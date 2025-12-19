産業用燃料電池フォークリフトの導入実証を実施

鈴与株式会社

鈴与商事株式会社（本社：静岡市､代表取締役社長：伊藤 正彦、以下､「鈴与商事」）は、株式会社鈴木商館（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：鈴木 慶彦、以下、「鈴木商館」）およびトヨタＬ＆Ｆ静岡株式会社（本社：静岡市、代表取締役社長：松野 正三、以下、「トヨタＬ＆Ｆ静岡」）と連携し、産業用燃料電池フォークリフト（以下、「ＦＣフォークリフト」）の導入実証を行い、最終日である１２月１９日に見学会を開催しました。

本実証は、鈴与商事が静岡県より委託を受け、鈴木商館ならびにトヨタＬ＆Ｆ静岡の協力のもと実施し、県内では初の事例となりました。

背景と目的

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、国内外で水素エネルギーの導入が加速する中、静岡県では清水港を活用した水素供給拠点の整備や水素ステーションの開設など、地域産業・物流分野での水素利活用を推進する取り組みが進んでいます。



本実証では、トヨタＬ＆Ｆ静岡がＦＣフォークリフト車両の提供、鈴木商館が水素供給ならびにＦＣフォークリフト車両への水素充填を担い、アオキトランス株式会社、株式会社天野回漕店、鈴与株式会社、清和海運株式会社の４社がＦＣフォークリフトの試験利用を行います。



鈴与商事、鈴木商館、トヨタＬ＆Ｆ静岡は、本実証を通じて水素エネルギーの実用性と有効性を検証し、地域産業における水素活用モデルを構築することで、持続可能な社会の実現と地域経済の活性化に貢献してまいります。

本実証の概要

実証名 ：令和７年度産業用ＦＣ車両導入実証運営業務委託

実証内容：燃料電池フォークリフトの試験運用実証

実証場所：新興津国際物流センター（静岡県静岡市清水区興津清見寺町１３８７-１）

実証期間：２０２５年１２月１日（月）～２０２５年１２月１９日（金）

委託者 ：静岡県

受託者 ：鈴与商事（実証の全体統括）

協力企業：

-鈴木商館（水素供給および水素充填）

-トヨタＬ＆Ｆ静岡（ＦＣフォークリフトレンタル）

試験利用：

-アオキトランス株式会社

-株式会社天野回漕店

-鈴与株式会社

-清和海運株式会社

会社概要

鈴木商館について

株式会社鈴木商館は、1905年の創業以来、高圧ガスとその関連機器の取り扱いを中心に成長を重ね、新しい分野への参入やネットワークの拡張を行い、一歩一歩確実にビジネスを進展させてきました。現在は、日本全国に数多くの拠点を配し、グループ企業との確固たる協力体制を構築し、信頼性の高いビジネスを展開しております。

ＵＲＬ：https://www.suzukishokan.co.jp/

トヨタＬ＆Ｆ静岡について

トヨタＬ＆Ｆ静岡株式会社は、フォークリフトを主に生産する株式会社豊田自動織機のグループ会社です。物流を取り巻く環境変化に対応すべく、水素燃料のフォークリフトをはじめとする各種産業車両、自動運転フォークリフトなどの多種多様な物流システム等、私たちは物流ソリューション商品を提供することでお客様の様々なニーズにお応えする「地域一番の物流パートナー」を目指しています。

ＵＲＬ：https://toyota-lf-shizuoka.jp/

鈴与商事について

鈴与商事株式会社は、石油・ガス・電気といったエネルギーの供給に加え、太陽光発電・蓄電池・CO2可視化サービスなど、お客様の脱炭素化に資する商材やサービスを提供しています。また、建設資材や化学品、製造現場の省人化・自動化および事務所内の業務デジタル化を支援する

ソリューション提案など、総合商社として様々な商材やサービスを展開しています。

ＵＲＬ：https://www.suzuyoshoji.co.jp/business.html