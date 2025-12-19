チェイス・フィーラー選手 2025-26シーズン 期限付移籍契約のお知らせ
トヨタアルバルク東京株式会社
アルバルク東京は、チェイス・フィーラー選手（佐賀バルーナーズ）との2025-26シーズンの期限付移籍契約が決定しましたのでお知らせいたします。
移籍契約期間は2025年12月19日(金)～2026年1月19日(月)となります。
ポジション：PF
身長/体重： 203cm/109kg
生年月日：1992年6月10日
出身地： アメリカ合衆国
出身校：フロリダ・ガルフ・コースト大学
経歴：
2014-15 Club Ourense Baloncesto（スペイン）
2015-17 Donar Groningen（オランダ）
2017-19 FILOU Oostende（ベルギー）
2019-20 Promitheas Patras BC（ギリシャ）
2020-21 Brose Bamberg（ドイツ）
2021-22 宇都宮ブレックス（B1）
2022- 佐賀バルーナーズ（B1）
2025- アルバルク東京（B1）
フィーラー選手コメント：
アルバルク東京でプレーする機会をいただき感謝しています。これから多くの大事な試合が続く中、精一杯の力を出し切りチームの勝利に貢献できるようハードにプレーします。応援よろしくお願いします。