エイジングケア(＊1)に特化して悩み・成分別で選べる『フェイシャルマスク』５０枚入り登場！

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸）は、「BIORICA（ビオリカ）」より大容量フェイシャルマスク50枚入り『ザ・エイジングケア(＊1)フェイシャルマスク』 を2025年12月22日(月)より発売します。

【開発背景】

近年、フェイシャルマスクを使用する方が多くなり、コスパの良い大容量マスクが好評です。大容量といっても30枚入りが主流な中、ユーザーからは「毎日使うとあっという間になくなる」「家族やパートナーとシェアするとすぐに使い切ってしまう」といった声も聞かれるようになりました。

「BIORICA（ビオリカ）」『ザ・エイジングケア(＊1)フェイシャルマスク』は、従来の大容量マスクの“約30枚”という常識を超え、なんと50枚入りという“毎日＋α”をまかなえるボリュームを追求しました。

一人で朝晩使ってもしっかり続けられ、家族やパートナーとシェアしても気兼ねなく使える大容量です。エイジングケア(＊1)を特別な日だけのものではなく、日常のケアとして取り入れやすいよう設計しました。

さらに、ヒト幹細胞培養液(＊2)をはじめとした整肌成分(＊3～6)を組み合わせることで、「量だけでなく中身も妥協しない」商品を企画しました。忙しい現代の生活の中で、時短と本格ケアを同時にかなえる“頼れる一枚”を、50枚という驚きの大容量でお届けしたい。その想いを込めた商品です。

【商品特長】

・たっぷり使える50枚入りで、家族やパートナーとシェア使いにもおすすめです。

・化粧水、美容液、乳液、フェイシャルマスクを兼ね備えた1枚4役のオールインワンタイプです。

・悩みに合わせて選べる2種展開です。

ヒト幹細胞培養液(＊2)+レチノール(＊3)×ビタミンE誘導体(＊4)配合でツヤケアを重視しています。なめらかでつややかな印象の肌に整えます。

ヒト幹細胞培養液(＊2)+エクソソーム(＊5)×ナイアシンアミド(＊6)配合でハリケアを重視しています。乾燥によってくすんで見える肌に潤いを与え、ハリのある明るい印象の肌に整えます。

【こんな方におすすめ】

・毎日続けるエイジングケア(＊1)を無理なく取り入れたい、大人世代の方。

・30代後半～50代を中心に、ハリ不足や乾燥によるくすみなどが気になり始めた方。

・「本格ケアはしたいけれど、忙しくて時間がない」「スキンケアはなるべく時短で済ませたい」というワーキング世代・子育て世代の方。

・ 大容量マスクを日常的に使っていて、「30枚だとすぐになくなる」「家族とシェアすると足りない」と感じている方。

【商品概要】

●販売名： ビオリカ ザ・フェイシャルマスク ＧＤ

●希望小売価格：2,530円(税込)

●内容量：50枚入(美容液600mL)

●重量：690g

●生産国：日本

●販売名： ビオリカ ザ・フェイシャルマスク ＳＶ

●希望小売価格：2,530円(税込)

●内容量：50枚入(美容液600mL)

●重量：690g

●生産国：日本

＊1：年齢に応じたスキンケア

＊2：ヒト脂肪細胞順化培養液エキス (整肌成分)、ヒト線維芽細胞順化培養液・ヒト幹細胞順化培養液 (すべて保湿成分)

＊3：水添レチノール・パルミチン酸レチノール (すべて整肌成分)

＊4：酢酸トコフェロール（整肌成分）

＊5：ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（整肌成分）

＊6：ナイアシンアミド（整肌成分）

【公式サイト】

https://biorica.jp/

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 (平日 9：00～17：00)

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。