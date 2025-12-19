日本初AIタレント動画生成サービス「AvaMo」 月額3,900円で個人市場へ本格参入

株式会社ベクトル

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下ベクトル）の子会社である株式会社オフショアカンパニー（本社：東京都港区、代表取締役：野呂 健太、以下オフショアカンパニー）は、2025年12月19日（金）より、日本初*1AIタレント動画生成サービス「AvaMo（アバモ）」において、個人事業主やクリエイター、SNS発信者などを対象に個人向け新プランの提供を開始いたします。月額3,900円（税抜）*2から利用でき、撮影・編集スキル不要で高品質なAIタレント動画を簡単に制作できるプランです。

なお、当社では本プランの提供に先立ち、今年の5月から企業向けの法人プランを提供してまいりました。営業資料、広告、社内研修、採用動画など、さまざまな用途で導入が進み、動画制作にかかる時間やコストを大幅に削減できる点が評価されるなど、大きな反響を得ています。こうした企業向けサービスでの手応えを背景に、国内には、個人で情報発信・コンテンツ制作を行い、動画制作ニーズを持つ“情報発信者市場”が約2,200万人規模で存在すると推計*3～７されていることから「同様の動画制作ニーズは個人にも確実に存在する」という確信のもと、今回の個人向けプランの提供に至りました。

■本プラン開始の背景：個人向け動画制作市場の急成長と課題

ショート動画やSNSを中心とした情報消費が急拡大する中、個人による情報発信は職種を問わず広がり、その重要性が年々高まっています。個人事業主・クリエイティブ系フリーランス・副業実施層を中心としたコア層は約1,150万～1,450万人、さらにSNSで週1回以上発信する“アクティブ発信者”も845万～1,000万人へ拡大しています*３~7。また、個人によるコンテンツ制作・発信を取り巻く市場は2023年に1兆8,696億円に達し、2034年には10兆円超*8が見込まれるなど、個人によるコンテンツ制作の経済圏も急速に拡大しています。

一方で、「撮影の手間」「編集スキル」「機材投資」「外注コスト」などが継続的な発信の負担となっています。特に個人事業主や講師、SNSクリエイターなどからは「撮影不要で高品質な動画を作りたい」という声が高まっています。しかし既存の海外サービスでは、日本語特有の表現や日本人AIタレントの自然さ、価格面などが十分に対応できていないという課題がありました。

こうした背景から当社は、「誰もが高度な動画表現にアクセスできる世界」の実現に向け、「AvaMo」の個人向けプランを開始します。法人向けで提供してきた高品質AIタレント動画生成機能を個人にも開放し、制作期間とコストを最大98%削減*9。動画制作の新たなインフラとして展開します。



■個人向けプラン概要

・サービス提供開始日：2025年12月19日（金）

・プラン名 ：「AvaMo」個人向けプラン（Starter, Pro）

・月額料金*2 ：3,900円～（税抜）

・動画生成可能時間 ：10分（Starter）、45分（Pro）／月

・商用利用 ：可

・サービスサイト ：https://vectorinc.co.jp/groupservice/avamo

■想定ユーザー

「AvaMo」の個人向け新プランは、例えば、Starterプラン（年払い）では、20秒のショート動画であれば月30本まで制作可能です。本プランは、個人ユーザーにおける動画制作のハードルを下げ、より気軽かつ自由に情報発信を行える環境の提供を目的としています。

- 個人事業主：サービス紹介やキャンペーン告知を、撮影不要で手軽に制作。- SNSクリエイター：日々の投稿に活用できる縦型動画で、情報発信の幅を拡大。- 副業で情報発信を行う方：顔出しや撮影が難しい場合でも、AIタレントを通じて情報発信を実現。- EC個人オーナー：商品紹介や使い方の説明を、短時間で高品質な動画として量産。- 採用動画・案内動画を内製化したい小規模事業者：人手不足でも、店舗案内・求人告知・業務説明などの動画を効率的に制作。

ベクトルグループは「AvaMo」をはじめ、AIやDXを活用した動画ソリューションを展開し、企業・個人のコミュニケーションをより効率的かつ効果的に支援してまいります。

