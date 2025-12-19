「2025年『まんが王国』年間ランキング」公開！当社グループ作品「聖女様の逆ハーレムからあぶれた騎士様に熱烈に求愛されている件」が総合ランキング１位を獲得！

株式会社ビーグリー

お得感No.１のコミック配信サービス『まんが王国』（https://comic.k-manga.jp/(https://comic.k-manga.jp/)）を中核に、コンテンツプロデュースを行う株式会社ビーグリー(本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田仁平、東証スタンダード：3981)は、『まんが王国』において、2025年12月19日（金）に年間ランキングを発表いたしました。

2025年『まんが王国』年間ランキング： https://comic.k-manga.jp/feature/rank/2025-annual

2025年『まんが王国』年間ランキングでは、『まんが王国』内で販売された電子書籍の売上実績を独自に集計し、「総合」「女性」「少女」「青年」「少年」などカテゴリー別で公開しております。総合ランキングでは、当社グループ会社であるぶんか社の「聖女様の逆ハーレムからあぶれた騎士様に熱烈に求愛されている件（分冊版）」と「29歳の不・純愛 ～あなたが恋しいだけだった～（分冊版）」がそれぞれ１位・２位を獲得いたしました。特設ページでは、各カテゴリーTOP100を紹介しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。

総合ランキング１位～10位はコチラ！

【総合１位】「聖女様の逆ハーレムからあぶれた騎士様に熱烈に求愛されている件（分冊版）」七月タミカ・クレイン/ぶんか社

https://comic.k-manga.jp/title/195378/pv

【総合２位】「29歳の不・純愛 ～あなたが恋しいだけだった～（分冊版）」小嶋すみれ/ぶんか社

https://comic.k-manga.jp/title/174624/pv

【総合３位】「十字架のろくにん」中武士竜/講談社

https://comic.k-manga.jp/title/129460/pv

【総合４位】「信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！」大前貴史・明鏡シスイ・tef/講談社

https://comic.k-manga.jp/title/151256/pv

【総合５位】「傷モノの花嫁」友麻碧・藤丸豆ノ介/講談社

https://comic.k-manga.jp/title/189412/pv

【総合６位】「キングダム」原泰久／集英社

https://comic.k-manga.jp/title/104894/pv

【総合７位】「DINKsのトツキトオカ 「産まない女」はダメですか？（分冊版）」北実知あつき/ぶんか社

https://comic.k-manga.jp/title/177396/pv

【総合８位】「波うららかに、めおと日和」西香はち/講談社

https://comic.k-manga.jp/title/176263/pv

【総合９位】「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」日向夏 / 倉田三ノ路 / しのとうこ / 小学館

https://comic.k-manga.jp/title/29876/pv

【総合10位】「セコケチ義妹がすべてを失った話 分冊版」あいか・飯田めしこ/講談社

https://comic.k-manga.jp/title/194106/pv

11位以下にはどの作品がランクインしたのか！？ぜひチェックしてください！

2025年『まんが王国』年間ランキング：https://comic.k-manga.jp/feature/rank/2025-annual

集計期間：2025年１月１日（水）～ 2025年11月30日（日）

まんが王国年間ランキング 無料試し読み増量キャンペーン開催！

まんが王国年間ランキングから人気の作品の無料試し読みが増量中！

気になる作品が気軽に読み始められるチャンス！ぜひこの機会にご覧ください。

・男性/少年編：https://comic.k-manga.jp/cp/fcp48883

・女性/少女編：https://comic.k-manga.jp/cp/fcp48884

キャンペーン期間：2025年12月19日（金）～ 2026年１月１日（木）23:59:59まで

その他、じっくり試し読みはこちら(https://comic.k-manga.jp/jikkuri/)

『まんが王国』は独創的な提案と幅広いラインナップで新たな出会いと価値を提供し、お客様の生活を楽しく豊かに彩ります。

今後も、クリエイターとファンを繋ぐ架け橋となり、皆様に愛されるコミック配信サービスであるために、コンテンツの拡充やサービス強化を推進いたします。

『まんが王国』は、お得感No.１を誇る国内最大級のコミック配信サービスです。毎日最大50％還元されるポイントプログラムに加え、クーポンプレゼントやXキャンペーンなど、お得な企画が盛りだくさん！人気有名タイトルから知る人ぞ知る良作まで充実した品揃えはもちろん、通常サンプルを超えて無料で楽しめる「じっくり試し読み」はなんと10,000冊以上。

2006年のサービス開始以来、多くのお客様に支えられ、コミック単行本換算で累計24億冊ダウンロードを超えるまでに拡大を続けています。

◇コミック配信サービス『まんが王国』 https://comic.k-manga.jp/

◇『まんが王国』公式X（旧Twitter） https://x.com/manga_okoku

■会社概要

社名 ：株式会社ビーグリー

所在地 ：東京都千代田区永田町二丁目13番10号

プルデンシャルタワー4階

創立 ：2004年10月25日

資本金 ：19億635万円（2024年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 吉田仁平

事業内容 ：コンテンツプロデュース

URL ：https://www.beaglee.com/

証券コード：3981（東証スタンダード市場）