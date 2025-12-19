ブロードマインド、東都大学野球連盟キャリア支援勉強会に出展

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」というパーパスのもと、ライフプラン実現を支援する金融サービスを開発・提供するブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：伊藤清 証券コード：7343 以下：当社）は、2025年12月7日(日)に開催された「東都大学野球連盟 キャリア支援勉強会2027」に出展し、採用担当の野間が資産形成セミナーを実施いたしました。

■イベント概要

満席の当社の出展ブースの様子

本イベントは、一般財団法人東都大学野球連盟と株式会社ヘキサの共催により、TOC有明コンベンションホールにて開催されました。東都大学野球連盟加盟22校の硬式野球部に所属する2027年卒業予定の学生を対象としたキャリア支援を目的としており、当日は463名の学生が来場しました。

イベント詳細

- 会期：2025年12月7日(日)- 会場：TOC有明コンベンションホール(東京都江東区有明3-5-7)- 対象者：東都大学野球連盟 加盟22校の硬式野球部 2027年卒学生- 主催：一般財団法人東都大学野球連盟、共催：株式会社ヘキサ- 来場学生数：463名

セミナー内容

本イベントには、プロ野球選手を目指す学生や東都連盟加盟校とのつながりで参加している学生など、多様な背景を持つ参加者が集まります。当社は、進路に関わらず全ての学生に関心を持ってもらえるよう、「お金との向き合い方」という共通テーマでアプローチしました。

セミナーでは、直近に実施した東都大学野球連盟のドラフト指名選手向け資産形成セミナーの内容を学生向けにアレンジ。資産運用の基礎知識を体験的に学ぶことを通じて、将来のライフプランを考える重要性を実感してもらいました。

その上で「人生の重要な局面で相談相手として選ばれるのがFP・IFAである」という職業の社会的価値と意義を伝え、キャリアの選択肢を広げる機会としました。

投影資料（一部抜粋）

学生の声

- 「興味はあったが実践できていなかったことを知れてよかった」- 「全く知らなかったが、話を聞いて資産運用に興味を持った」

セミナー中の学生の表情からは、資産運用やお金に対する強い関心が見られ、当社を知ってもらうだけでなく、若い世代への金融教育の機会としても有意義なイベントとなりました。

登壇者コメント

ブロードマインド株式会社 人事部採用責任者 野間 慎司

セミナーを聞いている学生の皆さんの表情から、資産運用やお金についての関心の高さが伝わってきました。当社を知っていただくだけでなく、若い世代に資産形成の重要性を理解してもらう機会になったと感じています。今後もこのような活動を通じて、金融教育の普及と当社の認知度向上に努めてまいります

■継続的なキャリア支援の取り組み

当社では、今回のようなイベントでの金融教育に加え、学生の皆様が将来のキャリアを考える機会として、現場社員と直接対話できる企業説明会を定期的に開催しております。

説明会では、FPやIFAという職業の実態、業務のやりがいや成長環境について、実際に現場で活躍する社員が体験談を交えてお話しします。また、完全匿名制の座談会では「ちょっと聞きづらいけど気になる」という質問にも率直にお答えし、学生の皆様のキャリア選択を支援しています。

直近の開催予定

- 12月19日(金)11:00～13:00 オンライン企業説明会（座談会付き）- 12月22日(月)15:00～17:00 オンライン企業説明会（座談会付き）

詳細・お申し込みは掲載採用サイト「ワンキャリア」もしくは、当社採用予約専用サイトをご覧ください。

▼概要・予約：ワンキャリア

https://www.onecareer.jp/companies/89464/events#company-nav

▼予約専用

https://www.career-cloud.asia/27/form/entryb/index/10ab178529df396e84252a6260bc75a4(https://www.career-cloud.asia/27/form/entryb/index/10ab178529df396e84252a6260bc75a4)

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。保険・証券・住宅ローンなど幅広い金融商品について無料でFPに相談できる『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現を支援する金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。



◆会社名：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

◆代表者：代表取締役社長 伊藤清

◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

◆設立：2002年1月

◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティングサービスや、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）



◆プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

広報担当：冨永・志村



こちらのフォームよりお問合せください

https://www.b-minded.com/contact/form-bmpr/

