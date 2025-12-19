最新のAI・マーケ・営業のトレンドと活用法を学べる「Eight EXPO 2026」を過去最大規模で開催

Sansan株式会社

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、AI・マーケティング・営業分野の最新トレンドと実践的な活用方法を紹介する総合展示会「Eight EXPO 2026」（以下、Eight EXPO）を、2026年2月18日（水）・19日（木）の2日間、東京ビッグサイトで開催します。

本イベントでは、AI活用、マーケティング、営業DXに関する最新ソリューションを提供する約200社が集結するほか、株式会社刀の森岡氏ら豪華登壇者による講演、産業別のAIサービスが展示される「産業AX SHOW Zero」などを開催します。さらに、AI実践活用ワークショップや、職種別の交流会など、多様なプログラムを通じて、来場者一人ひとりの課題解決を後押しします。

特設サイト：https://eight-event.8card.net/eightexpo/202602/(https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026_pr)

■「Eight EXPO 2026」の見どころ

本展示会は、AIをテーマにした「AI-PAX 第2回 AIの実践的な活用展」、営業に特化した「SDX 第5回 営業DX 比較・導入展」、マーケティングに特化した「MSX 第5回 マーケソリューション 比較・導入展」の3つから構成され、過去最大規模で開催します。

最新のテクノロジーから実践的な業務ノウハウまで、営業・マーケティング現場に必要なDX推進のヒントを一度に得ることができます。AIによるサービス提案や、注目のAIソリューションを集めた展示、専門家によるセミナーやワークショップ、参加者同士が学び合える交流会など、多角的なプログラムを通じて、来場者一人ひとりの課題解決を後押しします。

・最新ソリューションを提供する約200社が集結。AIがサービスとの出会いを提案

本展示会では、AI・営業・マーケティングの各分野を代表する約200社が出展します。会場では、来場者一人ひとりのニーズに合わせて最適なサービスを予測・提案する、独自開発の「AIコンシェルジュ」を用意しています。自社の課題や目的に応じて最適なソリューションを、効率的に見つけることができます。

さらに今回、建設・建築、製造業向けのAIに特化した出展サービスが集まる「産業AX SHOW Zero」を新設します。業務効率化・売上拡大につながるAIソリューションをその場で比較検討できます。

・刀 森岡氏をはじめ、楽天グループ、マイクロソフトなど大手企業による講演を実施

株式会社刀 代表取締役 森岡 毅氏の「それでも超えていく力（仮）」について語る講演のほか、楽天グループ株式会社、日本マイクロソフト株式会社、全日本空輸株式会社、株式会社サイバーエージェント、味の素株式会社など大手企業の役員陣がDXやAI活用の最前線を語る講演などを行います。約26講演を通じて、実践的な事例や最新の知見を共有し、ビジネス変革のヒントを提供します。

・Google Cloudなどを講師に迎えたAI実践ワークショップを実施

AIツールを業務にどう生かすかにフォーカスした実践型ワークショップを行います。初心者向けの基本操作から上級者向けの応用スキルまで、自身のレベルに合わせて体験することが可能です。実際に手を動かしながら取り組むことで、現場ですぐに活用できる実践力を身につけられます。

・リアルな活用事例や悩みを共有できる職種別交流会や、NewsPicksコラボ大交流会を開催

会場では、営業、マーケティング、経営企画など、同じ職種の参加者同士がAI活用の実体験や課題を共有する「職種別交流会」を実施します。さらに、第一線で活躍するNewsPicks公式コメンテーター（プロピッカー）と参加者がAI・マーケティングの最新トレンドを語り合える「NewsPicksコラボ大交流会」も実施し、ビジネスパーソン同士のつながりと気づきの創出を後押しします。

■開催概要（※1）

イベント名称：Eight EXPO 2026

開催日時：2026年2月18日（水）・19日（木）10:00～18:00

会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール

構成展示会：

・SDX 第5回 営業DX 比較・導入展

・MSX 第5回 マーケソリューション 比較・導入展

・AI-PAX 第2回 AIの実践的な活用展

＜特設ゾーン＞「産業AX SHOW Zero」

参加対象：ITツールの導入検討者、AI・DX推進担当者、事業責任者、経営層

営業・営業推進・企画・マーケティング・カスタマーサクセス部門担当者

建設・建築AX推進担当、製造業AX推進担当

参加方法：特設サイトより事前申込制（参加費無料）

特設サイト：https://eight-event.8card.net/eightexpo/202602/(https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026_pr)

※1：プログラムは2025年12月19日時点の情報であり、変更となる場合があります。

■名刺アプリ「Eight」

Eightは、出会いの価値を最大化する、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、400万人を超えるユーザーに利用されています。Eightを使えば、スマートフォン一つで誰にでも簡単にデジタル名刺を渡すことができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはデジタル名刺の提供を通じて、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。

https://8card.net/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理DXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億44百万円（2025年8月31日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/