エフ・コード子会社のデイトラAIライティングのコンペティション共催のお知らせ

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211）の連結子会社である株式会社デイトラ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：大滝 昇平、以下「デイトラ」）が提供する「AIライティングコース」において、Webクリエイタースクール「メイカラ」と共同で、実務直結型のライティングコンペティションを開催することをお知らせいたします。

本施策は、AI時代における「一次情報の取得・編集能力」の重要性を訴求し、受講生のスキル定着およびキャリア支援（案件獲得）の加速を目的としています。

■ イベント概要

施策名

デイトラ × メイカラ 共催 ライティングコンペ

対象者

デイトラ「AIライティングコース」受講生（およびメイカラ受講生）

実施期間

2025年12月11日 ～ 2026年1月7日

■ 戦略的意義

1．コンテンツの差別化と付加価値の向上

本施策では、座学中心の学習やAI生成のみのアウトプットに留まらず、「取材 → 執筆 → 納品」までの一連のプロセスを、実案件に近い形で体験できる学習機会を提供します。

これにより、一般的なオンライン講座やAI生成コンテンツとの差別化を図るとともに、実務に直結したスキル習得という付加価値の向上を目指します。

「人から情報を引き出し、一次情報を編集・構成する力」に焦点を当てることで、AIに代替されにくいライティングスキルの育成を図り、高付加価値かつ継続的に活躍できる人材の輩出につなげてまいります。

2．受講生満足度向上および実績づくりの支援

コンペティションに参加する全受講生に対し、プロフェッショナルによるフィードバックを実施することで、学習内容の定着とアウトプット品質の向上を図ります。

これにより、受講生の学習継続意欲を高め、満足度向上につなげてまいります。

また、制作した成果物については、ポートフォリオとしての活用を可能とすることで、受講生が卒業後に案件獲得やキャリア構築を進める際の実績づくりを支援します。

3．アライアンスによる認知拡大

Webクリエイタースクール「メイカラ」との共催により、両社が保有する受講生・顧客基盤に対して相互にアプローチすることが可能となります。

これにより、新たな接点の創出およびブランド認知の拡大を図るとともに、両社にとって相互補完的な価値提供を目指します。

■ 今後の展望

本施策においては、コンペティションの成果が特に優秀であった受講生に対し、実際の案件発注を行うスキームを構築しています。

教育の場で得たスキルを実務へとつなげる取り組みとして、本施策をモデルケースとし、その有効性を検証してまいります。

今後は、本取り組みで得られた知見をもとに、他コースへの展開や実践型学習施策のさらなる強化を検討し、受講生のキャリア形成支援を一層推進していく方針です。





〈株式会社デイトラについて〉

■事業概要

株式会社デイトラは、「挑戦者の一歩を支える、実践的な学びをすべての人に」を理念に掲げ、Web・ITスキルに特化したオンライン教育事業を展開するEdTechカンパニーです。2019年の設立以来、Web制作、デザイン、プログラミング、動画編集、ライティング、Shopify構築など、多様な実務直結型カリキュラムを提供し、3万人以上の受講生を支援。SNSを起点とした独自のマーケティング戦略により、学習者の共感と実績獲得を後押ししています。

また、厚生労働省の求職者支援訓練や経済産業省のリスキリング事業にも採択され、自治体や企業との連携を通じて社会人の学び直しや就労支援にも注力。ベネッセとの協業による中高生向け講座の提供や、NPOとの連携による教育機会の提供など、社会貢献にも積極的に取り組んでいます。

■会社概要

会社名：株式会社デイトラ

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

代表者：大滝 昇平

設立年：2019年5月27日

事業内容：教育事業・メディア事業

URL：https://daily-trial.co.jp/

〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ14社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1神楽坂外堀通りビル 2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：55,849千円（2025年6月末)

社員数：約850名（2025年6月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）