エイジングケア(＊1)に特化して悩み・成分別で選べる『フェイシャルマスク』５０枚入り登場！

株式会社ドウシシャ

　生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸）は、「BIORICA（ビオリカ）」より大容量フェイシャルマスク50枚入り『ザ・エイジングケア(＊1)フェイシャルマスク』 を2025年12月22日(月)より発売します。




【開発背景】


　近年、フェイシャルマスクを使用する方が多くなり、コスパの良い大容量マスクが好評です。大容量といっても30枚入りが主流な中、ユーザーからは「毎日使うとあっという間になくなる」「家族やパートナーとシェアするとすぐに使い切ってしまう」といった声も聞かれるようになりました。


「BIORICA（ビオリカ）」『ザ・エイジングケア(＊1)フェイシャルマスク』は、従来の大容量マスクの“約30枚”という常識を超え、なんと50枚入りという“毎日＋α”をまかなえるボリュームを追求しました。


一人で朝晩使ってもしっかり続けられ、家族やパートナーとシェアしても気兼ねなく使える大容量です。エイジングケア(＊1)を特別な日だけのものではなく、日常のケアとして取り入れやすいよう設計しました。


さらに、ヒト幹細胞培養液(＊2)をはじめとした整肌成分(＊3～6)を組み合わせることで、「量だけでなく中身も妥協しない」商品を企画しました。忙しい現代の生活の中で、時短と本格ケアを同時にかなえる“頼れる一枚”を、50枚という驚きの大容量でお届けしたい。その想いを込めた商品です。



【商品特長】


・たっぷり使える50枚入りで、家族やパートナーとシェア使いにもおすすめです。


・化粧水、美容液、乳液、フェイシャルマスクを兼ね備えた1枚4役のオールインワンタイプです。


・悩みに合わせて選べる2種展開です。




ヒト幹細胞培養液(＊2)+レチノール(＊3)×ビタミンE誘導体(＊4)配合でツヤケアを重視しています。なめらかでつややかな印象の肌に整えます。






ヒト幹細胞培養液(＊2)+エクソソーム(＊5)×ナイアシンアミド(＊6)配合でハリケアを重視しています。乾燥によってくすんで見える肌に潤いを与え、ハリのある明るい印象の肌に整えます。






【こんな方におすすめ】


・毎日続けるエイジングケア(＊1)を無理なく取り入れたい、大人世代の方。


・30代後半～50代を中心に、ハリ不足や乾燥によるくすみなどが気になり始めた方。


・「本格ケアはしたいけれど、忙しくて時間がない」「スキンケアはなるべく時短で済ませたい」というワーキング世代・子育て世代の方。


・ 大容量マスクを日常的に使っていて、「30枚だとすぐになくなる」「家族とシェアすると足りない」と感じている方。



【商品概要】




●販売名： ビオリカ　ザ・フェイシャルマスク　ＧＤ


●希望小売価格：2,530円(税込)


●内容量：50枚入(美容液600mL)


●重量：690g


●生産国：日本







●販売名： ビオリカ　ザ・フェイシャルマスク　ＳＶ


●希望小売価格：2,530円(税込)


●内容量：50枚入(美容液600mL)


●重量：690g


●生産国：日本





＊1：年齢に応じたスキンケア


＊2：ヒト脂肪細胞順化培養液エキス (整肌成分)、ヒト線維芽細胞順化培養液・ヒト幹細胞順化培養液 (すべて保湿成分)


＊3：水添レチノール・パルミチン酸レチノール (すべて整肌成分)


＊4：酢酸トコフェロール（整肌成分）


＊5：ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（整肌成分）


＊6：ナイアシンアミド（整肌成分）



【公式サイト】


https://biorica.jp/



【会社概要】


商号　： 株式会社ドウシシャ


代表者： 代表取締役社長　野村 正幸


所在地： ＜大阪本社＞　　　　 〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋1-5-5


　　　　 ＜東京本社＞　　　　 〒108-8573　東京都港区高輪2-21-46


　　　　 ＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10


設立　： 1977年1月


資本金： 49億93百万円


URL　： https://www.doshisha.co.jp/



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ドウシシャ　お客様相談室


Tel：0120-104-481　 (平日 9：00～17：00)



※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。


※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。