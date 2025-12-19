博報堂、Googleの「Insights Finder」を活用しインフルエンサーマーケティングを強化

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）は、Googleが提供するインサイト発見ツール「Insights Finder」を活用したインフルエンサー施策支援を開始致します。 急速に成長を続けるインフルエンサーマーケティング領域において、Googleのオーディエンス分析ツールと博報堂が持つ生活者に関する知見を掛け合わせ、生活者インサイトを的確に捉えたコミュニケーションを実現します。

近年、企業のマーケティング活動において、生活者から支持されるインフルエンサーとの共創はますます重要性を増しています。一方で、多くの企業が「自社に最適なインフルエンサーの選定」や「施策効果の最大化」といった課題に直面しており、データに基づいた客観的かつ説得力のある施策支援の需要が高まっています。

博報堂は、こうした課題を解決するため、Googleの「Insights Finder」を活用した取り組みを開始致します。「Insights Finder」は、Googleが提供する、Googleのデータを活用し特定のトピックに関心を持つオーディエンス（視聴者・顧客層）の発見や、市場のトレンド、関連する興味関心などを分析・可視化するマーケティングツールです。GoogleやYouTubeなどのデータをもとにオーディエンスインサイトを発掘することが可能です。「Insights Finder」を活用して得られる客観的データを基に生活者を深く分析しインフルエンサーの選定に活用することで、インフルエンサーマーケティングの効果を最大化することを目指します。

今回の取り組みでは、博報堂がGoogleの「Insights Finder」を活用し、インフルエンサーマーケティングの戦略立案を行い、Hakuhodo DY ONE、HUUMと連携し、博報堂ＤＹグループがインフルエンサーを活用した広告の制作から配信、分析までを一気通貫で支援いたします。

＜ Insights Finder 活用によるインフルエンサーマーケティング強化ポイント＞

- データに基づいた的確なインフルエンサーの発掘：博報堂はInsights Finderを活用してターゲットがYouTube上でどういうチャンネルを視聴しているかというオーディエンスインサイトに基づき、ブランドと親和性の高いインフルエンサーや、ターゲット層に深くリーチできるマイクロインフルエンサーを発掘します。- インサイトを捉えたインフルエンサーキャスティング：博報堂は「なぜ、そのインフルエンサーなのか」をデータで裏付けるだけでなく、HUUM、Hakuhodo DY ONEというインフルエンサーマーケティングに強みをもつグループ会社と連携することにより博報堂ＤＹグループのインフルエンサーネットワークと企画力を掛け合わせ、より共感を呼ぶコミュニケーション企画を実施いたします。- 専門チームによる運用支援、効果測定の高度化：Hakuhodo DY ONEと連携し、クリエイティブ作成後の配信の最適化および効果測定まで一貫してサポートします。

効果計測ではGoogleが提供するデータクリーンルーム「Ads Data Hub」を活用することで、インフルエンサー施策が商材理解や購買等に寄与したのかというKPIへの寄与度を可視化することが可能となります。

博報堂は、今後もプラットフォーマーとの連携を通じてデータとクリエイティビティを融合させた新たなインフルエンサーマーケティングの価値を創出し、企業の事業成長に貢献してまいります。