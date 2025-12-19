祝・二十歳！入園と観覧車・バンジージャンプが無料に！

株式会社よみうりランド

遊園地「よみうりランド」と新感覚フラワーパーク「HANA・BIYORI」は、2026年1月10日(土)～12日(月祝)の3日間、二十歳をお祝いするイベントを開催します。4月1日までに二十歳を迎える方は、よみうりランドでは入園と観覧車1回、バンジージャンプ1回が無料になります。HANA・BIYORIでは入園が無料になるほか、「おみやげびより」でのグッズ購入代金が割引になります。

一生に一度の晴れの日に、思い出に残る特別な体験をお楽しみください。

概要

貸出画像「二十歳バンジー メインビジュアル」

［場 所］遊園地「よみうりランド」・新感覚フラワーパーク「HANA・BIYORI」

［期 間］2026年1月10日(土)、11日(日)、12日(月祝)

［対 象］二十歳の誕生日が2025年4月2日(水)～2026年4月1日(水)の方 ※いずれもご本人のみ

■よみうりランド

１.入園無料

よみうりランド入園料(おとな1,800円)が無料になります。

［入園方法］入園口のチケット窓口で運転免許証や学生証など生年月日を確認できる証明書をご提示

ください。

２.観覧車1回とバンジージャンプ1回無料

観覧車「Sky-Go-LAND」1回とバンジージャンプ1回が無料で利用できます。

［利用方法］入園口のチケット窓口で運転免許証や学生証など生年月日を確認できる証明書をご提示

ください。各無料券を受け取り後、アトラクションの受付で券をお渡しください。

※期間中1人につき各1回限り

※バンジージャンプは晴れ着・着物では利用できません

※バンジージャンプの受付は18：00までです(予定)

※各アトラクションは天候や混雑状況等により、予告なく運休または受付終了時間を早める場合が

ございます

※バンジージャンプは体重等の利用制限があります

※詳しくは公式サイトをご確認ください(https://www.yomiuriland.com/attraction/)

貸出画像「Sky-Go-LAND」

■HANA・BIYORI

１.入園無料

HANA・BIYORI入園料(おとな800円)が無料になります。

［入園方法］入園口のチケット窓口で運転免許証や学生証など生年月日を確認できる証明書をご提示

ください。

２.「おみやげびより」で商品を購入すると20％割引

HANA・BIYORI館内グッズショップ「おみやげびより」で商品を購入すると、二十歳にちなみ、

20％割引価格で購入できます。

［利用方法］レジで運転免許証や学生証など生年月日が確認できる証明書をご提示ください。

貸出画像「おみやげびより」

３.「お祝いフォトスポット」登場

HANA・BIYORI館内に、飛騨高山の伝統文化である「花餅」を使った「お祝いフォトスポット」が登場します。 晴れ着姿で、記念写真撮影をお楽しみください。

貸出画像「お祝いフォトスポット(過去の様子)」