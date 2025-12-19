Ç¯¤ÎÀ¥¤òÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤¹Ç®Àï¡¦¥°¥ë¥á¡ª2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëº¤ì¤ÏTCK¤Ç¡ª¡ª12/29¡ÖÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡Ë¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÇ¯Ëö3ÆüÏ¢Â³¤Î½Å¾Þ¤ò¼Â»Ü¡ª¡ª
Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡ÊTCK¡Ë¤Ç¤Ï2025Ç¯ºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÂè14²ó³«ºÅ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Á°È¾3Æü´Ö¡Ê12/24～12/26¡Ë¤Ï2025Ç¯ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥ìー¥¹¤ò¼Â»Ü¡£¸åÈ¾3Æü´Ö¡Ê12/29～12/31¡Ë¤Ï29Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Àー¥È¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¡ÖÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡ÖÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡ÊSIII¡Ë¡×¡¢31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡ÖÅìµþ2ºÐÍ¥½ÙÌÆÇÏ¡ÊSI¡Ë¡×¤Þ¤ÇÇ¯Ëö¹±Îã¤Î3ÆüÏ¢Â³½Å¾Þ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËTCKÇ¯Ëö³«ºÅ¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÙÇÌÍÂç¾ÞÅµ¡×¤ò¸åÈ¾¤Î3Æü´Ö¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅìµþÂç¾ÞÅµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥ìー¥¹¤ò´Ñ¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢°û¤ó¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëº¤ì¤ÏTCK¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºòÇ¯¤ÎÅìµþÂç¾ÞÅµ¥´ー¥ë¥·ー¥ó
¢£Ç¯¤ÎÀ¥¤ÎÂç°ìÈÖ¡ÖÅìµþÂç¾ÞÅµ¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÇ¯Ëö3Æü´Ö¤ÏËèÆü½Å¾Þ¤ò¼Â»Ü¡ª
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡Ë¡×¤Ï¡¢1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Àー¥È¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¥ìー¥¹¡£º£Ç¯¤ÎÄë²¦¾Þ¡¢JBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥ß¥Ã¥ー¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢±©ÅÄÇÖ¡¦Åìµþ¥Àー¥Óー¤ÎÆó´§¤òÀ©¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥é¥¤¥º¤Ê¤É¤ÎJRAÀª¤Î¶¯¹ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Å¾Þ¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡¢ÃÏ¸µTCK½êÂ°¤Î¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤òÉ®Æ¬¤ËÃÏÊýÀª¤¬Ä©¤ß¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÇ¯¤ÎÀ¥¤òºÌ¤ëÌÆÇÏ¸ÂÄê¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¡ÖÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡ÊSIII¡Ë¡×¡¢31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï2ºÐÌÆÇÏ¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡ÖÅìµþ2ºÐÍ¥½ÙÌÆÇÏ¡ÊSI¡Ë¡×¤ÈÂç³¢Æü¤Þ¤Ç3ÆüÏ¢Â³¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥ìー¥¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¥ìー¥¹¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡Ë
https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2025-12-29/
Åìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡ÊSIII¡Ë
https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2025-12-30/
Åìµþ2ºÐÍ¥½ÙÌÆÇÏ¡ÊSI¡Ë
https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2025-12-31/
¢£Ç¯Ëö¹±Îã¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¿Íµ¤ÍÌ¾Å¹¤¬½¸¤¦
¡Ö2025 TCK CLIMAXÙÇÌÍÂç¾ÞÅµ¡×³«ºÅ
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉµþÅÔ5Ç¯Ï¢Â³·ÇºÜ¿©¤Ù¥í¥°É´Ì¾Å¹2019¡¦2023Áª½Ð¤Î¡Ö¼Ñ´³¤·¤½¤Ð·Ü¤½¤ÐÍõ¡×¤ä¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉµÜ¾ë(ÀçÂæ)2017ÆÃÊÌÈÇ·ÇºÜ¡¦¥éー¥á¥óWalkerµÜ¾ë2025¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡ÖÀççÊ¤¯¤í¤¯¡×¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î¿Íµ¤¥éー¥á¥ó11Å¹ÊÞ¤¬TCK¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ñ»Ò¤äÂæÏÑ¾®äÆÊñ¡¢ÃæÄÅ¤«¤é¤¢¤²¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¥éー¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë4Å¹ÊÞ¤â½ÐÅ¹¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤ÒTCK¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½ÐÅ¹Å¹ÊÞµÚ¤ÓÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï³«ºÅÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆü¡§12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡¡¡§³«Ìç～18»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー17»þ30Ê¬¡Ë
¾ì½ê¡¡¡§Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¡¡¥¦¥Þ¥¤¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
¢£¥éー¥á¥ó½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¡ÊÁ´ÆüÄø¡Ë
¢£¥éー¥á¥ó½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¡Ê29Æü¤Î¤ß¡Ë
¢£¥µ¥¤¥É¥°¥ë¥á¡¦¥É¥ê¥ó¥¯Å¹ÊÞ¡ÊÁ´ÆüÄø¡Ë
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨½ÐÅ¹Å¹ÊÞµÚ¤ÓÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï³«ºÅÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇäÉÊÌÜÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Àï¤ÎµÇ°¤ò¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤â½¼¼Â¡ª
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡Ë¼Â»Ü¤òµÇ°¤·¡¢ÅöÆü¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤ËTCK¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤
ÅìµþÂç¾ÞÅµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¥ìー¥·¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2025ÅìµþÂç¾ÞÅµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ
ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡ËÅöÆü¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤ËÃêÁª¤Ç1,000 Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖÅìµþÂç¾ÞÅµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆü»þ¡§12·î29Æü¡Ê·î¡Ë10»þ20Ê¬～
¾ì½ê¡¡¡¡¡§G-FRONTÁ°¡ÊÀµÌçÂ¦¡Ë
¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡§¡ÚA¾Þ¡Û¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÂç¾ÞÅµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡1,000Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚB¾Þ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TCK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëconeri¡¡1,000Ì¾ÍÍ
»²²Ã¾ò·ï¡§ÃêÁª²ñ¤Ë¤Ï²¼µ¤Î£²ÅÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.³ÆÆþ¾ìÌç¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ëÃêÁª»²²Ã·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².ÅöÆü¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿500±ß°Ê¾å¡ÊÊ£¿ôËç¹ç»»²Ä¡Ë¤ÎÂç°æ¶¥ÇÏÌ¤³ÎÄê¾¡ÇÏÅêÉ¼·ô¤Þ¤¿¤ÏÌ¤³ÎÄê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÅêÉ¼ÌÀºÙ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃêÁª»²²Ã·ô¤ÏÃêÁª¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë²ó¼ý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Â¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¾¡ÇÏÅêÉ¼·ô¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÅêÉ¼ÌÀºÙ¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÞÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£ÅìµþÂç¾ÞÅµ¥ìー¥·¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡ËÅöÆü¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÀèÃå12,000Ì¾ÍÍ¤ËÅöÆü¤ÎÁ´¥ìー¥¹¤Î½ÐÁöÉ½Åù¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþÂç¾ÞÅµ¥ìー¥·¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆü»þ¡§12·î29Æü¡Ê·î¡Ë³«Ìç～
ÇÛÉÛ¿ô¡¡¡§ÀèÃå12,000Ì¾ÍÍ
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§³ÆÆþ¾ìÌç
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Éô¸Â¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£Champions TCK¤Ç2025ÅìµþÂç¾ÞÅµ¥Í¥¯¥¿¥¤ÈÎÇä
12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¾ìÆâ¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×Champions TCK¤Ë¤Æ¡¢2025ÅìµþÂç¾ÞÅµ¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â»ÜÆü¡¡¡§12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～
»þ´Ö¡¡¡¡¡§³«Ìç～
¾ì½ê¡¡¡¡¡§Champions TCK
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸áÇ¯¡×¤ÎÊ¡¤òÆ¨¤¹¤Ê¡ª¾¡Íø¤ÎÃ®¼ò¤È³«±¿¥«¥ì¥ó¥Àー¤òGET¤·¤ç¤¦¡ª
¢£TCK¥¸¥ç¥Ã¥ーÇ¯Ëö°§»¢
12·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÅöÆü¡¢TCK¥¸¥ç¥Ã¥ー¤¬1Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ø¤´°§»¢¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¾ÞÅµÂæÁ°¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â»ÜÆü¡§12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
»þ´Ö¡¡¡§17»þ20Ê¬º¢～¡ÊÂè11¥ìー¥¹³ÎÄê¸å¡Ë
¾ì½ê¡¡¡§¾ÞÅµÂæ
¢¨Å·¸õ¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥´ー¥°¥ë¤ÎÅê¤²Æþ¤ìÅù¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
¢£Ã®¼òÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é12·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢Æü¤´¤í¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢L-WINGÆâÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤ÆÃ®¼ò¡Ê¾åÀñ¾¾ÃÝÇß¡Ë¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã®¼ò¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Ã®¼ò¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃ®¼òÈÎÇä¡Û
¼Â»ÜÆü¡§12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～ 12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡¡¡§³«Ìç～ºÇ½ª¥ìー¥¹È¯Áö¤Þ¤Ç¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¾ì½ê¡¡¡§L-WING3³¬ÆÃÀß²ñ¾ì¡ÊÅìÂ¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ーÉÕ¶á¡Ë
¾¦ÉÊ¡¡¡§£±.Ã®¼ò¡Ê¾åÀñ¾¾ÃÝÇß¡Ë180ml¡¡600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡£².Ã®¼ò¡Ê¾åÀñ¾¾ÃÝÇß¡ËÌÚÛÆÉÕ¤¡¡800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÌÚÛÆÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Ï¸ÂÄê200ÇÕ¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃêÁª²ñ¡Û
¼Â»ÜÆü¡§12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡¡¡§³«Ìç～ºÇ½ª¥ìー¥¹È¯Áö¤Þ¤Ç¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¾ì½ê¡¡¡§L-WING3³¬ÆÃÀß²ñ¾ì¡ÊÅìÂ¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ーÉÕ¶á¡Ë
ÆâÍÆ¡¡¡§Ã®¼ò¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¡¡¡§1Åù¡¡ÆüËÜÁ´¹ñ¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¡ÊÌÜÏ¿¡Ë¡¡3ËÜ
¡¡¡¡¡¡¡¡2Åù¡¡¾¾ÃÝÇß¡ÖÇòÊÉÂ¢¡×¡ã½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡ä640ml¡¡6ËÜ
¡¡¡¡¡¡¡¡3Åù¡¡º«ÉÛ´¬¤¡¡20ËÜ
¡¡¡¡¡¡¡¡4Åù¡¡Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¡¡30ËÜ¡¡¤Û¤«
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£2026Ç¯Æî´ØÅì£´¶¥ÇÏ¾ì¥«¥ì¥ó¥ÀーÇÛÉÛ
Âè14²ó³«ºÅÃæ¤ÏËèÆü¡¢¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³ÆÆüÀèÃå¤Ç2026Ç¯Æî´ØÅì4¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆü¡§12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡¡¡§³«Ìç～¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¾ì½ê¡¡¡§¡Ú12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡12·î30Æü(²Ð)¡¦12·î31Æü(¿å)¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡G-FRONT 1³¬ Áí¹ç¥µー¥Ó¥¹¥«¥¦¥ó¥¿ー²£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú12·î29Æü(·î)¡Û¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ÀµÌç¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥ìー¥¹¥¹¥Æー¥¸Á°
¿ôÎÌ¡¡¡§12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÆüÀèÃå1,000Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÆüÀèÃå3,000Ì¾ÍÍ
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Éô¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¶ä¤À¤³¡ßnetkeiba¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡¡
¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥Æ¥Ó¥¢¥ó¥³¡×¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åーÈÎÇä¡ª¡ª
Âç°æ¶¥ÇÏ¾ìÆâ¡ÖÃÛÃÏ¶ä¤À¤³¡×¤Ë¤Æ¡¢netkeiba ¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤òÂè14²ó³«ºÅ¤â¼Â»Ü¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢2024 Ç¯±©ÅÄÇÖÍ¥¾¡ÇÏ¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥Æ¥Ó¥¢¥ó¥³¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥Æ¥Ó¥¢¥ó¥³¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ìÆâ¡ÖÃÛÃÏ¶ä¤À¤³¡×¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¶ä¤À¤³¡ßnetkeiba¥³¥é¥Ü´ë²è³µÍ×¡ä
¼Â»ÜÆü¡¡¡§Âè14²óÂç°æ¶¥ÇÏ³«ºÅÆü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§³«Ìç～ºÇ½ª¥ìー¥¹È¯Áö¤Þ¤Ç
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Âç°æ¶¥ÇÏ¾ìÆâ¡ÖÃÛÃÏ¶ä¤À¤³¡×
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§¥¢¥Þ¥ó¥Æ¥Ó¥¢¥ó¥³¥³¥é¥Ü¤¿¤³¾Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÇ»¸ü¥À¥Ö¥ë¥Áー¥º¡õ¥Ùー¥³¥ó¡×
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§880±ß(ÀÇ¹þ) 1½®6¸ÄÆþ¤ê
ÆÃÅµ¡¡¡¡¡§¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥Æ¥Ó¥¢¥ó¥³¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢¨½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤òÃæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ú¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂè14²ó³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ú
¡¡https://www.tokyocitykeiba.com/guide/events/event_type/inside/event_period/202414/