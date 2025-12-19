『プラグマタ』予約開始キャンペーン開催！
『プラグマタ』予約開始を記念して、PlayStation(R)5 Pro (CFI-7000B01)やAmazonギフトカード合計100,000円分が抽選で当たるキャンペーンを開催！
「プラグマタ」公式Xアカウント(@PRAGMATA_JP）をフォローし、期間中毎日投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストする事で、1名様にAmazonギフトカード50,000円分、100名様にAmazonギフトカード500円分をプレゼント！
また、キャンペーン対象ポストに「#プラグマタ予約開始」とリプライをした方の中から抽選で1名様にPS5(R)Proをプレゼント！
皆様のご参加をお待ちしております！
■キャンペーン期間：2025年12月19日（金）～ 2026年1月1日（木・祝）23:59まで
■賞品
・リプライ賞：PlayStation(R)5 Pro (CFI-7000B01) 1名様
・リポスト賞：
Amazon ギフトカード 50,000円分 1名様
Amazon ギフトカード 500円分 100名様
※画像はイメージです。
※本キャンペーンは株式会社カプコンが実施するものであり、 Amazon社及びX社は実施に関与していません。
※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。
※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
■参加方法
１.「プラグマタ」公式Xアカウント(@PRAGMATA_JP）をフォロー
２.リプライ賞：「#プラグマタ予約開始」を付けて、キャンペーン対象ポストにリプライ
リポスト賞：毎日投稿されるキャンペーン対象ポストをリポスト （引用リポストは含まない）
※リポスト賞のキャンペーン対象ポストは毎日ポストされ、即時で結果が確認できます。合計14回の投稿を予定しています。
■『プラグマタ』予約開始キャンペーン公式サイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20251219/pragmata_preordercp/