チェイス・フィーラー選手 2025-26シーズン 期限付移籍契約のお知らせ

トヨタアルバルク東京株式会社

アルバルク東京は、チェイス・フィーラー選手（佐賀バルーナーズ）との2025-26シーズンの期限付移籍契約が決定しましたのでお知らせいたします。

移籍契約期間は2025年12月19日(金)～2026年1月19日(月)となります。

チェイス・フィーラー（Chase Fieler）

背番号： 60

ポジション：PF

身長/体重： 203cm/109kg

生年月日：1992年6月10日

出身地： アメリカ合衆国

出身校：フロリダ・ガルフ・コースト大学

経歴：

2014-15 Club Ourense Baloncesto（スペイン）

2015-17 Donar Groningen（オランダ）

2017-19 FILOU Oostende（ベルギー）

2019-20 Promitheas Patras BC（ギリシャ）

2020-21 Brose Bamberg（ドイツ）

2021-22 宇都宮ブレックス（B1）

2022- 佐賀バルーナーズ（B1）

2025- アルバルク東京（B1）

フィーラー選手コメント：

アルバルク東京でプレーする機会をいただき感謝しています。これから多くの大事な試合が続く中、精一杯の力を出し切りチームの勝利に貢献できるようハードにプレーします。応援よろしくお願いします。