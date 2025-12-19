羽田空港「大抽選会」を開催！旅行券や人気家電など豪華賞品をゲットしよう！
日本空港ビルデング株式会社
第 1・第 2 ターミナル内の対象店舗にて、合計3,000円（税込）以上お買い上げのレシートを抽選会場までお持ちいただくと、豪華賞品が当たる抽選会に参加することができます。
対象店舗：第1・第2ターミナル各店舗（レストラン含む）
12月25日（木）～28日（日）の4日間、羽田空港第 1・第 2 ターミナルにて、豪華賞品が当たる「大抽選会」を開催します。
第 1・第 2 ターミナル内の対象店舗にて、合計3,000円（税込）以上お買い上げのレシートを抽選会場までお持ちいただくと、豪華賞品が当たる抽選会に参加することができます。
20万円分の旅行券をはじめ、もらって嬉しい家電製品や、羽田空港内で販売する人気のアイテムなど、多数の賞品をご用意しておりますので、ぜひこの機会にご参加ください。
期 間：2025年12月25日（木）～12月28日（日）10:00～18:00
抽選会場：第1ターミナル3階 「童心」前
第2ターミナル5階 「フライトデッキトーキョー」
対象店舗：第1・第2ターミナル各店舗（レストラン含む）
※一部キャンペーン対象外店舗がございます。（詳細は別紙参照）
※抽選には「対象店舗の当日のお買い上げレシート」が必要です。
※お一人様最大10回までご参加いただけます。
※レシートは合算可能です。
※年末年始、羽田空港内の駐車場は満車が予想されます。電車・バス・タクシー等の公共交通機関をご利用ください。