域経済の発展に寄与してまいります。

Guidable株式会社について

Guidable（https://guidable.co.jp/）は、ミッションとして掲げる「日本経済を、もっと多国籍に。」のもと、「Guidable Jobs」「Guidable Japan」「Guidable Marketing」等のサービスを提供しています。229の国・地域における約40万人の登録者数を抱える、「人事・採用担当者が選ぶ外国人採用サービスNo.1」の在留外国人プラットフォーム※です。

※日本トレンドリサーチによる調査。2022年3月、インターネット調査において

【本件に関する問い合わせ先】

Guidable 広報担当

Tel:03-6886-4008

E-mail:pr@guidable.co.jp