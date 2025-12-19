株式会社EPARKフィナンシャルパートナーズと業務提携

株式会社Casa

株式会社Casa（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮地 正剛）は、株式会社EPARKフィナンシャルパートナーズ （本社：東京都港区、代表取締役社長：押切孝平、以下「EPARKフィナンシャルパートナーズ」）と業務提携し、テナント向け開業支援サポートパックの提供開始いたします。

概要

このたびの提携により、当社はEPARKフィナンシャルパートナーズと共同で、店舗や飲食店を開業する事業者向けの開業支援サポートパックを提供します。EPARKフィナンシャルパートナーズは、決済サービスを主要事業とし、グループ内の順番待ち予約システム「EPARK」、新電力サービス「ハルとくでんき」、通信サービス「EPARK光」などを展開し、コスト削減やリピート率向上に寄与しています。

この提携により、業種業態のニーズに合ったインフラ整備や集客支援など、事業者の開業に伴う課題を包括的に解決いたします。加えて、当社が提供するテナント保証と連携させることで、事業者の保証利用の拡大が期待されます。

また、当社とEPARKフィナンシャルパートナーズとの協業によって、相互のネットワークを活用した新たな営業機会を創出し、収益の拡大につなげてまいります。

当社家賃保証サービスについて

https://casa-inc.co.jp/service/estate/

株式会社EPARKフィナンシャルパートナーズ

会社名：株式会社EPARKフィナンシャルパートナーズ

所在地：東京都港区芝浦4丁目16番25号 安全ビル3階

代表者：代表取締役社長 押切 孝平

U R L：https://fp.epark.co.jp/

株式会社Casaについて

会社名：株式会社Casa

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1

代表者：代表取締役社長 宮地 正剛

U R L：https://casa-inc.co.jp

