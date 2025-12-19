東日本旅客鉄道株式会社

○JR東日本では、普通列車から特急、新幹線まで、まさに鉄道界のレジェンドと呼べる車両たちをラインナップした「JR東日本 レジェンドトレインスタンプラリー ー記憶に残る“名車”たちー」を開催します。昭和、平成、令和と移り変わる時代の中で、それぞれの世代の記憶に残る「レジェンドトレイン」がスタンプで登場します！

○１st STAGEの「10駅周遊コース」を達成した後は、２nd STAGEとして首都圏エリアを制覇する「30駅周遊コース」、小旅行を楽しめる「ミニ周遊コース」、新幹線の旅を楽しむ「ワイドコース」に挑戦することができます。いずれのコースも、このスタンプラリーでしか手に入らないオリジナル賞品を数量限定でプレゼントします！

○さらに「30駅達成賞」では、抽選で合計600名さまに「レプリカミニヘッドマーク」などをプレゼントします！

○また、連動企画として、ウォーターズ竹芝では特別スタンプの設置や写真展を開催します。鉄道博物館では 特別スタンプの設置や展示車両にヘッドマークを掲出します。

〇「ミニ周遊コース」や「ワイドコース」の一部駅ビル、ウォーターズ竹芝では、お買い物や飲食をすると限定ステッカーのプレゼントや割引特典があります。

○開催期間中は、スタンプラリーと連動したオリジナル鉄道グッズを賞品引換箇所NewDaysなどで販売します。

１．概要

（１）開催期間

2026年１月９日（金）～３月８日（日）

始発から終電まで（一部の駅はスタンプ設置時間が異なります）

※賞品引換期間：2026年１月９日（金）～３月９日（月）各店舗の営業時間内

※詳細は公式WEBサイトまたは公式Ｘアカウント（@jre_trainrally）をご覧ください。

公式WEBサイト・・・https://www.toretabi.jp/pr/jre-legend-train/

【スタンプ一例】

（２）スタンプ設置駅

１.10駅周遊コースおよび30駅周遊コース対象駅

全30駅（首都圏エリアのJR東日本29駅と東京モノレール１駅）

２.ミニ周遊コース対象駅

全10駅（熱海駅・伊東駅/甲府駅・韮崎駅/宇都宮駅・宝積寺駅/高崎駅・横川駅/勝田駅・日立駅）

３.ワイドコース対象駅

全６駅（青森駅・仙台駅・秋田駅・山形駅・新潟駅・長野駅）

【スタンプラリーエリアマップ】【ポスターイメージ】（イラスト：バーニア600氏）

（３） 参加方法

２．各コース賞品・賞品引換箇所

（１）各コース賞品

■賞品引換期間：2026年１月９日（金）～３月９日（月）各店舗の営業時間内

（２）30駅達成のレジェンド限定！抽選賞品

30駅達成された方限定で、「30駅コンプリート証」に同封の「抽選賞品応募用シリアルナンバーカード」に記載の専用応募サイトから応募すると、抽選で合計600名さまに豪華賞品をプレゼントします。

■抽選応募締切：2026年３月10日（火）23時59分まで

※応募はお一人さま１回限り有効です。抽選賞品の各賞への重複応募はできません。

※賞品の発送は2026年３月下旬を予定しております。当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

３．連動企画・その他

スタンプラリーの開催を記念して、さまざまな連動企画を実施するほか、スタンプラリーとコラボしたオリジナル鉄道グッズ販売や駅ビルでの限定ステッカーのプレゼント企画も行います。ぜひスタンプを集めながら連動企画もお楽しみください。詳しくは別紙をご覧ください。

４．イラストレーター「バーニア600」氏について

イラストレーター。鉄道と碓氷峠（うすいとうげ）を愛でる絵描き。 それが高じ、「碓氷峠鉄道文化むら」公式キャラクターや「峠の釜めし」掛け紙などのデザインも手掛けた。 2023年度「JR東日本 スーパートレインスタンプラリー」・2024年度「JR東日本 トレインスタンプラリー」のメインビジュアル、オリジナルイラストプレートのイラストも担当。

５．公式WEBサイト・公式Xアカウントについて

■公式WEBサイト （https://www.toretabi.jp/pr/jre-legend-train/(https://www.toretabi.jp/pr/jre-legend-train/)）

スタンプラリーの情報を発信するほか、スタンプラリーをさらにお楽しみいただける連動企画もご紹介します。

■公式Ｘアカウント （@jre_trainrally）

イベントのお知らせや賞品在庫情報、レジェンド車両の写真やエピソードなどを随時発信します。

■JREメディア （https://media.jreast.co.jp/categories/railway-info(https://media.jreast.co.jp/categories/railway-info)）

スタンプラリーに関連するコラムなどを発信します。

主催：東日本旅客鉄道株式会社

協力：日本貨物鉄道株式会社、東京モノレール株式会社、公益財団法人東日本鉄道文化財団（鉄道博物館）、株式会社JR東日本クロスステーション

企画・編集：株式会社ジェイアール東日本企画

制作・監修：株式会社交通新聞社

イラスト：バーニア600

※参加費は無料です。ご参加にはスタンプ設置駅や賞品引換箇所のある駅までのきっぷ（乗車券）またはSuica等が必要です。

※パンフレット・スタンプ帳や賞品の転売は固くお断りいたします。

※スタンプ・賞品等のデザイン、仕様は変更となる場合がございます。

※当スタンプラリーは予告なく中止・変更する場合がございます。

※写真・イラスト等はイメージです。

※「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。