『プラグマタ』予約開始キャンペーン開催！

株式会社カプコン

『プラグマタ』予約開始を記念して、PlayStation(R)5 Pro (CFI-7000B01)やAmazonギフトカード合計100,000円分が抽選で当たるキャンペーンを開催！

「プラグマタ」公式Xアカウント(@PRAGMATA_JP）をフォローし、期間中毎日投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストする事で、1名様にAmazonギフトカード50,000円分、100名様にAmazonギフトカード500円分をプレゼント！

また、キャンペーン対象ポストに「#プラグマタ予約開始」とリプライをした方の中から抽選で1名様にPS5(R)Proをプレゼント！

皆様のご参加をお待ちしております！

■キャンペーン期間：2025年12月19日（金）～ 2026年1月1日（木・祝）23:59まで

■賞品

・リプライ賞：PlayStation(R)5 Pro (CFI-7000B01) 1名様

・リポスト賞：

Amazon ギフトカード 50,000円分 1名様

Amazon ギフトカード 500円分 100名様

※画像はイメージです。

※本キャンペーンは株式会社カプコンが実施するものであり、 Amazon社及びX社は実施に関与していません。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。

※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

■参加方法

１.「プラグマタ」公式Xアカウント(@PRAGMATA_JP）をフォロー

２.リプライ賞：「#プラグマタ予約開始」を付けて、キャンペーン対象ポストにリプライ

リポスト賞：毎日投稿されるキャンペーン対象ポストをリポスト （引用リポストは含まない）

※リポスト賞のキャンペーン対象ポストは毎日ポストされ、即時で結果が確認できます。合計14回の投稿を予定しています。

■『プラグマタ』予約開始キャンペーン公式サイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20251219/pragmata_preordercp/