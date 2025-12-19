エイジングケア(＊1)に特化して悩み・成分別で選べる『フェイシャルマスク』５０枚入り登場！
生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸）は、「BIORICA（ビオリカ）」より大容量フェイシャルマスク50枚入り『ザ・エイジングケア(＊1)フェイシャルマスク』 を2025年12月22日(月)より発売します。
【開発背景】
近年、フェイシャルマスクを使用する方が多くなり、コスパの良い大容量マスクが好評です。大容量といっても30枚入りが主流な中、ユーザーからは「毎日使うとあっという間になくなる」「家族やパートナーとシェアするとすぐに使い切ってしまう」といった声も聞かれるようになりました。
「BIORICA（ビオリカ）」『ザ・エイジングケア(＊1)フェイシャルマスク』は、従来の大容量マスクの“約30枚”という常識を超え、なんと50枚入りという“毎日＋α”をまかなえるボリュームを追求しました。
一人で朝晩使ってもしっかり続けられ、家族やパートナーとシェアしても気兼ねなく使える大容量です。エイジングケア(＊1)を特別な日だけのものではなく、日常のケアとして取り入れやすいよう設計しました。
さらに、ヒト幹細胞培養液(＊2)をはじめとした整肌成分(＊3～6)を組み合わせることで、「量だけでなく中身も妥協しない」商品を企画しました。忙しい現代の生活の中で、時短と本格ケアを同時にかなえる“頼れる一枚”を、50枚という驚きの大容量でお届けしたい。その想いを込めた商品です。
【商品特長】
・たっぷり使える50枚入りで、家族やパートナーとシェア使いにもおすすめです。
・化粧水、美容液、乳液、フェイシャルマスクを兼ね備えた1枚4役のオールインワンタイプです。
・悩みに合わせて選べる2種展開です。
ヒト幹細胞培養液(＊2)+レチノール(＊3)×ビタミンE誘導体(＊4)配合でツヤケアを重視しています。なめらかでつややかな印象の肌に整えます。
ヒト幹細胞培養液(＊2)+エクソソーム(＊5)×ナイアシンアミド(＊6)配合でハリケアを重視しています。乾燥によってくすんで見える肌に潤いを与え、ハリのある明るい印象の肌に整えます。
【こんな方におすすめ】
・毎日続けるエイジングケア(＊1)を無理なく取り入れたい、大人世代の方。
・30代後半～50代を中心に、ハリ不足や乾燥によるくすみなどが気になり始めた方。
・「本格ケアはしたいけれど、忙しくて時間がない」「スキンケアはなるべく時短で済ませたい」というワーキング世代・子育て世代の方。
・ 大容量マスクを日常的に使っていて、「30枚だとすぐになくなる」「家族とシェアすると足りない」と感じている方。
【商品概要】
●販売名： ビオリカ ザ・フェイシャルマスク ＧＤ
●希望小売価格：2,530円(税込)
●内容量：50枚入(美容液600mL)
●重量：690g
●生産国：日本
●販売名： ビオリカ ザ・フェイシャルマスク ＳＶ
●希望小売価格：2,530円(税込)
●内容量：50枚入(美容液600mL)
●重量：690g
●生産国：日本
＊1：年齢に応じたスキンケア
＊2：ヒト脂肪細胞順化培養液エキス (整肌成分)、ヒト線維芽細胞順化培養液・ヒト幹細胞順化培養液 (すべて保湿成分)
＊3：水添レチノール・パルミチン酸レチノール (すべて整肌成分)
＊4：酢酸トコフェロール（整肌成分）
＊5：ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（整肌成分）
＊6：ナイアシンアミド（整肌成分）
【公式サイト】
https://biorica.jp/
【会社概要】
商号 ： 株式会社ドウシシャ
代表者： 代表取締役社長 野村 正幸
所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5
＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46
＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10
設立 ： 1977年1月
資本金： 49億93百万円
URL ： https://www.doshisha.co.jp/
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ドウシシャ お客様相談室
Tel：0120-104-481 (平日 9：00～17：00)
※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。
※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。